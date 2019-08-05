رياضة

مران الأهلي.. عودة الشناوي وسليمان وإصابة حمودي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
أحمد حمودي
أحمد حمودي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، بدأ المران بمحاضرة نظيرة مطولة من مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان. وخاض ناصر ماهر لاعب الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل بداية المران للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الحوض وأبعدته عن للمشاركة في المران الجماعي.
وخاض محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، ثلاثي الفريق تدريبات منفردة اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب نهاية بطولة الدوري العام. وقام ثلاثي الأهلي بأداء جلسة في الجيم، والجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات المنفردة وفق البرنامج البدني الذي أعده اليخاندرو، مخطط الأحمال،
اقرأ المزيد
حمدالله‎

التعادل يحسم لقاء النصر السعودي والوحدة الإماراتي

تعادل فريق الوحدة الإماراتي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الملك فهد الدولي وسط حضور جماهيري ضعيف، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا، حيث تقدم المغربي عبدالرازق حمدالله للنصر السعودي، في الدقيقة 17 وتعادل البرازيلي ليوناردو دا سيلفا للوحدة الإماراتي، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 12 أغسطس الجاري، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة للأندية المصرية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني -الذي قام بشرائه مؤخرًا- عن حقيقة ما يتردد عن التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري، حيث نشر المالك السابق لنادي بيراميدز -تركي آل الشيخ- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يتفاوض ألميريا مع أي لاعب في الدوري المصري، ولا يوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي... معرفش الشائعات دي بتطلع من فين؟! اللي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام".
أسامة-نبيه‎

رسميا.. أسامة نبيه مديرًا فنيا لـ«إف سي مصر»

تعاقد مجلس إدارة نادي إف سي مصر، مع أسامة نبيه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والصاعد حديثًا للدوري الممتاز بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لمحمد صلاح الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب الاختلاف مع إدارة النادي، واتفقت الإدارة مع نبيه على كل التفاصيل المادية بين الطرفين على أن يتولى المهمة رسميًّا خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يتولى نبيه قيادة الفريق خلال المعسكر الحالي استعدادًا لبطولة الدوري ومعه محمد صبري نجم الزمالك السابق مساعدا وأحمد عبدالمقصود لاعب الزمالك السابق مدربا مساعدا.
اقرأ المزيد من الأخبار
الاهلى-والمقاولون-الشوط-الاول‎ (8)

10 آلاف مشجع في مواجهة الأهلي و«اطلع برة»

كشف محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة النادي تلقت موافقة رسمية من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع في مباراة الفريق أمام نظيره «اطلع برة» بطل جنوب السودان، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وأوضح مرجان أن مباراة الأهلي و«اطلع برة» ستقام في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، الموافق 11 أغسطس الجاري، على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية، بعدما اتفق الفريق الأحمر مع بطل جنوب السودان على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في دور الـ64 داخل مصر.
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (2)

مدرب الأهلي: مواجهة «اطلع برة» صعبة لهذا السبب

أكد محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة فريق نادي «اطلع برة» بطل جنوب السودان، والمقرر إقامتها يوم 11 أغسطس الجاري، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا. وقال يوسف، في تصريحات صحفية للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم الأحد، إن صعوبة المباراة تكمن في غموض المنافس الذي يبقى فريقا مجهولا بالنسبة لنا؛ لذلك نسعى لدراسته بشكل جيد لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه من أجل التحضير للمباراة بشكل جيد.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ يكشف مصير مؤمن زكريا وأحمد حمدي

تحدث سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن اختيارات القائمة الإفريقية للفريق، والتي يخوض بها النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يبدأ مشواره بمواجهة فريق «إطلع بره» السوداني بعد أيام. وأشار عبد الحفيظ، خلال تصريحات تليفزيونية مساء السبت، عبر قناة الأهلي، إلى أن القائمة الإفريقية لفريقه شهدت تواجد جميع الصفقات الجديدة للنادي، محمود متولي، وأليو ديانج، ومحمد مجدي أفشة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض اللاعبين بسبب الإصابات والأسباب الفنية.
تمرين-الأهلي-وأول-ظهور-للصفقات-الجديدة‎ (2)

مران الأهلي.. عودة السداسي واستمرار غياب الشناوي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم السبت، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، انتظام السداسي رمضان صبحي وصالح جمعة وناصر ماهر وأحمد فتحي وباسم علي، ووليد أزارو لاعبو الأهلي، حيث غاب السداسي عن المران الجماعي للفريق الأحمر أمس الجمعة، بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام بعد الفوز على الزمالك في ختام مباريات الدوري.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org