رياضة

عبدالشافي وعلاء يواصلان التأهيل في الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م
محمد عبدالشافي
محمد عبدالشافي
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، فقرة تأهيل خاصة لمحمد عبدالشافي لاعب الفريق وهي عبارة عن ركض حول الملعب وذلك عقب أدائه بعض التدريبات بجمانيزيوم النادي، حيث يأتي ذلك ضمن برنامج وضع لعبدالشافي لتجهيزه للفتره المقبلة. كما يؤدي محمود علاء مدافع الزمالك تدريبات تأهيل إضافية بالركض حول الملعب عقب أدائه تدريبات علاجية بجيمانيزيوم النادي وحرص طارق يحيى وجهازه المعاون على أن تكون الفقرة التأهيلية في بداية المران المقام حاليا خفيفة.
ويأتي ذلك ضمن البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، حيث يستعد فريق نادي الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني لمواجهة فريق ديكيداها إف سي الصومالي الأحد المقبل في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020
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إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك

تواجد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم حديثا في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي، حيث حرص أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق علي الحديث مع اللاعب فور دخوله الملعب وهنأه على الانضمام للفريق، كما وجه له بعض التعليمات والنصائح. كما طالب عبدالعزيز اللاعب ببذل أقصى ما لديه والظهور بشكل طيب، كما قام طارق يحيى المدير الفني ولاعبو الزمالك بتهنئة اللاعب خلال الاجتماع. ويؤدي إسلام جابر لاعب الفريق تدريبات تأهيل إضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه.
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الأهلي يعلن أسعار تذاكر مباراة «اطلع بره»

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، عن فتح باب الحجز الإلكتروني (أون لاين) لتذاكر مباراة الأهلي وفريق «اطلع برّه» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة إفريقيا، بداية من الثانية عشرة صباح غد، الثلاثاء، وحتى الثامنة من صباح الأربعاء. ويأمل الأهلي تحقيق الفوز أمام «اطلع بره» في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا، حيث اهتم مارتن لاسارتي المدير الفني، بتدريب اللاعبين على بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق، والتركيز على الجانب الخططي، في إطار التحضيرات لمواجهة الأحد المقبل.
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محمود علاء يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، حيث يعاني محمود علاء حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة حيث تعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء.
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امام-عاشور

إمام عاشور يشارك في تدريبات الزمالك

تواجد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنضم حديثا في التدريبات المقامة حاليا بملعب النادي، حيث حرص أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق علي الحديث مع اللاعب فور دخوله الملعب وهنأه على الانضمام للفريق، كما وجه له بعض التعليمات والنصائح. كما طالب عبدالعزيز اللاعب ببذل أقصى ما لديه والظهور بشكل طيب، كما قام طارق يحيى المدير الفني ولاعبو الزمالك بتهنئة اللاعب خلال الاجتماع. ويؤدي إسلام جابر لاعب الفريق تدريبات تأهيل إضافية على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي وذلك ضمن البرنامج الموضوع له لتجهيزه.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

محمود علاء يغيب عن مواجهة الزمالك وديكاداها

يغيب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل على استاد بتروسبورت، بسبب استمرار معاناته من الإصابة، حيث يعاني محمود علاء حتى الآن من الإصابة التى تعرض لها أمام الأهلى فى ختام بطولة الدورى الممتاز التى توج بها الفريق الأحمر برصيد 80 نقطة، وجاء الزمالك وصيفا برصيد 72 نقطة حيث تعرض محمود علاء فى تلك المباراة لإصابة عبارة عن ارتجاج خفيف فى المخ أدت إلى استبداله فى الشوط الأول من اللقاء.
محمد اوناجم مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (6)

قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية للموسم الجديد

انتهت أزمة محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيده في قائمة الفريق الإفريقية للموسم الجديد، حيث جاء تأخير عملية قيده بسبب خلل فنى في السيستم الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، علمًا بأن الخطأ الفني كان من جانب نظام "كاف"، متعلقا بنقل أوناجم من الوداد المغربي إلى الزمالك، وتم إرسال اسم اللاعب في الوقت المحدد. وقيد نادي الزمالك 29 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة وجود محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الهارب إلى البرتغال، الذي انضم لفريق أفيش البرتغالي.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن موافقة هيئة استاد القاهرة الدولي على استضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المحلية والإفريقية في الموسم المقبل، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك الخطاب الذي أرسله اللواء أركان حرب علي علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي ويفيد بالموافقة على استضافة مواجهات الزمالك المحلية والإفريقية خلال الموسم الجديد، وكان ذلك بعدما أرسلت إدارة القلعة البيضاء خطابًا يفيد برغبة النادي في أن يكون ملعب استاد القاهرة هو ملعب الفريق في المرحلة المقبلة بعد تجديده واستضافته مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
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