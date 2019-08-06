مالك «المحور» يطرح مبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

الخطيب

أكد حسن راتب، مالك قناة المحور الفضائية، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أعز أصدقائه، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الزمالك «رجل طيب»، وأن منزله مفتوح لهما للتصالح وفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة وإعادة الروح الرياضية. وقال راتب، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض عبر قناة المحور: «أنا طرحت مبادرة الصلح بين الخطيب ورئيس الزمالك، وخيركم من يبدأ بالصلح، وسأقوم بالاتصال بهما وأتمنى أن تنجح مبادرتي وأثق في قبولهما».

وأضاف: «أشعر باستياء من استخدام ألفاظ غير لائقة ضد محمود الخطيب في برنامج الزمالك اليوم، الذي تسبب لي في مشكلات عدة، وتم تغريم القناة لأول مرة منذ إطلاقها». وتابع: «أعتقد أن تلك الخطوة ستكون إيجابية للطرفين في حالة نجاح المبادرة، وأعتذر لأي شخص جرحت مشاعره مما حدث في البرنامج، وأنا