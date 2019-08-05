الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة «اطلع بره»

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م

جماهير الأهلي

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عن فتح باب الحجز الإلكتروني (أون لاين) لتذاكر مباراة الأهلي وفريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة إفريقيا، بداية من الثانية عشرة صباح غد، الثلاثاء، وحتى الثامنة من صباح الأربعاء. ويأمل الأهلي تحقيق الفوز أمام «اطلع بره» في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا، حيث اهتم مارتن لاسارتي المدير الفني، بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق، والتركيز على الجانب الخططي، في إطار التحضيرات لمواجهة الأحد المقبل.

وأوضح المدير التنفيذي، أنه يمكن للسادة حاملي بطاقة الجمهور حجز التذاكر التالية «درجة موحدة– درجة أولى يسار- مقصورة أمامية»، للحجز اضغط هنا وتحدد مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنية للدرجة الأولى/ يسار، و200 جنيه للمقصورة، على أن يتم توزيع التذاكر على الحاجزين يوم الخميس من خلال