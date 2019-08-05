مران الأهلي.. عودة الشناوي وسليمان وإصابة حمودي
تحرير:أحمد سعيد
٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
أحمد حمودي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، بدأ المران بمحاضرة نظيرة مطولة من مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان.
وخاض ناصر ماهر لاعب الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل بداية المران للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الحوض وأبعدته عن للمشاركة في المران الجماعي.
وخاض محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، ثلاثي الفريق تدريبات منفردة اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب نهاية بطولة الدوري العام.
وقام ثلاثي الأهلي بأداء جلسة في الجيم، والجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات المنفردة وفق البرنامج البدني الذي أعده اليخاندرو، مخطط الأحمال،
وخاض محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، ثلاثي الفريق تدريبات منفردة اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب نهاية بطولة الدوري العام.
وقام ثلاثي الأهلي بأداء جلسة في الجيم، والجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات المنفردة وفق البرنامج البدني الذي أعده اليخاندرو، مخطط الأحمال، لتجهيزهم للمشاركة الجماعية.
وغادر أحمد حمودي، لاعب الأهلي، مران الفريق اليوم، بعد تعرضه لكدمة قوية في الوجه خلال اشتراكه في إحدى الهجمات، وحاول اللاعب استكمال المشاركة في المران بعد تدخل الجهاز الطبي لإسعافه، وعقب نزوله لم يستطع إكمال المران وخرج برفقة الجهاز الطبي.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.