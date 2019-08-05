عبدالشافي وعلاء يواصلان التأهيل في الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م

محمد عبدالشافي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، فقرة تأهيل خاصة لمحمد عبدالشافي لاعب الفريق وهي عبارة عن ركض حول الملعب وذلك عقب أدائه بعض التدريبات بجمانيزيوم النادي، حيث يأتي ذلك ضمن برنامج وضع لعبدالشافي لتجهيزه للفتره المقبلة. كما يؤدي محمود علاء مدافع الزمالك تدريبات تأهيل إضافية بالركض حول الملعب عقب أدائه تدريبات علاجية بجيمانيزيوم النادي وحرص طارق يحيى وجهازه المعاون على أن تكون الفقرة التأهيلية في بداية المران المقام حاليا خفيفة.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، حيث يستعد فريق نادي الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني لمواجهة فريق ديكيداها إف سي الصومالي الأحد المقبل في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020



ويأتي ذلك ضمن البرنامج البدني والتأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين استعدادًا للقاء بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا 2019- 2020، حيث يستعد فريق نادي الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني لمواجهة فريق ديكيداها إف سي الصومالي الأحد المقبل في أولى مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020 على أن يخوض مباراة الإياب يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجاري.



وكان فريق نادي الزمالك قد نجح في التتويج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019 لأول مرة في تاريخه تحت مسمى البطولة الجديد على حساب فريق نهضة بركان المغربي وسوف يلاقي نظيره الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي.