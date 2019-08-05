ظاهرة فلكية أم جوية.. لماذ تغير لون السماء في مصر؟

تحرير:خالد وربي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

سماء القاهرة اليوم

تساؤلات عديدة طرحها رواد السوشيال ميديا بعد تغير لون السماء أثناء الغروب، بينما اعتبر مسئولون في كل من هيئة الأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية أن الأمر لا يقع ضمن تخصصاتهم أو مسئوليتهم. "التحرير" توجهت بعدد من الأسئلة للمختصين، فقال الدكتور وحيد سعودي مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما حدث من تغير في لون السماء يُعد ظاهرة فلكية ولا علاقة لهيئة الأرصاد الجوية بالأمر. بينما قال الدكتور أشرف لطفي تادرس، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الظاهرة جوية ولا علاقة للفلك به.

وقال تادرس إن هناك تشتتا زائدا في ضوء الشمس أدى إلى تلك الظاهرة، موضحا أن الأمر يتعلق بالغلاف الجوي والسحب والشبورة، وأن التشتت في ضوء الشمس أدى إلى احمرار واصفرار السماء. كما أن سُمك الغلاف الجوي عند الشروق والغروب يكون أكبر من اللازم فيؤدي إلى حدوث التغير في اللون، بحسب "تادرس". وكانت سماء السعودية