رياضة

الأهلي يحدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢١ م
الأهلي
الأهلي
كشف النادي الأهلي عن الملاعب التي سيخوض عليها الفريق الأول لكرة القدم مبارياته في مختلف منافسات الموسم المقبل، والذي سينطلق الشهر المقبل بانطلاق مسابقة الدوري العام، وأوضح محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة النادي نسّقت مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لتحديد 3 ملاعب سيخوض عليها الفريق مبارياته في الموسم الجديد. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
وأكد مرجان أن النادي الأهلي قد تعاقد مع هيئة استاد القاهرة لاستقبال مباريات المارد الأحمر في الموسم الجديد، بحيث يكون ذلك الملعب هو الأول في قائمة الملاعب التي تستضيف مباريات الأهلي. وحسب تصريحات محمد مرجان التي أدلى بها لبرنامج ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي فإن الملعب الثاني للنادي الأهلي هذا الموسم
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محمود-الخطيب‎ (1)

مالك «المحور» يطرح مبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك

أكد حسن راتب، مالك قناة المحور الفضائية، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أعز أصدقائه، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الزمالك «رجل طيب»، وأن منزله مفتوح لهما للتصالح وفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة وإعادة الروح الرياضية. وقال راتب، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض عبر قناة المحور: «أنا طرحت مبادرة الصلح بين الخطيب ورئيس الزمالك، وخيركم من يبدأ بالصلح، وسأقوم بالاتصال بهما وأتمنى أن تنجح مبادرتي وأثق في قبولهما».
ديبالا (1)

صفقة تبادلية منتظرة بين يوفينتوس وإنترميلان

يسعى إدارة نادى إنتر ميلان الإيطالى، للاستفادة من خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فى تقرير لها أن إنتر ميلا وضع ديبالا كهدف رئيس له خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لرغبة فريقه فى الاستغناء عن خدامته خلال الميركاتو الحالى. وأعلن نادى يوفنتوس الإيطالي صباح اليوم الإثنين، عن عودة كل من باولو ديبالا وأليكس ساندرو إلى مدينة تورينو وذلك بعد غيابهم عن المعسكر التحضيرى للفريق للموسم المقبل.
عمر عصر لاعب تنس الطاولة‎

إنبي يفوز ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

فاز نادي إنبي ببطولة الأندية الإفريقية لتنس الطاولة التي أقيمت في نيجيريا- لاجوس، حيث نجح في تحقيق الفوز بجميع مبارياته بالبطولة وتغلب على نيجيريا في مباراته الأولى بنتيجة 0/3، وتخطى فريق زيمبابوي بنفس النتيجة ليصعد إلى الدور نصف النهائي ليفوز على إثيوبيا ثم الصعود إلى المباراة النهائية والفوز على نيجيريا مجددا وتحقيق اللقب. وتضم بعثة إنبي اللاعبين أحمد صالح وأحمد نديم بالإضافة إلى المحترف بالدوري البرتغالي آرونا واللاعب عمر عصر المحترف بالدورى الألماني.
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عدلي-القيعي

القيعي: مستوى التحكيم يؤكد أن الدوري مازال في الملعب

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، مازال في الملعب، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء بعدم التعجل في الاحتفال في الفوز باللقب؛ لأن الأمور ليست سهلة على حد وصفه. وأوضح القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن الفريق الأحمر قضى فترة من الراحة، ثم خاض فترة إعداد خارجية، والأمور ستختلف في كل شيء عما كانت عليه قبل التوقف على كل المستويات فنيًّا ومعنويًّا وذهنيًّا.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون عن تصريحات رئيس الزمالك: راجل جميل بيشجعنا

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن التجديد لطاهر محمد طاهر، نجم الفريق، مؤكدًا أن والد اللاعب لم يضع أي شروط وترك التقدير للنادي، وهو ما رحب به النجم الشاب، وتم تجديد التعاقد في هدوء، وهو أمر منطقى في تعاملات النادي مع واحد من أبنائه. وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أن طاهر محمد طاهر، لاعب طموح ويسعى للاحتراف في أوروبا ولا يتوقف سعيه عند اللعب في الدوري المصري، ويملك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق طموحاته.
محمود متولي

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
عماد-متعب

ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
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