رسميا.. أسامة نبيه مديرًا فنيا لـ«إف سي مصر»

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م

أسامة نبيه

تعاقد مجلس إدارة نادي إف سي مصر، مع أسامة نبيه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والصاعد حديثًا للدوري الممتاز بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لمحمد صلاح الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب الاختلاف مع إدارة النادي، واتفقت الإدارة مع نبيه على كل التفاصيل المادية بين الطرفين على أن يتولى المهمة رسميًّا خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يتولى نبيه قيادة الفريق خلال المعسكر الحالي استعدادًا لبطولة الدوري ومعه محمد صبري نجم الزمالك السابق مساعدا وأحمد عبدالمقصود لاعب الزمالك السابق مدربا مساعدا.

وتقدم صلاح باستقالته بسبب خلافات مع إدارة النادي حول تدعيمات الفريق استعدادا لمنافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل حيث كان يرغب في ضم لاعبين مميزين وتدعيم بعض المراكز الأمر الذي يفوق قدرة الإدارة على المستوى المادي مما أدى إلى رحيله وتقديم استقالته. ونجح نادي إف سي مصر في التأهل إلى الدوري