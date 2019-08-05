صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

حادث معهد الأورام

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه بالمستشفى لمدة طويلة، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى. جاء ذلك خلال زيارتها مستشفى قصر العيني، للاطمئنان على المرضى مصابي حادث معهد الأورام، ةتفقد مستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى،إذ وجّهت المسئولين بتوفير جميع سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء.

وشارك الوزيرة في الزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة. وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته لشركة المقاولون العرب