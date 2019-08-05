رياضة

الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة «اطلع بره»

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عن فتح باب الحجز الإلكتروني (أون لاين) لتذاكر مباراة الأهلي وفريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة إفريقيا، بداية من الثانية عشرة صباح غد، الثلاثاء، وحتى الثامنة من صباح الأربعاء. ويأمل الأهلي تحقيق الفوز أمام «اطلع بره» في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا، حيث اهتم مارتن لاسارتي المدير الفني، بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق، والتركيز على الجانب الخططي، في إطار التحضيرات لمواجهة الأحد المقبل.
وأوضح المدير التنفيذي، أنه يمكن للسادة حاملي بطاقة الجمهور حجز التذاكر التالية «درجة موحدة– درجة أولى يسار- مقصورة أمامية»، للحجز اضغط هنا وتحدد مبلغ 30 جنيهًا للدرجة الموحدة و100 جنية للدرجة الأولى/ يسار، و200 جنيه للمقصورة، على أن يتم توزيع التذاكر على الحاجزين يوم الخميس من خلال
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عبدالشافي وعلاء يواصلان التأهيل في الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، فقرة تأهيل خاصة لمحمد عبدالشافي لاعب الفريق وهي عبارة عن ركض حول الملعب وذلك عقب أدائه بعض التدريبات بجمانيزيوم النادي، حيث يأتي ذلك ضمن برنامج وضع لعبدالشافي لتجهيزه للفتره المقبلة. كما يؤدي محمود علاء مدافع الزمالك تدريبات تأهيل إضافية بالركض حول الملعب عقب أدائه تدريبات علاجية بجيمانيزيوم النادي وحرص طارق يحيى وجهازه المعاون على أن تكون الفقرة التأهيلية في بداية المران المقام حاليا خفيفة.
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إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك

تواجد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم حديثا في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي، حيث حرص أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق علي الحديث مع اللاعب فور دخوله الملعب وهنأه على الانضمام للفريق، كما وجه له بعض التعليمات والنصائح. كما طالب عبدالعزيز اللاعب ببذل أقصى ما لديه والظهور بشكل طيب، كما قام طارق يحيى المدير الفني ولاعبو الزمالك بتهنئة اللاعب خلال الاجتماع. ويؤدي إسلام جابر لاعب الفريق تدريبات تأهيل إضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه.
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محمود علاء يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، حيث يعاني محمود علاء حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة حيث تعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء.
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الاهلى -والمقاولون (7)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المقاولون العرب أمام الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لتحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميًا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضًا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل.
عماد-النحاس-محمد-عادل-المقاولون

أرقام صادمة من مواجهات عماد النحاس أمام الأهلي

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المقاولون العرب أمام الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لتحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميًا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضًا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل.
المقاولون-العرب

الأهلي «كعبه عالٍ» على المقاولون العرب تاريخيا

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، مواجهة المقاولون العرب والأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019). ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، إلى تحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش، سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه مع ذئاب الجبل.
محمد-شاهين-الأهلي-المقاولون-العرب

الأهلي في مهمة حسم لقب الدوري أمام المقاولون العرب

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام النادي الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر، فوز ذئبا الجبل بهدف نظيف، أحرزه أحمد علي، وكان يدير اللقاء الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة، وكان محمد يوسف حينها مديرًا فنيًا للقلعة الحمراء.
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