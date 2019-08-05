رأي

مقالات

كاريكاتير

سردية عامية مصرية وأسئلة قديمة وجديدة

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
كتابة- تعبيرية
كتابة- تعبيرية
الرواية تدور فى إطار أحداث ثورة 1919، وكتبت باللغة العامية المصرية وهى تمثل رواية شبه مكتملة البناء؛ لأن نهايتها اتسمت بالعجلة وفق ما وصفه بعض النقاد، والجديد أنها اتخذت من تيار الوعى شكلا لها وهو الذى ساد الرواية الأوروبية ثم العربية بعد ذلك، والذى راده آلان روب جرييه وفوكنر وجيمس جويس وصحبه. ومرجع ذلك ثقافة وتكوين الكاتب د. مصطفى مشرفة واطلاعه ودراسته الرفيعة للأدب الإنجليزى، وللآداب الأوروبية والغربية.
الرواية ليست الوحيدة بالعامية المصرية، إلا أنها تبدو الأكثر اكتمالا من ناحية البناء والسرد، ومن آيات تفرد هذا العمل أن وقائع ثورة 1919، أو الحركة أو الانتفاضة الوطنية الشعبية الكبرى لم يتناولها على نحو مباشر، وإنما كان "مشغولا برسم وإبداع الشخصيات التى مارست الثورة، بعد أن كفرت بكافة الضغوط التى تمارس
اقرأ المزيد
الملكة-اليزابيث-تهنئ- برئاسة-محمد-العريان-في-جامعة-كامبردج (6)

الحياة أقصر من أن يُكتب فيها نص طويل!

(1) هدهد كان سببا في هداية أمة.. ونملة غيرت مسار جيش.. وغراب علَّم البشر الدفن.. وحوت أنقذ نبيا.. وفيل رفض هدم الكعبة.. اللهم ارزقنا (حيوانًا) يغير حال أمتنا العربية.. كلنا في انتظارك أيها الحيوان المنتظر!
فيلم-خرج-ولم-يعد

رمز الطعام في «خرج ولم يعد»

في فيلم «خرج ولم يعد» لمحمد خان، 1984، سيناريو عاصم توفيق؛ هناك مفهوم جديد لتناول الطعام، يفرق بين المدينة، المكان المُصنَّع، وبين القرية، المكان الطبيعي. تناول الطعام في القرية جزء من الحياة اليومية، وغير منفصل عن أي نشاط آخر، فالطعام ومصادره تحوط بالمشهد الإنساني في كل ممارساته، داخل البيت وخارجه. أما في المدينة فهذا المشهد الطبيعي غائب، واستُبدل به عمارات ومكاتب أرشيف موظفين، وأسطح بيوت، وزحام، مما جعل الطعام يمارس كطقس فقير يؤدى بدون متعة، وبعيدا عن مصادره، أو فقد متعته بعد أن اختفى المشهد الطبيعي الذي جاء منه.
فيلم-اياك-ان-تعبث-مع-زوهان

سيما أونطة

لطالما أردت أن أكتب عن أفلام لا يمكن عَدّها رديئة فنيا باستخدام المعايير السينمائية الدارجة، ولكنها تروج لأكاذيب مضللة بصورة دعائية فجة، تجعلها تندرج تحت عنوان "سيما أونطة"، كما تجعلها تستحق أيضا أن أضمها في ما بعد فى كتاب يحمل نفس الاسم.
ايديولوجيا

من نهاية السرديات الكبرى إلى نهاية الأيديولوجيا الناعمة

الحوارات والجدل العام فى مختلف التخصصات، يشكلان إحدى علامات الحيوية الثقافية والسياسية فى المجتمعات الحديثة وما بعدها، فى ظل تطورات كبرى فى العلوم الطبيعية، والتقنية فى ظل الثورة الصناعية الرابعة التى ستطرح تساؤلات كبرى حول المصير الإنسانى، والكينونة الفردية، وشكل الحياة ونوعيتها، والعلاقات الاجتماعية وتنظيمها بين الأفراد والجماعات، والإنسان الآلى، والتداخل الذى سيحدث بين الإنسانى والتحول الجينى، والرقمنة، والذكاء الصناعى، والروبوتات.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org