رياضة

زينت الروسي يعلق على واقعة العنصرية مع «مالكوم»

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢١ م
مالكوم
مالكوم
أصدر نادي زينيت سان بطرسبرج، بيانًا رسميًّا تعليقًا على واقعة العنصرية التي تعرض لها الوافد الجديد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا من صفوف برشلونة خلال مواجهة كراسنودار بالدوري الروسي، حيث انضم البرازيلي مؤخرًا إلى زينيت في صفقة بلغت قيمتها 41 مليون يورو، بعقد يمتد إلى 5 سنوات، وظهر لأول مرة بقميص ناديه الجديد في مباراة السبت الماضي التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1- 1). وخلال المباراة قامت الجماهير برفع لافتة: "شكرًا للقادة على ولائهم للتقاليد"، في إشارة للتعاقد مع مالكوم صاحب البشرة السوداء.
وقال النادي في بيان اليوم: "نادي زينيت يُدرك وجود لافتة رفعها عدد قليل من الأفراد، ومعنى هذه اللافتة تم تشويهه في وسائل الإعلام، واستنادًا إلى هذه التحريفات تم التوصل إلى استنتاجات خاطئة لا أساس لها في الواقع". وأضاف: "تقليد النادي القديم متمثل في ضم أفضل اللاعبين بغض النظر عن الخلفية أو العرق أو الجنسية،
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عبدالشافي وعلاء يواصلان التأهيل في الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، فقرة تأهيل خاصة لمحمد عبدالشافي لاعب الفريق وهي عبارة عن ركض حول الملعب وذلك عقب أدائه بعض التدريبات بجمانيزيوم النادي، حيث يأتي ذلك ضمن برنامج وضع لعبدالشافي لتجهيزه للفتره المقبلة. كما يؤدي محمود علاء مدافع الزمالك تدريبات تأهيل إضافية بالركض حول الملعب عقب أدائه تدريبات علاجية بجيمانيزيوم النادي وحرص طارق يحيى وجهازه المعاون على أن تكون الفقرة التأهيلية في بداية المران المقام حاليا خفيفة.
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إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك

تواجد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم حديثا في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي، حيث حرص أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق علي الحديث مع اللاعب فور دخوله الملعب وهنأه على الانضمام للفريق، كما وجه له بعض التعليمات والنصائح. كما طالب عبدالعزيز اللاعب ببذل أقصى ما لديه والظهور بشكل طيب، كما قام طارق يحيى المدير الفني ولاعبو الزمالك بتهنئة اللاعب خلال الاجتماع. ويؤدي إسلام جابر لاعب الفريق تدريبات تأهيل إضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه.
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الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة «اطلع بره»

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عن فتح باب الحجز الإلكتروني (أون لاين) لتذاكر مباراة الأهلي وفريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة إفريقيا، بداية من الثانية عشرة صباح غد، الثلاثاء، وحتى الثامنة من صباح الأربعاء. ويأمل الأهلي تحقيق الفوز أمام «اطلع بره» في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا، حيث اهتم مارتن لاسارتي المدير الفني، بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق، والتركيز على الجانب الخططي، في إطار التحضيرات لمواجهة الأحد المقبل.
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زينيت يعلن عن تعاقده مع مالكوم من برشلونة

انتقل البرازيلي مالكوم، أمس الجمعة، من صفوف برشلونة الإسباني إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي، مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات تتعلق بمدى النجاحات التي سيحققها مع فريقه الجديد. وانضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما إلى صفوف برشلونة منذ 12 شهرا تقريبا مقابل 41 مليون يورو، إلا أنه فشل في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للمدرب إيرنيستو فالفيردي، حيث شارك في 24 مباراة فقط في جميع المسابقات، الموسم الماضي، سجل خلالها 4 أهداف، منها هدف في شباك ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، ويمتد عقد مالكوم مع زينيت لمدة 5 سنوات.
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في حضور إنيستا.. برشلونة يتغلب على فيسيل كوبي

تغلب نادي برشلونة الإسباني على نظيره فيسيل كوبي الياباني بهدفين دون رد من توقيع الشاب كارليس بيريز الذي خطف الأضواء فى خلال تلك المواجهة، وتألق النجم الفرنسي أنطوان جريزمان بشدة خلال شوط المباراة الأول من خلال اللعب كمهاجم وهمي، وأجاد بشدة ربط اللاعبين من حوله، وشارك في الكثير من الجمل الهجومية، وأظهر تأقلمًا كبيرًا مع العملاق الكتالوني المنضم إليه هذا الصيف من صفوف أتلتيكو مدريد، وفي شوط المباراة الثاني غير برشلونة تشكيله بالكامل وتألق خلال الشوط بيريز واللاعب مالكوم.
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مهاجم برشلونة يقترب من الرحيل بعد صفقة جريزمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب رحيل الدولى البرازيلى مالكوم فيليبي سيلفا لاعب برشلونة، عن صفوف النادي الكتالوني، بحثا عن المشاركة بشكل أكبر في المباريات مع فريق آخر، حيث لم يشارك بصورة مستمرة تحت قيادة المدير الفنى للبلوجرانا إرنستو فالفيردي خلال الموسم الماضى. وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ممثلي البرازيلي مالكوم، تقابلوا مع مسئولي البارسا، للوصول معهم إلى اتفاق بشأن رحيل اللاعب عن قلعة الكامب نو، وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مالكوم مستعد للرحيل عن صفوف برشلونة، حال تلقيه عرضًا جيدًا.
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أندية الليجا تكتسح الميركاتو.. وغياب إنجليزي

لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في موسم الانتقالات الصيفية، ولكن حتى الآن تسيطر الإسبانية بشدة على الميركاتو، فكما كان متوقعًا، أنفق ريال مدريد حتى الآن الكثير من الأموال على التدعيمات لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، كما أنفق برشلونة وأتلتيكو مدريد الكثير من الأموال، ليتفوق هذا الثلاثي على أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وتعاقد البارسا مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، أما أتلتيكو فتعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو، ليصبح رابع أغلى صفقة في التاريخ.
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