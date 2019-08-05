رياضة

رسميا.. أسامة نبيه مديرًا فنيا لـ«إف سي مصر»

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٤ م
أسامة نبيه
أسامة نبيه
تعاقد مجلس إدارة نادي إف سي مصر، مع أسامة نبيه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والصاعد حديثًا للدوري الممتاز بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لمحمد صلاح الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب الاختلاف مع إدارة النادي، واتفقت الإدارة مع نبيه على كل التفاصيل المادية بين الطرفين على أن يتولى المهمة رسميًّا خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يتولى نبيه قيادة الفريق خلال المعسكر الحالي استعدادًا لبطولة الدوري ومعه محمد صبري نجم الزمالك السابق مساعدا وأحمد عبدالمقصود لاعب الزمالك السابق مدربا مساعدا.
وتقدم صلاح باستقالته بسبب خلافات مع إدارة النادي حول تدعيمات الفريق استعدادا لمنافسات الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل حيث كان يرغب في ضم لاعبين مميزين وتدعيم بعض المراكز الأمر الذي يفوق قدرة الإدارة على المستوى المادي مما أدى إلى رحيله وتقديم استقالته. ونجح نادي إف سي مصر في التأهل إلى الدوري
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حمدالله‎

التعادل يحسم لقاء النصر السعودي والوحدة الإماراتي

تعادل فريق الوحدة الإماراتي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الملك فهد الدولي وسط حضور جماهيري ضعيف، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا، حيث تقدم المغربي عبدالرازق حمدالله للنصر السعودي، في الدقيقة 17 وتعادل البرازيلي ليوناردو دا سيلفا للوحدة الإماراتي، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 12 أغسطس الجاري، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة للأندية المصرية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني -الذي قام بشرائه مؤخرًا- عن حقيقة ما يتردد عن التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري، حيث نشر المالك السابق لنادي بيراميدز -تركي آل الشيخ- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يتفاوض ألميريا مع أي لاعب في الدوري المصري، ولا يوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي... معرفش الشائعات دي بتطلع من فين؟! اللي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام".
احمد-حمودى

مران الأهلي.. عودة الشناوي وسليمان وإصابة حمودي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، بدأ المران بمحاضرة نظيرة مطولة من مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان. وخاض ناصر ماهر لاعب الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل بداية المران للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الحوض وأبعدته عن للمشاركة في المران الجماعي.
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يوسف: الانتقادات لا تهمني ولم نفقد أمل الفوز بالدوري

بعد 365 يومًا بالتمام والكمال، أسدل الستار أخيرًا على مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، وتمكن فريق الأهلي من التتويج بالبطولة رقم 41 في تاريخه، بعد موسم مجهد وشاق جدًّا نجح المارد الأحمر في إنهاء المسابقة قبل نهايتها بجولة واحدة وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، في موسم شهد العديد من التقلبات، من أداء سيئ من النادي الأهلي وسقوط متكرر، وأداء جيد من نادي الزمالك الذي نجح في اعتلاء صدارة جدول الدوري طوال الدور الأول من المسابقة مع محاولات من نادي بيراميدز في خلق منافسة شرسة مع النادي الأبيض.
ضياء-السيد‎

ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".
الجبلاية تعلن قرعة الدوري الممتاز-12

اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
لاسارتي

مفاجأت في قائمة الأهلي استعدادًا للمقاولون والزمالك

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تتوجه إلى الإسكندرية مساء اليوم للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك في ختام مباريات الأهلي في بطولة الدوري، حيث تقام مباراة المقاولون مساء غد الاربعاء على استاد الجيش ببرج العرب، فيما تقام مباراة الزمالك على نفس الملعب يوم 28 يوليو الجاري. ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويحتاج فقط ثلاثة نقاط من مباراتي المقاولون العرب والزمالك، ليتوج بطلا للمسابقة للمرة 41 في تاريخه.
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