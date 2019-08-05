إنتصار السيسي: خالص العزاء في استشهاد أبنائنا بحادث معهد الأورام

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

إنتصار السيسي

تقدمت إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابى بمعهد الأورام بالمنيل. وتمنت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الإثنين، الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام. كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء أمس. وأعرب الرئيس عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.. وأعلنت وزارة الداخلية، أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، بحسب ما نقلته فضائية «اكسترا نيوز» في خبر عاجل