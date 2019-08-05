ضبط زعيم أكبر مافيا للمخدرات والنساء في العراق (صور)

٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

القبض على زعيم مافيا في العراق

شنت مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق، أكبر حملة في تاريخ البلاد لملاحقة مافيات "الروليت" وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء "النخاسة"، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت المديرية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه "وبتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفّذت مديرية الأمن في الهيئة الحملة الأكبر في تاريخ العراق". وقالت المديرية إن "الحشد الشعبي نفّذ العملية النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات".

المديرية أضافت: "جرى اعتقال 25 شخصًا آخرين من أتباعه ومسؤوليه الذين كانوا يدعون انتماءهم للحشد ويمتلكون هويات مزورة والذين فتكوا ببعض الشباب العراقي من خلال توريطهم بتعاطي المخدرات وزجهم في صالات القمار من أجل كسب ملايين الدولارات يوميا". وتابعت: "من خلال الحملة صودر عدد كبير من آلات القمار والمواد