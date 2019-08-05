محمود علاء يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

الزمالك

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، حيث يعاني محمود علاء حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة حيث تعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، أن محمود علاء لم يشارك فى التدريبات الجماعية التى انطلقت يوم الجمعة الماضى، ومازال يخضع لبرنامج تأهيلى، مما يزيد من صعوبة لحاقه بمواجهة بطل الصومال. ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها إف سي الصومالي الأحد المقبل في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020 على أن يخوض



وكشف مصدر بنادي الزمالك، أن محمود علاء لم يشارك فى التدريبات الجماعية التى انطلقت يوم الجمعة الماضى، ومازال يخضع لبرنامج تأهيلى، مما يزيد من صعوبة لحاقه بمواجهة بطل الصومال.



ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها إف سي الصومالي الأحد المقبل في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020 على أن يخوض مباراة الإياب يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري.



وكان الزمالك قد نجح في التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 لأول مرة في تاريخه تحت مسمى البطولة الجديد على حساب فريق نهضة بركان المغربي وسوف يلاقي نظيره الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي.