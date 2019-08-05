تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة للأندية المصرية

تحرير:محمد حسن صيام ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

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كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني -الذي قام بشرائه مؤخرًا- عن حقيقة ما يتردد عن التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري، حيث نشر المالك السابق لنادي بيراميدز -تركي آل الشيخ- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يتفاوض ألميريا مع أي لاعب في الدوري المصري، ولا يوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي... معرفش الشائعات دي بتطلع من فين؟! اللي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام".

وقبل أيام استحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا الإسباني الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتم تنفيذ عملية الشراء، مساء الجمعة، مع ألفونسو جارسيا جابارون المالك القديم للنادي، حيث قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن صفقة انتقال ملكية نادي ألميريا إلى آل الشيخ تتراوح قيمتها