رياضة

صفقة تبادلية منتظرة بين يوفينتوس وإنترميلان

تحرير:محمد جمال ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
باولو ديبالا
باولو ديبالا
يسعى إدارة نادى إنتر ميلان الإيطالى، للاستفادة من خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فى تقرير لها أن إنتر ميلا وضع ديبالا كهدف رئيس له خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لرغبة فريقه فى الاستغناء عن خدامته خلال الميركاتو الحالى. وأعلن نادى يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الإثنين، عن عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل.
وأضافت الصحيفة الإيطالية خلال تقريرها أن رغبة ديبالا نفسه بعدم الرحيل عن إيطاليا قد تلعب دورًا في إتمام الصفقة، بجانب محاولات إدارة النيراتزوري القيام بصفقة تبادلية بمنح يوفنتوس ماورو إيكاردي- التى ترغب هى الأخرى فى رحيله-مقابل مواطنه ديبالا، إذا تم التوصل لاتفاق مع إدارة السيدة العجوز.  وارتبط
اقرأ المزيد
محمود-الخطيب‎ (1)

مالك «المحور» يطرح مبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك

أكد حسن راتب، مالك قناة المحور الفضائية، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أعز أصدقائه، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الزمالك «رجل طيب»، وأن منزله مفتوح لهما للتصالح وفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة وإعادة الروح الرياضية. وقال راتب، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض عبر قناة المحور: «أنا طرحت مبادرة الصلح بين الخطيب ورئيس الزمالك، وخيركم من يبدأ بالصلح، وسأقوم بالاتصال بهما وأتمنى أن تنجح مبادرتي وأثق في قبولهما».
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (9)

الأهلي يحدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد

كشف النادي الأهلي عن الملاعب التي سيخوض عليها الفريق الأول لكرة القدم مبارياته في مختلف منافسات الموسم المقبل، والذي سينطلق الشهر المقبل بانطلاق مسابقة الدوري العام، وأوضح محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة النادي نسّقت مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لتحديد 3 ملاعب سيخوض عليها الفريق مبارياته في الموسم الجديد. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
عمر عصر لاعب تنس الطاولة‎

إنبي يفوز ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

فاز نادي إنبي ببطولة الأندية الإفريقية لتنس الطاولة التي أقيمت في نيجيريا- لاجوس، حيث نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بالبطولة وتغلب على نيجيريا في مباراته الأولى بنتيجة 0/3، وتخطى فريق زيمبابوي بنفس النتيجة ليصعد إلى الدور نصف النهائي ليفوز على إثيوبيا ثم الصعود إلى المباراة النهائية والفوز على نيجيريا مجددا وتحقيق اللقب. وتضم بعثة إنبي اللاعبين أحمد صالح وأحمد نديم بالإضافة إلى المحترف بالدوري البرتغالي آرونا واللاعب عمر عصر المحترف بالدورى الألماني.
اقرأ المزيد من الأخبار
ديبالا (1)

بعد شائعات انتقاله.. ديبالا يعود إلى تورينو

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالي عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو اليوم وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل 2019-2020. وجاء إعلان البيانكونيرى عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر من خلال صور للاعبين أثناء فحوصات اللياقة البدنية. وكشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عن أن عودة ديبالا تأتى بعد فشل المفاوضات بين إدارة السيدة العجوز وإدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، لانتقال اللاعب الأرجنتينى فى صفقة تبادلية من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر.
بوجبا

3 لاعبين من اليوفي لليونايتد لتعاقد مع بوجبا

لا يزال يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه يوفنتوس بضم اثنين من اللاعبين من صفوف الشياطين الحمر وهما بول بوجبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويبدو أن صفقة الأخير باتت قريبة للغاية من التعثر، إذ أراد اليوفي إدخال نجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه، وبحسب "توتوسبورت"، لا يزال يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، خاصة أنه سبق أن حقق النجاحات مع اليوفي من قبل.
ايكاردى-انتر-ميلان

أسباب عائلية تقرب إيكاردي من البقاء مع الإنتر

يمر الوقت سريعًا من أمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي الأمر الذي يصعب كثيرًا من فكرة رحيله عن الإنتر هذا الصيف، ويبدو أن اللاعب نفسه يرغب في البقاء في صفوف النيراتزوري والاستعداد لرفض كل العروض التي ستتقدم بها الأندية الأخرى لضمه وعلى رأسها نابولي ويوفنتوس، وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، يرغب إيكاردي في البقاء مع إنتر لأسباب عائلية، أبزرها بحسب ما هو منتشر هو حمل زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، وبالتالي يرى إيكاردي أنه بعد الوصول إلى شهر أغسطس، لا يوجد وقت كاف للانتقال إلى مكان آخر للعيش به.
ديبالا-مانشيستر-يونايتد-يوفنتوس

شروط ديبالا تعرقل انتقاله إلى مانشستر يونايتد

تطور وضع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا في يوفنتوس على مدار الأسبوع الماضي، إذ بات واضحا أن الإدارة ومدرب الفريق لا يرغبان في استمراره، بل والأكثر من ذلك أن السيدة العجوز ترغب في إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد من خلال التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ورحيل ديبالا إلى صفوف الشياطين الحمر، ويوافق لوكاكو على تلك الصفقة، وبات الأمر متوقفا على مانشستر يونايتد ويوفنتوس لإقناع ديبالا بالانضمام إلى قلعة الأولد ترافورد، وهو الانتقال الذي لا يفضله ديبالا لكثير من الأسباب، بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org