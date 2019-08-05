جريمة

السجن 15 عاما لربة منزل وزوجها صورا مدير شركة عاريا

تحرير:أحمد الزغبي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان وعبد الحميد مصطفى هندي وأشرف محمد الجميل وأمانة سر عبد الجليل خليفة بالسجن 15 سنة لكل من "إ.ص.ف"ربة منزل وزجها المدعو"م. أ. أ"فرد أمن بشركة خاصة و"ح.ع.م" عاطل لاتهامهما بخطف المجني عليه "إ.م.ب"مدير بشركة بترول. تعود الواقعة في القضية رقم 9588 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، ببلاغ يفيد يقيام 3 أشخاص بخطف شخص داخل شقة بدائرة القسم.
كشفت تحريات قسم شرطة المنتزة أول عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعوة "إ.ص.ف"ربة منزل وزجها"م.أ. أ" فرد أمن بشركة خاصة، وصديقه "ح.ع.م" عاطل وبمداهمة الشقة تبين ربط المجني عليه "إ.م.ب"مدير بشركة بترول في أحد المقاعد عاريا وبه إصابة جرح قطعي بالظهر. وأقر المجني عليه في التحقيقات أنه تعرف على المتهمة
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

«الداخلية»: حركة حسم متورطة في تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين، كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في نفس الوقت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (10)

شفت جثث بتطير.. كيف نجت «أم يوسف» بطفلها من جحيم معهد الأورام؟

كارثة بكل المقاييس خلفت الحادث المروع الذي وقع قبل فجر يوم جديد، فمع اقتراب الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف ليل أمس، كان أهالي المنيل بمنطقة مصر القديمة، في حالة لا توصف تقشعر لها الأبدان، فقد كانوا على موعد مع حادث تفجير مروع، وهو ما يحكيه أحد مسؤولي دار ضيافة فتحت أبوابها لاستضافة الحالات المرضية والمصابين جراء الانفجار، لحين نقلهم إلى مكان مجهز بالمعدات والإمكانيات بشكل رسمي، لاستكمال علاجهم خشية إصابتهم بمكروه، جراء تصاعد ألسنة اللهب عالية إلى عنان السماء.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (6)

«الداخلية»: سيارة معهد الأورام كان بها مواد متفجرة

أعلنت وزارة الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، مضيفة في بيان لها أن السيارة كانت في طريقها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. وقالت الوزارة في البيان «فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام .. والذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها»
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

دكتور نازل بحالة متبنجة.. شهادات الرعب من معهد الأورام

?أهالي المنيل كلهم في الشارع، لا صوت يعلو فوق صوت الحادث المروع الذي وقع مع اللحظات الأولى من صباح اليوم الإثنين، سكان المنطقة كلهم في الشارع، الكل يجري ويتسابق لإنقاذ طفل او طفلة، مريض أو غير مريض، كبير أو صغير، الجميع يتسائل: ياساتر يارب.. إيه اللى جرى؟، إيه صوت الانفجار ده؟، يتسائل الأهالي والمارة ولسان حالهم يحدثهم «يا رب عديها على خير.. ربنا يسترها علينا يا رب.. هات العواقب سليمة يا رب». مازال الحادث المروع الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام بمنطقة المنيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، يلقي بظلاله حتى كتابة هذه السطور،
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عنف-ضد-المرأة (1)

«هدى والمهندس».. قصة بدأت بزواج وانتهت بضربة قاضية

خلافات ومشاكل ولكن لم تكن تتخيل "هدى" أن نهايتها ستكون مأسوية بهذا الشكل، وتموت على يد زوجها بعد شهور من عودتها إلى عصمته بعد أن اتخذ قراره وطلقها قبل سنوات، وتزوج من أخرى كان يغدق عليها المال والحب، عادت هدى لمنزلها وتسللت الغيرة إلى قلبها ودبت المشاكل بينها وبين "ضرتها"، طلبت من زوجها المهندس زيادة مصروف البيت إلا أنه رفض، لم تيأس وكررت طلبها مرة أخرى مما دفعه إلى ضربها، فكانت الطامة الكبرى حينما وجه لها ركلة بالقدم كانت كفيلة بأن تلفظ أنفاسها الأخيرة، تاركة خلفها أطفالها وزوج تم حبسه بتهمة قتلها.
امرأة-تحمل-سكين

عشيق وجثة.. رحلة «سميحة» من خيانة زوجها لقتل حماتها

سافر زوجها "ابن نجع حمادي" للقاهرة بحثا عن لقمة العيش تاركا والديه المسنين بصحبة زوجته "سميحة"، وقبل سفره أوصاها برعاية والديه "خلي بالك منهم"، بينما لم تصن الزوجة الأمانة، ودنست عرضه وقتلت والدته المسنة بعدما انساقت خلف شهواتها وضربت بكل القيم عرض الحائط. بدأت جريمة "سميحة" بخيانة وانتهت بجريمة قتل بعدما باعت جسدها لعشيقها الشاب، وسقطت في الوحل وصارت سيرتها تلوكها الألسنة بعدما صارت حديث قريتها الصغيرة التي ما زالت تحتفظ بتقاليدها وطيبة أهلها ولكن "سميحة" استبدلت ثوب الشرف وتملكتها الخيانة.
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حبس صديقة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهراتها

أمرت نيابة قسم الجيزة، بحبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقتها، واستمعت النيابة لأقوال "شيرين"، بعد سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من داخل شقتها بدائرة قسم الجيزة. وكشفت في التحقيقات بأن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وعدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة، ودلت في أقوالها، على هوية المترددين على شقتها.. فيما توصل فريق البحث إلى أن المتهمة تربطها علاقة صداقة بالفنانة، وترددها على منزلها بزعم زيارتها، إذ تسللت إلى غرفة نومها واستولت على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ400 ألف جنيه.
جمال-اللبان

الحكم على جمال اللبان بالسجن المشدد 15 عاما

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامي بمعاقبة جمال الدين اللبان المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة فى اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وألزمته المحكمة برد مبلغ قدره 173 مليونًا و720 ألفًا و30 جنيهًا.. وكشفت التحقيقات، إن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
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