إنبي يفوز ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

تحرير:أحمد محمد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ م

مصطفى عصر

فاز نادي إنبي ببطولة الأندية الإفريقية لتنس الطاولة التي أقيمت في نيجيريا- لاجوس، حيث نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بالبطولة وتغلب على نيجيريا في مباراته الأولى بنتيجة 0/3، وتخطى فريق زيمبابوي بنفس النتيجة ليصعد إلى الدور نصف النهائي ليفوز على إثيوبيا ثم الصعود إلى المباراة النهائية والفوز على نيجيريا مجددا وتحقيق اللقب. وتضم بعثة إنبي اللاعبين أحمد صالح وأحمد نديم بالإضافة إلى المحترف بالدوري البرتغالي آرونا واللاعب عمر عصر المحترف بالدورى الألماني.

بينما أعرب أيمن زكريا المدير الفني لقطاع تنس الطاولة بالنادي أن هذا الإنجاز محتكر بين مصر ونيجيريا فقط على مر التاريخ ولم يحصل عليه سابقا سوي أندية الأهلي والزمالك ونيجيريا فقط بالاضافه إلى إنبي الذي سطر تاريخه بهذه البطولة. وأجرى علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادي إنبي اتصالا هاتفيا بالبعثة وكذلك بزكريا