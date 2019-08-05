رياضة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة للأندية المصرية

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
تركي
تركي
كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني -الذي قام بشرائه مؤخرًا- عن حقيقة ما يتردد عن التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري، حيث نشر المالك السابق لنادي بيراميدز -تركي آل الشيخ- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يتفاوض ألميريا مع أي لاعب في الدوري المصري، ولا يوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي... معرفش الشائعات دي بتطلع من فين؟! اللي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام".
وقبل أيام استحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتم تنفيذ عملية الشراء، مساء الجمعة، مع ألفونسو جارسيا جابارون المالك القديم للنادي، حيث قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن صفقة انتقال ملكية نادي ألميريا إلى آل الشيخ تتراوح قيمتها
اقرأ المزيد
حمدالله‎

التعادل يحسم لقاء النصر السعودي والوحدة الإماراتي

تعادل فريق الوحدة الإماراتي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الملك فهد الدولي وسط حضور جماهيري ضعيف، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا، حيث تقدم المغربي عبدالرازق حمدالله للنصر السعودي، في الدقيقة 17 وتعادل البرازيلي ليوناردو دا سيلفا للوحدة الإماراتي، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 12 أغسطس الجاري، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.
أسامة-نبيه‎

رسميا.. أسامة نبيه مديرًا فنيا لـ«إف سي مصر»

تعاقد مجلس إدارة نادي إف سي مصر، مع أسامة نبيه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والصاعد حديثًا للدوري الممتاز بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لمحمد صلاح الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب الاختلاف مع إدارة النادي، واتفقت الإدارة مع نبيه على كل التفاصيل المادية بين الطرفين على أن يتولى المهمة رسميًّا خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يتولى نبيه قيادة الفريق خلال المعسكر الحالي استعدادًا لبطولة الدوري ومعه محمد صبري نجم الزمالك السابق مساعدا وأحمد عبدالمقصود لاعب الزمالك السابق مدربا مساعدا.
احمد-حمودى

مران الأهلي.. عودة الشناوي وسليمان وإصابة حمودي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، بدأ المران بمحاضرة نظيرة مطولة من مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق مع اللاعبين، عن بعض الأمور الفنية قبل مواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان. وخاض ناصر ماهر لاعب الفريق تدريبات تأهيلية منفردة قبل بداية المران للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الحوض وأبعدته عن للمشاركة في المران الجماعي.
اقرأ المزيد من الأخبار
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يظهر بقميص ألميريا مع مالكه القديم

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، صورة له بقميص نادي ألميريا الإسباني بصحبة ألفونسو جارسيا مالك النادي القديم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعلنت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة "La Voz de Almera" الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.
ضياء-السيد‎

ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".
الجبلاية تعلن قرعة الدوري الممتاز-12

اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
تركي-آل-الشيخ

تعليق مثير من تركي آل الشيخ على صورته مع أبو ريدة

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي السابق صورة تجمعه بهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، حيث علق آل الشيخ على الصورة: "شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة... أقوى شخصية عربية في الفيفا... أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org