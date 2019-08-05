محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لمعهد الأورام

تحرير:محمد أبو زيد ٠٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٣٦ م

محمد بن زايد

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تلقى رسالة من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تفيد بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لمصلحة معهد الأورام. وأضاف "أديب" في برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، إن مكتب محمد بن زايد، أكد له أنه مستعد لتقديم كل ما يحتاجه معهد الأورام، بعد الخسائر التي تعرض لها. ووقع في الساعات الأولى من صباح الإثنين أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة وأسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين، كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في