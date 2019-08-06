رياضة

مالك «المحور» يطرح مبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
الخطيب
الخطيب
أكد حسن راتب، مالك قناة المحور الفضائية، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أعز أصدقائه، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الزمالك «رجل طيب»، وأن منزله مفتوح لهما للتصالح وفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة وإعادة الروح الرياضية. وقال راتب، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض عبر قناة المحور: «أنا طرحت مبادرة الصلح بين الخطيب ورئيس الزمالك، وخيركم من يبدأ بالصلح، وسأقوم بالاتصال بهما وأتمنى أن تنجح مبادرتي وأثق في قبولهما».
وأضاف: «أشعر باستياء من استخدام ألفاظ غير لائقة ضد محمود الخطيب في برنامج الزمالك اليوم، الذي تسبب لي في مشكلات عدة، وتم تغريم القناة لأول مرة منذ إطلاقها». وتابع: «أعتقد أن تلك الخطوة ستكون إيجابية للطرفين في حالة نجاح المبادرة، وأعتذر لأي شخص جرحت مشاعره مما حدث في البرنامج، وأنا
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الأهلي يحدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد

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إنبي يفوز ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

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رئيس الزمالك: رفضت ضم أفشة.. ومتولي كان فوق البيعة

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه تلقى اتصالات عديدة من بعض الوكلاء للتعاقد مع محمد أفشة للقلعة البيضاء خلال الفترة الماضية قبل انتقاله للنادي الأهلي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع حلقة السبت من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: "جابولي أفشة 3 أو 4 مرات، وقلت لهم أنا مش عايزه، ورفضت التعاقد معه". وقال رئيس نادي الزمالك بخصوص محمود متولي، المنتقل حديثا للأهلي: «أقسم بالله، محمود متولي اتعرض فوق البيعة في صفقة عواد ورفضت، وقلت لهم ده جاله رباط صليبي مرتين، وعندي أحسن منه».
طارق-يحيى

طارق يحيى مديراً فنياً مؤقتاً للزمالك

كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق لسموحة، للمقربين منه عن توليه مهام القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفترة مؤقتة، لحين تعاقد رئيس النادي مع مدير فني أجنبي جديد. ووفقاً للمقربين من طارق يحيى فإنه تلقى اتصالاً من رئيس الزمالك أبلغه فيه أنه سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة أسبوع، لتجهيز اللاعبين لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين.
عزاء محمود علام 00

نجوم الرياضة يؤدون واجب العزاء في محمود علام (صور)

حرص عدد كبير من الرياضيين والشخصيات العامة على حضور عزاء محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي، والذي وافته المنية يوم الخميس الماضي. أقيم العزاء، مساء الثلاثاء، بمسجد عمر مكرم في التحرير، وشهد حضور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وطارق قنديل، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء. كما شهد العزاء حضور فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين بالأهلي، وعبد المنعم شطة، لاعب الأهلي السابق، ومحرم الراغب، ومصطفى مراد فهمي، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي السابق ، وكامل زاهر، عضو مجلس إدارة الأهلي السابق.
لاسارتى

كواليس خلاف الخطيب ولاسارتي بسبب القائمة الإفريقية

شهد اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وطه إسماعيل رئيس اللجنة وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلافا حادا بين اللجنة والمدير الفني، حيث شهد الاجتماع مناقشة القائمتين الإفريقية والمحلية واستعراض رؤية الجهاز الفني. وعلمت «التحرير» كواليس الخلاف الذي نشب بين الخطيب ولاسارتي، من أجل مناقشة اللاعبين الذي سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية.
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