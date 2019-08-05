انفجارات تهز مستودع أسلحة بروسيا وإجلاء 11 ألف مواطن

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م

انفجارات - صورة أرشيفية

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد، بحسب "رويترز". ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها، إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.

ونقلت تاس عن أطباء قولهم، إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادث، ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن جنديا روسيا لقي حتفه، فيما نفى مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الإعلام الروسية المعلومات المتعلقة بموت جندي. وقالت شركة روسال وهي أكبر منتج للألومنيوم في العالم خارج الصين، إنها علقت العمليات في مصنعها في أتشينسك،