إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

إمام عاشور

تواجد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم حديثا في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي، حيث حرص أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق علي الحديث مع اللاعب فور دخوله الملعب وهنأه على الانضمام للفريق، كما وجه له بعض التعليمات والنصائح. كما طالب عبدالعزيز اللاعب ببذل أقصى ما لديه والظهور بشكل طيب، كما قام طارق يحيى المدير الفني ولاعبو الزمالك بتهنئة اللاعب خلال الاجتماع. ويؤدي إسلام جابر لاعب الفريق تدريبات تأهيل إضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه.

وحرص طارق يحيي المدير الفني في وجود الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على التزامه بالبرنامج التأهيلي الذي يخضع له، ومن المقرر ان ينتظم جابر غدا في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي عقب انتهاء البرنامج. ويستعد فريق نادي الزمالك لمواجهة فريق ديكيداها إف سي الصومالي الأحد المقبل