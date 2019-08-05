ظاهرة فلكية أم جوية.. لماذ تغير لون السماء في مصر؟
تحرير:خالد وربي
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
سماء القاهرة اليوم
تساؤلات عديدة طرحها رواد السوشيال ميديا بعد تغير لون السماء أثناء الغروب، بينما اعتبر مسئولون في كل من هيئة الأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية أن الأمر لا يقع ضمن تخصصاتهم أو مسئوليتهم.
"التحرير" توجهت بعدد من الأسئلة للمختصين، فقال الدكتور وحيد سعودي مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما حدث من تغير في لون السماء يُعد ظاهرة فلكية ولا علاقة لهيئة الأرصاد الجوية بالأمر.
بينما قال الدكتور أشرف لطفي تادرس، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الظاهرة جوية ولا علاقة للفلك به.
وقال تادرس إن هناك تشتتا زائدا في ضوء الشمس أدى إلى تلك الظاهرة، موضحا أن الأمر يتعلق بالغلاف الجوي والسحب والشبورة، وأن التشتت في ضوء الشمس أدى إلى احمرار واصفرار السماء.
كما أن سُمك الغلاف الجوي عند الشروق والغروب يكون أكبر من اللازم فيؤدي إلى حدوث التغير في اللون، بحسب "تادرس".
وكانت سماء السعودية
وقال تادرس إن هناك تشتتا زائدا في ضوء الشمس أدى إلى تلك الظاهرة، موضحا أن الأمر يتعلق بالغلاف الجوي والسحب والشبورة، وأن التشتت في ضوء الشمس أدى إلى احمرار واصفرار السماء.
كما أن سُمك الغلاف الجوي عند الشروق والغروب يكون أكبر من اللازم فيؤدي إلى حدوث التغير في اللون، بحسب "تادرس".
وكانت سماء السعودية شهدت تلك الظاهرة قبل ساعات، إذ كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، المهندس ماجد أبو زاهرة، عن أن بعض مناطق المملكة والدول المجاورة شهدت خلال الساعات الماضية شروقًا وغروبًا غريبين للشمس.
ويتزامن ذلك مع حدوث اندلاع للنيران في الدائرة القطبية الشمالية، وفق صحيفة "سبق" السعودية.
وسجلت هذه الظاهرة سابقًا في عام 1991 مع غروب الشمس إبان ثوران جبل ”بيناتوبو“ في الفلبين.