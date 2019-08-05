صفقة تبادلية منتظرة بين يوفينتوس وإنترميلان

تحرير:محمد جمال ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

باولو ديبالا

يسعى إدارة نادى إنتر ميلان الإيطالى، للاستفادة من خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فى تقرير لها أن إنتر ميلا وضع ديبالا كهدف رئيس له خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لرغبة فريقه فى الاستغناء عن خدامته خلال الميركاتو الحالى. وأعلن نادى يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الإثنين، عن عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة الإيطالية خلال تقريرها أن رغبة ديبالا نفسه بعدم الرحيل عن إيطاليا قد تلعب دورًا في إتمام الصفقة، بجانب محاولات إدارة النيراتزوري القيام بصفقة تبادلية بمنح يوفنتوس ماورو إيكاردي- التى ترغب هى الأخرى فى رحيله-مقابل مواطنه ديبالا، إذا تم التوصل لاتفاق مع إدارة السيدة العجوز. وارتبط