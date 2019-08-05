رياضة

التعادل يحسم لقاء النصر السعودي والوحدة الإماراتي

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م
عبدالرازق حمدالله
عبدالرازق حمدالله
تعادل فريق الوحدة الإماراتي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الملك فهد الدولي وسط حضور جماهيري ضعيف، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا، حيث تقدم المغربي عبدالرازق حمدالله للنصر السعودي، في الدقيقة 17 وتعادل البرازيلي ليوناردو دا سيلفا للوحدة الإماراتي، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 12 أغسطس الجاري، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.
وفي إطار منافسات الجولة ذاتها حقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزًا غاليًا على نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي، تقدم ذوب أصفهان في الدقيقة السابعة عن طريق قاسم حدادي فر ولم يتأخر رد الاتحاد حيث تعادل لويس أنطونيو خيمينيز في
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تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة للأندية المصرية

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني -الذي قام بشرائه مؤخرًا- عن حقيقة ما يتردد عن التعاقد مع لاعبين من الدوري المصري، حيث نشر المالك السابق لنادي بيراميدز -تركي آل الشيخ- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم يتفاوض ألميريا مع أي لاعب في الدوري المصري، ولا يوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي... معرفش الشائعات دي بتطلع من فين؟! اللي معاه عرض رسمي يطلعه للإعلام".
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رسميا.. أسامة نبيه مديرًا فنيا لـ«إف سي مصر»

تعاقد مجلس إدارة نادي إف سي مصر، مع أسامة نبيه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والصاعد حديثًا للدوري الممتاز بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لمحمد صلاح الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب الاختلاف مع إدارة النادي، واتفقت الإدارة مع نبيه على كل التفاصيل المادية بين الطرفين على أن يتولى المهمة رسميًّا خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يتولى نبيه قيادة الفريق خلال المعسكر الحالي استعدادًا لبطولة الدوري ومعه محمد صبري نجم الزمالك السابق مساعدا وأحمد عبدالمقصود لاعب الزمالك السابق مدربا مساعدا.
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مران الأهلي.. عودة الشناوي وسليمان وإصابة حمودي

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حمدالله ينضم لمعسكر النصر في البرتغال

وصل المهاجم المغربي عبدالرازق حمدالله لاعب النصر السعودي إلى البرتغال للانضمام إلى معسكر إعداد فريقه للموسم الجديد، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعب عقب مغادرته معسكر المنتخب المغربي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو الجاري وتوج بلقبها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه بغداد بونجاح في الدقيقة الثالثة من اللقاء.
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دياز يقترب من تدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية رومانية، عن دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم في مفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي واتحاد جدة من أجل قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد بين اتحاد الكرة السعودي وإيميليانو دياز نجل المدرب الأرجنتيني ومساعده في جهازه التدريبي، وكان دياز قد أعلن رحيله عن تدريب فريق بيراميدز، في شهر مايو السابق. وأكد إيميليانو، أن والده في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد السعودي، من أجل تولي المسؤولية الفنية لـ«الأخضر»، وذلك خلفًا لمواطنه أنطونيو بيتزي.
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رئيس الزمالك يفجر مفاجأة حول إعارة طارق حامد

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية، عن موافقة النادي على إعارة طارق حامد لاعب وسط الفريق، إلى اتحاد جدة السعودي. وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد أكدت، مساء السبت، أن طارق حامد أصبح لاعبًا اتحاديا بـ4 ملايين دولار»، موضحة أن مسؤلي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
طارق حامد (1)

تقارير سعودية: طارق حامد في اتحاد جدة بمقابل خيالي

أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن مجلس إدارة نادي الزمالك، وافق على إعارة لاعب خط الوسط طارق حامد، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية منذ قليل: «طارق حامد اتحاديا بـ 4 ملايين دولار»، وأوضحت في تقريرها أن مسؤولي القلعة البيضاء وافقوا على إعارة اللاعب الدولي للعميد خلال الميركاتو الصيفي. وأكدت الصحيفة، أن نادي الزمالك وافق على إعارة طارق حامد للاتحاد، لمدة موسم واحد، بعدما رفع الأخير عرضه إلى إلى 4 ملايين دولار، للحصول على خدمات صاحب الـ30 عاما.
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