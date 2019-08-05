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انفجارات تهز مستودع أسلحة بروسيا وإجلاء 11 ألف مواطن

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٦ م
انفجارات - صورة أرشيفية
انفجارات - صورة أرشيفية
هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد، بحسب "رويترز". ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها، إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.
ونقلت تاس عن أطباء قولهم، إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادث، ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن جنديا روسيا لقي حتفه، فيما نفى مصدر بوزارة الدفاع لوكالة الإعلام الروسية المعلومات المتعلقة بموت جندي. وقالت شركة روسال وهي أكبر منتج للألومنيوم في العالم خارج الصين، إنها علقت العمليات في مصنعها في أتشينسك،
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الشرطة-الكندية

إطلاق نار في ملهى ليلي بكندا وسقوط مصابين

أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية إصابة 5 أشخاص بجروح جراء حادث إطلاق نار في أحد النوادي الليلية بالمدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". ونقلت الوكالة، اليوم الإثنين، عن متحدثة الشرطة أليسون دوجلاس أن أحد المصابين في المستشفى يواجه خطر الموت، فيما الأربعة الآخرين في حالة مستقرة. من جهته، قال قائد الشرطة، مارك سوندرز، إن هناك امرأتين من بين المصابين، وتمكن إثنان من المصابين من مغادرة المكان، وتوجها إلى المستشفى بنفسيهما قبل وصول الشرطة.
الهند-وباكستان

هل يشعل إلغاء المادة 370 الحرب بين الهند وباكستان؟

يبدو أن التوترات التي اندلعت في بداية العام الجاري بين الهند وجارتها باكستان، بسبب الخلاف على سيادة منطقة "كشمير"، في طريقها للاندلاع مرة أخرى، إذ ألغت الحكومة الهندية مادة من دستور البلاد تمنح كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وضعا خاصا في خطوة غير مسبوقة من المحتمل أن تثير الاضطرابات. وتضمن المادة 370 من الدستور الهندي صلاحيات هائلة تمنح الحكم الذاتي للولاية ذات الأغلبية المسلمة، حيث إن المنطقة كلها متنازع عليها بين الهند وباكستان، وتطالب كل منها بالسيطرة عليها بشكل كامل، ولكن تسيطر إسلام آباد ونيودلهي على أجزاء منها فقط.
ترامب-وشي

التنين الصيني يعاقب النسر الأمريكي زراعيًا

لا يزال التنين الصيني يمثل تهديدا صريحا إلى النسر الأمريكي لا سيما في ظل الخلاف التجاري بين دونالد ترامب ونظيره شي جين بينج، الأمر الذي دفع سلطات بكين إلى إصدار تعليمات بتعليق استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية إلى البلاد. جاء قرار بكين في أعقاب بيان أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن في 1 أغسطس عن عزمه فرض رسوم بنسبة 10% على الواردات الصينية المتبقية، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار، ما دفع الرئيس الصيني إلى الرد بالمثل، وفقًا لـ"سبوتنيك".
أنجيلا-ميركل

ألمانيا ترفض التعاون مع أمريكا في هرمز

يبدو أن الخطوة الأمريكية في مياه الخليج بإنشاء تحالف ضد "العدوان الإيراني" لا تزال تلقى رفضا من قبل ألمانيا، والتي سارعت إلى إعلان موقفها علانية عبر مستشارتها أنجيلا ميركل. وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إن المستشارة أنجيلا ميركل والحكومة الألمانية كلها لا تفكر في المشاركة في مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز حاليًا، وفقا لـ"رويترز". +وأوضحت متحدثة الحكومة خلال مؤتمر صحفي: "المستشارة لا تفكر في المشاركة في مهمة تقودها الولايات المتحدة في الوقت الحالي، والجميع في الحكومة الألمانية يوافقون على ذلك".
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انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة. وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
روسيا-والصين

هل يتخلى الروس والصينيون عن إيران حال نشوب حرب؟

راهنت إيران على تدويل أزمتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي، وبالأخص في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد وجودا عسكريا مكثفا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وعولت طهران بشكل رئيسي على تدخل حلفائها، وبالأخص روسيا والصين، في الأزمة المتصاعدة بهذه المنطقة الحيوية، والتي رأى الخبراء أنها قد تسير في طريق مواجهة عسكرية كاملة خلال المستقبل القريب، ما لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة على المستوى السياسي.
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة الأسلحة النووية

صرح مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي،بإن الولايات المتحدة الأمريكية تنسحب رسميَا من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو،مضيفيًا: «الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا»،«عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، أن «تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها ».
دان كوتس

لماذا ترك رئيس الاستخبارات الأمريكية منصبه؟

لم تعرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترات طويلة من الاستقرار على مدى أكثر من عامين ونصف على الوجود في البيت الأبيض، حيث كانت الاستقالات موجودة بصفة دائمة على مكتب الرئيس الأمريكي خلال تلك الفترة التي قضاها على رأس قيادة البلاد سياسيًا. كان دان كوتس، وهو المسؤول الأول عن كل أجهزة الاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، صاحب أحدث طلب للاستقالة خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة أنه أحد أكثر مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين دخلوا في صدامات سياسية عنيفة مع الرئيس الأمريكي.
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