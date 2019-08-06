السيسي يعلق مجددا على انفجار معهد الأورام: ما أجمل التكاتف

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

في تعليق جديد على حادث انفجار معهد الأورام، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته، من تكاتف الشعب المصري والأشقاء العرب لمواجهة الإرهاب الغاشم. وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين، "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلّفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار".

وأضاف السيسي: "هذا إن دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة.. حمي الله أوطاننا ووقاها من كل شر".وكان الرئيس السيسي، تقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، وأعرب عبر حسابه على "تويتر"