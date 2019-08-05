رياضة

إنبي يفوز ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

تحرير:أحمد محمد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م
مصطفى عصر
مصطفى عصر
فاز نادي إنبي ببطولة الأندية الإفريقية لتنس الطاولة التي أقيمت في نيجيريا- لاجوس، حيث نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بالبطولة وتغلب على نيجيريا في مباراته الأولى بنتيجة 0/3، وتخطى فريق زيمبابوي بنفس النتيجة ليصعد إلى الدور نصف النهائي ليفوز على إثيوبيا ثم الصعود إلى المباراة النهائية والفوز على نيجيريا مجددا وتحقيق اللقب. وتضم بعثة إنبي اللاعبين أحمد صالح وأحمد نديم بالإضافة إلى المحترف بالدوري البرتغالي آرونا واللاعب عمر عصر المحترف بالدورى الألماني.
بينما أعرب أيمن زكريا المدير الفني لقطاع تنس الطاولة بالنادي أن هذا الإنجاز محتكر بين مصر ونيجيريا فقط على مر التاريخ ولم يحصل عليه سابقا سوي أندية الأهلي والزمالك ونيجيريا فقط بالاضافه إلى إنبي الذي سطر تاريخه بهذه البطولة. وأجرى علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي اتصالا هاتفيا بالبعثة وكذلك بزكريا
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مالك «المحور» يطرح مبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك

أكد حسن راتب، مالك قناة المحور الفضائية، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أعز أصدقائه، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الزمالك «رجل طيب»، وأن منزله مفتوح لهما للتصالح وفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة وإعادة الروح الرياضية. وقال راتب، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض عبر قناة المحور: «أنا طرحت مبادرة الصلح بين الخطيب ورئيس الزمالك، وخيركم من يبدأ بالصلح، وسأقوم بالاتصال بهما وأتمنى أن تنجح مبادرتي وأثق في قبولهما».
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الأهلي يحدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد

كشف النادي الأهلي عن الملاعب التي سيخوض عليها الفريق الأول لكرة القدم مبارياته في مختلف منافسات الموسم المقبل، والذي سينطلق الشهر المقبل بانطلاق مسابقة الدوري العام، وأوضح محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة النادي نسّقت مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لتحديد 3 ملاعب سيخوض عليها الفريق مبارياته في الموسم الجديد. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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صفقة تبادلية منتظرة بين يوفينتوس وإنترميلان

يسعى إدارة نادى إنتر ميلان الإيطالى، للاستفادة من خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فى تقرير لها أن إنتر ميلا وضع ديبالا كهدف رئيس له خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لرغبة فريقه فى الاستغناء عن خدامته خلال الميركاتو الحالى. وأعلن نادى يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الإثنين، عن عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل.
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«قفشة».. رحلة معاناة من سوق الخضار للعب في الأهلي

في الفيلم الكوميدي الشهير "مين فينا الحرامي" للزعيم عادل إمام، الذي أخرجه المبدع محمد عبدالعزيز، من تأليف فيصل ندا، وبطولة شيريهان، وفريدة سيف النصر وعلى الشريف وأحمد بدير، مشهد عبقري يظهر فيه الثلاثي عادل إمام بشخصية (حسين) والفنانة فريدة سيف النصر الزوجة (غندورة)، والفنان نعيم عيسى الزوج (المعلم عضمة)، يدخل فيه الأخير غرفة النوم بحثا عن زوجته فيكتشف أنها موجودة تحت السرير مع عادل إمام، ليثور المعلم عضمة غضباً ويسأل: "إنتوا بتعملوا إيه".. رد عادل إمام قائلا: "بنقفش فى الفراخ.. أصل أنا لا مؤخذاة كان معايا قفص فراخ، الفراخ طارت ونزلنا نجيبها".
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ماذا قدم «قفشة» قبل انتقاله للنادي الأهلي؟

اخيرا أسدل الستار على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد مجدي «قفشة»، لاعب بيراميدز، بعد إعلان التعاقد معه 5 سنوات، حيث أنهى الأهلي إجراءات ضم اللاعب، ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وتم إنهاء الصفقة التى بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، وجاء التعاقد معه بمقابل مالي فقط بعدما رفض أكثر من لاعب في الأهلي الانتقال ضمن الصفقة، وفضلوا انتظار موقفهم من القيد في قائمة الأهلي المحلية. قفشة قدم مستويات جيدة في صفوف إنبي، وكان مثار اهتمام الأهلي والزمالك، قبل انتقاله لبيراميدز، لكن تجربته مع الأخير لم تشهد تألقه بعد ضم عبد الله السعيد وتألقه مع الفريق.
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الأهلي يخطف صفقة الزمالك المنتظرة (صور)

أعلن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن تعاقد النادي مع أحمد إسماعيل لاعب كرة السلة والمحترف في جامعة iupui الأمريكية بدوري الجامعات الأمريكي وذلك لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، وارتبط اسم أحمد إسماعيل بنادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، وأكدت بعض التقارير الصحفية الاتفاق بين مسؤولي الزمالك واللاعب، لكن منذ قليل أعلن النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب، وحضر لمقر النادي بالجزيرة لتوقيع العقود، وإعلان النادي عن الصفقة عبر موقعه الرسمي.
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نجم الأهلي يهاجم اتحاد الكرة: جت من عند ربنا (فيديو)

قال إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، إن النادي الأحمر حريص على مساعدة الجميع داخل المنظومة الرياضية في مصر، حتى من هم في مواقف ضده في أزمته الأخيرة مع اتحاد الكرة، معلقًا: «هو ده النادي الأهلي، لكن ربنا كريم، واتحاد الكرة استقال من عند ربنا». وأضاف الشاطر، خلال تصريحاته، مساء الأحد، عبر قناة الأهلي، أن اتحاد الكرة المستقيل أدار الأمور بعشوائية وتجاهل خطابات ناديه، واكتفى مسؤولوه بإدارة أزمة القيد الإفريقي للأندية المصرية بالكلام فقط دون تنفيذ.
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