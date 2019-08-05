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إنتصار السيسي: خالص العزاء في استشهاد أبنائنا بحادث معهد الأورام

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
إنتصار السيسي
إنتصار السيسي
تقدمت إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابى بمعهد الأورام بالمنيل. وتمنت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الإثنين، الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام. كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء أمس. وأعرب الرئيس عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.. وأعلنت وزارة الداخلية، أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» في خبر عاجل
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حريق معهد الأورام

صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه بالمستشفى لمدة طويلة، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى. جاء ذلك خلال زيارتها مستشفى قصر العيني، للاطمئنان على المرضى مصابي حادث معهد الأورام، ةتفقد مستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى،إذ وجّهت المسئولين بتوفير جميع سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء.
ظاهرة-تغير-لون-السماء (5)

ظاهرة فلكية أم جوية.. لماذ تغير لون السماء في مصر؟

تساؤلات عديدة طرحها رواد السوشيال ميديا بعد تغير لون السماء أثناء الغروب، بينما اعتبر مسئولون في كل من هيئة الأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية أن الأمر لا يقع ضمن تخصصاتهم أو مسئوليتهم. "التحرير" توجهت بعدد من الأسئلة للمختصين، فقال الدكتور وحيد سعودي مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما حدث من تغير في لون السماء يُعد ظاهرة فلكية ولا علاقة لهيئة الأرصاد الجوية بالأمر. بينما قال الدكتور أشرف لطفي تادرس، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الظاهرة جوية ولا علاقة للفلك به.
المعهد-القومى-للأورام

50 عاما في مواجهة السرطان.. هنا معهد الأورام

يحمل داخله ذكريات من آلام المصريين على مدى نصف قرن، إنه المعهد القومي للأورام، الذي يتردد عليه سنويا للعلاج منذ إنشائه عام 1969، نحو 25 ألف مريض سنويًّا" فهو معهد الغلابة وغير القادرين على العلاج على نفقاتهم الخاصة من مرض لعين ينهش أجسادهم حتى تُنهك تماما فيستسلمون في النهاية له. والمرض لا يستثني الأطفال أو الشيوخ أو النساء أو الشباب، الذين يعانون من الوقوف في الطوابير والانتظار بحثا عن الأمل في العلاج. المعهد كان على موعد في ساعة متأخرة مساء أمس مع حادث مأساوي راح ضحيته 20 مواطنا فضلا عن المصابين، نتيجة انفجار سيارة بها كمية من المتفجرات.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية تدين انفجار معهد الأورام: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أدانت المملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بالقاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فإن المملكة تقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنية للمصابين سرعة الشفاء. وأكدت وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وأعلنت وزارة الداخلية، أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين،
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الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية تدين انفجار معهد الأورام: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أدانت المملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بالقاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فإن المملكة تقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنية للمصابين سرعة الشفاء. وأكدت وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وأعلنت وزارة الداخلية، أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين،
وزيرة-الصحة-تستمع-لشكاوي-مواطنين-داخل-وحدة-في-بورسعيد (1)

وزيرة الصحة: نتحمل تكاليف إصلاح تلفيات معهد الأورام

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على معهد الأورام في منطقة المنيل، وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقا، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزيرة أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، مشيرةً إلى عودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (4)

رئيس جامعة القاهرة: بدء إصلاح تلفيات معهد الأورام

?أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء عمل اللجنة الفنية الهندسية المشكلة من الجامعة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإصلاح التلفيات وترميم المبني الإداري للمعهد القومي للأورام التي نتجت عن حادث الانفجار الذي وقع مساء الأحد أمام البوابة الرئيسية للمعهد. وقال الخشت، في بيان، إن اللجنة بدأت بشكل عاجل في فحص أبنية وشبكات وكافة مرافق المعهد وأجهزته ومعداته، ورصد ما قد يكون خلفه الانفجار.
عبد الفتاح السيسى (1)

عمل إرهابي جبان.. السيسي يعلق على انفجار معهد الأورام

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء الأمس،، وأعرب الرئيس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الإثنين، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.. وأعلنت وزارة الداخلية، أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» في خبر عاجل اليوم.
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