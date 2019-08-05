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إطلاق نار في ملهى ليلي بكندا وسقوط مصابين

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م
الشرطة الكندية - صورة أرشيفية
الشرطة الكندية - صورة أرشيفية
أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية إصابة 5 أشخاص بجروح جراء حادث إطلاق نار في أحد النوادي الليلية بالمدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". ونقلت الوكالة، اليوم الإثنين، عن متحدثة الشرطة أليسون دوجلاس أن أحد المصابين في المستشفى يواجه خطر الموت، فيما الأربعة الآخرين في حالة مستقرة. من جهته، قال قائد الشرطة، مارك سوندرز، إن هناك امرأتين من بين المصابين، وتمكن إثنان من المصابين من مغادرة المكان، وتوجها إلى المستشفى بنفسيهما قبل وصول الشرطة.

وحسب معطيات الشرطة، فقد وقع شجار بالقرب من ناد ليلي قبل أن يسمع صوت الطلقات النارية، وتم العثور على حاويات الخراطيش داخل وخارج المبنى.

وأشارت الشرطة إلى أن النادي كان مكتظا بالناس، ولحسن الحظ لم يكن عدد المصابين كبيرا.

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انفجارات تهز مستودع أسلحة بروسيا وإجلاء 11 ألف مواطن

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التنين الصيني يعاقب النسر الأمريكي زراعيًا

لا يزال التنين الصيني يمثل تهديدا صريحا إلى النسر الأمريكي لا سيما في ظل الخلاف التجاري بين دونالد ترامب ونظيره شي جين بينج، الأمر الذي دفع سلطات بكين إلى إصدار تعليمات بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى البلاد. جاء قرار بكين في أعقاب بيان أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن في 1 أغسطس عن عزمه فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار، ما دفع الرئيس الصيني إلى الرد بالمثل، وفقًا لـ"سبوتنيك".
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ارتفاع عدد ضحايا هجوم تكساس.. وترامب يطالب بـ«إعدامات سريعة»

أعلنت شرطة مدينة إل باسو، الواقعة في ولاية تكساس الأمريكية، مساء الإثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النيران إلى 22 قتيلًا، بحسب فضائية "سكاي نيوز عربية". من جهته، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأحكام إعدامات "سريعة" ضد منفذي حوادث إطلاق النار، بحسب "العربية". وشهدت مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، أمس الأحد، حادث إطلاق نار، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقال المدعي العام في ولاية تكساس، جون باش، أمس: إن السلطات الفيدرالية تتعامل مع إطلاق النار الذي وقع في "إل باسو" على أنه قضية إرهاب محلي.
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ترامب بعد هجومي تكساس وأوهايو: لا مكان للكراهية في بلادنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "لا مكان للكراهية في بلادنا"، وذلك بعد مقتل 29 شخصا في حادثي قتل عشوائي بولايتي تكساس وأوهايو يومي السبت والأحد، بحسب "رويترز". وأضاف ترامب للصحفيين في ولاية نيوجيرسي، اليوم الأحد، أنه سيدلي ببيان بشأن الحادثين غدا الإثنين. وتابع أنه تحدث مع مكتب التحقيقات الاتحادي، ووزير العدل وليام بار، وأعضاء في الكونجرس بشأن ما يمكن عمله للحيلولة دون وقوع أعمال عنف أخرى مماثلة.
الشرطة-الأمريكية

الثالث في 24 ساعة.. إطلاق نار بأمريكا وسقوط ضحايا

تعرض منتزه في ولاية شيكاغو الأمريكية لإطلاق نار؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق النار في تكساس وأوهايو، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت شرطة شيكاغو، إصابة 7 أشخاص، حالة أحدهم حرجة، خلال حالتين لإطلاق النار استهدفتا المارة في حديقة "داغلس" في الجزء الغربي من المدينة فجر الأحد. وجاء إطلاق النار من داخل سيارة سوداء من طراز "شيفروليه كامارو"، حسب السلطات. ولم توقف الشرطة أحدا لحد الآن على خلفية الحادث. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من عمليتي إطلاق نار أسفرت عن مقتل وجرح العشرات، إذ لقي 26 شخصا مصرعهم صباح السبت في إل باسو بتكساس.
الشرطة الأمريكية - أرشيفية

20 قتيلا و18 مصابا حصيلة إطلاق نار في متجر بأمريكا

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية أن عدد قتلى هجوم "إل باسو" قد يصل إلى 20 شخصًا، مضيفة أنه تم اعتقال 3 أشخاص يشتبه بتورطهم في الهجوم، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوردت قناة (الحرة) الأمريكية، مساء السبت، أن 18 شخصًا أصيبوا فى الواقعة التي جرت قرب أحد محلات (وول مارت) بولاية (تكساس) الأمريكية. وقالت الشرطة: إن عملية إطلاق نار وقعت في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان. وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر: "انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور".
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