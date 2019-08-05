مران الأهلي.. عودة الشناوي وسليمان وإصابة حمودي

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

أحمد حمودي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، بدأ المران بمحاضرة نظيرة مطولة من مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان. وخاض ناصر ماهر لاعب الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل بداية المران للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الحوض وأبعدته عن للمشاركة في المران الجماعي.

وخاض محمد الشناوي ووليد سليمان وأيمن أشرف، ثلاثي الفريق تدريبات منفردة اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب نهاية بطولة الدوري العام. وقام ثلاثي الأهلي بأداء جلسة في الجيم، والجري حول الملعب وتنفيذ بعض التدريبات المنفردة وفق البرنامج البدني الذي أعده اليخاندرو، مخطط الأحمال،