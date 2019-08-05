عائشة بن أحمد: سعيدة بـ«الفلوس».. وأنتظر طرحه

تحرير:التحرير ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

عائشة بن أحمد

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها بعرض البرمو الدعائي لفيلم "الفلوس"، والذي تشارك في بطولته مع النجم تامر حسني والفنانة زينة. وقالت عائشة "الفيلم تجربة مختلفة، وأنا سعيدة بخوضها"، منوهة بأنها تنتظر طرحه في دور العرض ومتحمسة لمتابعة ردود الفعل. وكانت عائشة قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان تامر حسني من من كواليس تصوير مشاهدهما معًا، كما نشرت البرومو الدعائي للفيلم وعلقت عليه "قريبًا".

الفيلم من بطولة الفنان تامر حسنى وعائشة بن أحمد وزينة وخالد الصاوي ومحمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي ومن إخراج سعيد الماروق. اقرأ أيضا.. تامر حسني يطرح برومو فيلم «الفلوس» يذكر أن عائشة بن أحمد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أبو جبل، من بطولة الفنان مصطفى شعبان، وتنتمي