السجن 15 عاما لربة منزل وزوجها صورا مدير شركة عاريا

تحرير:أحمد الزغبي ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ م

محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان وعبد الحميد مصطفى هندي وأشرف محمد الجميل وأمانة سر عبد الجليل خليفة بالسجن 15 سنة لكل من "إ.ص.ف"ربة منزل وزجها المدعو"م. أ. أ"فرد أمن بشركة خاصة و"ح.ع.م" عاطل لاتهامهما بخطف المجني عليه "إ.م.ب"مدير بشركة بترول. تعود الواقعة في القضية رقم 9588 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، ببلاغ يفيد يقيام 3 أشخاص بخطف شخص داخل شقة بدائرة القسم.

كشفت تحريات قسم شرطة المنتزة أول عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعوة "إ.ص.ف"ربة منزل وزجها"م.أ. أ" فرد أمن بشركة خاصة، وصديقه "ح.ع.م" عاطل وبمداهمة الشقة تبين ربط المجني عليه "إ.م.ب"مدير بشركة بترول في أحد المقاعد عاريا وبه إصابة جرح قطعي بالظهر. وأقر المجني عليه في التحقيقات أنه تعرف على المتهمة