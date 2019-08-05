الأهلي يحدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢١ م

الأهلي

كشف النادي الأهلي عن الملاعب التي سيخوض عليها الفريق الأول لكرة القدم مبارياته في مختلف منافسات الموسم المقبل، والذي سينطلق الشهر المقبل بانطلاق مسابقة الدوري العام، وأوضح محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة النادي نسّقت مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لتحديد 3 ملاعب سيخوض عليها الفريق مبارياته في الموسم الجديد. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد مرجان أن النادي الأهلي قد تعاقد مع هيئة استاد القاهرة لاستقبال مباريات المارد الأحمر في الموسم الجديد، بحيث يكون ذلك الملعب هو الأول في قائمة الملاعب التي تستضيف مباريات الأهلي. وحسب تصريحات محمد مرجان التي أدلى بها لبرنامج ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي فإن الملعب الثاني للنادي الأهلي هذا الموسم