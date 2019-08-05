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صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام
أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه بالمستشفى لمدة طويلة، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى. جاء ذلك خلال زيارتها مستشفى قصر العيني، للاطمئنان على المرضى مصابي حادث معهد الأورام، ةتفقد مستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى،إذ وجّهت المسئولين بتوفير جميع سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء.
وشارك الوزيرة في الزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة. وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته لشركة المقاولون العرب
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إنتصار السيسي: خالص العزاء في استشهاد أبنائنا بحادث معهد الأورام

تقدمت إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابى بمعهد الأورام بالمنيل. وتمنت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الإثنين، الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام. كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء أمس. وأعرب الرئيس عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
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ظاهرة فلكية أم جوية.. لماذ تغير لون السماء في مصر؟

تساؤلات عديدة طرحها رواد السوشيال ميديا بعد تغير لون السماء أثناء الغروب، بينما اعتبر مسئولون في كل من هيئة الأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية أن الأمر لا يقع ضمن تخصصاتهم أو مسئوليتهم. "التحرير" توجهت بعدد من الأسئلة للمختصين، فقال الدكتور وحيد سعودي مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما حدث من تغير في لون السماء يُعد ظاهرة فلكية ولا علاقة لهيئة الأرصاد الجوية بالأمر. بينما قال الدكتور أشرف لطفي تادرس، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الظاهرة جوية ولا علاقة للفلك به.
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50 عاما في مواجهة السرطان.. هنا معهد الأورام

يحمل داخله ذكريات من آلام المصريين على مدى نصف قرن، إنه المعهد القومي للأورام، الذي يتردد عليه سنويا للعلاج منذ إنشائه عام 1969، نحو 25 ألف مريض سنويًّا" فهو معهد الغلابة وغير القادرين على العلاج على نفقاتهم الخاصة من مرض لعين ينهش أجسادهم حتى تُنهك تماما فيستسلمون في النهاية له. والمرض لا يستثني الأطفال أو الشيوخ أو النساء أو الشباب، الذين يعانون من الوقوف في الطوابير والانتظار بحثا عن الأمل في العلاج. المعهد كان على موعد في ساعة متأخرة مساء أمس مع حادث مأساوي راح ضحيته 20 مواطنا فضلا عن المصابين، نتيجة انفجار سيارة بها كمية من المتفجرات.
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السعودية تدين انفجار معهد الأورام: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أدانت المملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بالقاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فإن المملكة تقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنية للمصابين سرعة الشفاء. وأكدت وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وأعلنت وزارة الداخلية، أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين،
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا. وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء. وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر، الذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة.
معهد الأورام33

«المقاولون العرب» تبدأ صيانة فورية لـ«معهد الأورام»

تقدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث "المنيل" الذى وقع مساء أمس الأحد، أمام معهد الأورام، وتابع حالة المصابين في المستشفيات، كما وجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم. كما أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، اتصالا مع الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالى، للتنسيق بشأن البدء الفورى في إصلاح مبنى معهد الأورام، بعد التلفيات التي حدثت به جراء حادث الأمس، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة "المقاولون العرب" بدء الإصلاحات.
حريق معهد الأورام

وزيرة الصحة تتفقد مصابي معهد الأورام بمعهد ناصر

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل مصابي حادث معهد الأورام بمستشفى معهد ناصر والذى وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل، والبالغ عددهم 30 حالة مصابة بين كسور وحروق فيما يخضع 4 مصابين للعلاج داخل العناية المركزة. ووجهت زايد القائمين على المستشفى بتقديم الرعاية الصحية والنفسية الكاملة للمصابين أثناء تواجدهم ومتابعتهم من الناحية النفسية عقب خروجهم من المستشفى، مؤكدة أنها سوف تتابع جميع الحالات بصفة مستمرة حتى تعافيهم وخروجهم من المستشفى.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

وزيرة الصحة: جار البحث عن جثث لضحايا معهد الأورام في النيل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الإثنين، أنه جاري البحث عن وجود جثامين فى مياه النيل المقابلة لمعهد الأورام، الذى شهد أمامه الانفجار فى وقت مبكر من صباح الإثنين بمنطقة المنيل بالقاهرة، قائلة "نتمنى ألا يوجد شىء لكن البحث ما زال موجودا". وقالت وزيرة الصحة: "حتى الآن هناك جثامين 17 شخصا، فضلا عن إصابة 32 آخرين بينهم فى حادث الانفجار الذى وقع بمحيط معهد الأورام"، مضيفة أن الإصابات بينها حالات شديدة الخطورة ومتوسطة الخطورة، أما الجثامين فعددهم 17، ويوجد "كيس أشلاء".
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