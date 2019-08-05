التعادل يحسم لقاء النصر السعودي والوحدة الإماراتي

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ م

عبدالرازق حمدالله

تعادل فريق الوحدة الإماراتي مع نظيره النصر السعودي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على استاد الملك فهد الدولي وسط حضور جماهيري ضعيف، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا، حيث تقدم المغربي عبدالرازق حمدالله للنصر السعودي، في الدقيقة 17 وتعادل البرازيلي ليوناردو دا سيلفا للوحدة الإماراتي، في الدقيقة 53 من زمن اللقاء، ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين الفريقين يوم 12 أغسطس الجاري، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها حقق فريق اتحاد جدة السعودي فوزًا غاليًا على نظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي، تقدم ذوب أصفهان في الدقيقة السابعة عن طريق قاسم حدادي فر ولم يتأخر رد الاتحاد حيث تعادل لويس أنطونيو خيمينيز في