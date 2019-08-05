إطلاق نار في ملهى ليلي بكندا وسقوط مصابين

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ م

أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية إصابة 5 أشخاص بجروح جراء حادث إطلاق نار في أحد النوادي الليلية بالمدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". ونقلت الوكالة، اليوم الإثنين، عن متحدثة الشرطة أليسون دوجلاس أن أحد المصابين في المستشفى يواجه خطر الموت، فيما الأربعة الآخرين في حالة مستقرة. من جهته، قال قائد الشرطة، مارك سوندرز، إن هناك امرأتين من بين المصابين، وتمكن إثنان من المصابين من مغادرة المكان، وتوجها إلى المستشفى بنفسيهما قبل وصول الشرطة.

وحسب معطيات الشرطة، فقد وقع شجار بالقرب من ناد ليلي قبل أن يسمع صوت الطلقات النارية، وتم العثور على حاويات الخراطيش داخل وخارج المبنى.

وأشارت الشرطة إلى أن النادي كان مكتظا بالناس، ولحسن الحظ لم يكن عدد المصابين كبيرا.