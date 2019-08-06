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السيسي يعلق مجددا على انفجار معهد الأورام: ما أجمل التكاتف

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
في تعليق جديد على حادث انفجار معهد الأورام، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته، من تكاتف الشعب المصري والأشقاء العرب لمواجهة الإرهاب الغاشم. وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين، "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو أهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ما خلّفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار".
وأضاف السيسي: "هذا إن دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة.. حمي الله أوطاننا ووقاها من كل شر".وكان الرئيس السيسي، تقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي، وأعرب عبر حسابه على "تويتر"
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محمد-بن-زايد

محمد بن زايد يتبرع بـ50 مليون جنيه لمعهد الأورام

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تلقى رسالة من ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، تفيد بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه لمصلحة معهد الأورام. وأضاف "أديب" في برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على فضائية "MBC مصر"، مساء الإثنين، إن مكتب محمد بن زايد، أكد له أنه مستعد لتقديم كل ما يحتاجه معهد الأورام، بعد الخسائر التي تعرض لها. ووقع في الساعات الأولى من صباح الإثنين أمام معهد الأورام بمنطقة المنيل مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة وأسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية (3)

إنتصار السيسي: خالص العزاء في استشهاد أبنائنا بحادث معهد الأورام

تقدمت إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابى بمعهد الأورام بالمنيل. وتمنت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الإثنين، الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام. كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء أمس. وأعرب الرئيس عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
حريق معهد الأورام

صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث معهد الأورام

أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد في حادث انفجار معهد الأورام، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه بالمستشفى لمدة طويلة، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى. جاء ذلك خلال زيارتها مستشفى قصر العيني، للاطمئنان على المرضى مصابي حادث معهد الأورام، ةتفقد مستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى،إذ وجّهت المسئولين بتوفير جميع سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء.
ظاهرة-تغير-لون-السماء (5)

ظاهرة فلكية أم جوية.. لماذ تغير لون السماء في مصر؟

تساؤلات عديدة طرحها رواد السوشيال ميديا بعد تغير لون السماء أثناء الغروب، بينما اعتبر مسئولون في كل من هيئة الأرصاد الجوية والمعهد القومي للبحوث الفلكية أن الأمر لا يقع ضمن تخصصاتهم أو مسئوليتهم. "التحرير" توجهت بعدد من الأسئلة للمختصين، فقال الدكتور وحيد سعودي مدير عام التحاليل الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ما حدث من تغير في لون السماء يُعد ظاهرة فلكية ولا علاقة لهيئة الأرصاد الجوية بالأمر. بينما قال الدكتور أشرف لطفي تادرس، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الظاهرة جوية ولا علاقة للفلك به.
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السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية (3)

إنتصار السيسي: خالص العزاء في استشهاد أبنائنا بحادث معهد الأورام

تقدمت إنتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابى بمعهد الأورام بالمنيل. وتمنت قرينة الرئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع لتواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مساء الإثنين، الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام. كما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابى الجبان فى محيط منطقة القصر العينى مساء أمس. وأعرب الرئيس عبر حسابه على "تويتر" اليوم، عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
الملك سلمان بن عبد العزيز (5)

السعودية تدين انفجار معهد الأورام: نقف مع مصر ضد الإرهاب

أدانت المملكة العربية السعودية الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بالقاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس" فإن المملكة تقدمت بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنية للمصابين سرعة الشفاء. وأكدت وقوفها وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره. وأعلنت وزارة الداخلية، أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين،
وزيرة-الصحة-تستمع-لشكاوي-مواطنين-داخل-وحدة-في-بورسعيد (1)

وزيرة الصحة: نتحمل تكاليف إصلاح تلفيات معهد الأورام

قررت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تحمل الوزارة لتكلفة معالجة تأثيرات الحادث على معهد الأورام في منطقة المنيل، وإعادة تجهيزه وتأهيله للعمل من جديد، عن طريق شركة المقاولون العرب، باعتباره صرحاً طبياً عريقا، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزيرة أنه لا فرق بين مخصصات الصحة أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي فكلاهما أموال الدولة المصرية وموجهة لخدمة المرضى، مشيرةً إلى عودة المعهد للعمل بكامل طاقته في أقرب وقت.
حادث يؤدى لانفجار سيارة وتلفيات بمبنى معهد الاورام (4)

رئيس جامعة القاهرة: بدء إصلاح تلفيات معهد الأورام

?أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء عمل اللجنة الفنية الهندسية المشكلة من الجامعة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإصلاح التلفيات وترميم المبني الإداري للمعهد القومي للأورام التي نتجت عن حادث الانفجار الذي وقع مساء الأحد أمام البوابة الرئيسية للمعهد. وقال الخشت، في بيان، إن اللجنة بدأت بشكل عاجل في فحص أبنية وشبكات وكافة مرافق المعهد وأجهزته ومعداته، ورصد ما قد يكون خلفه الانفجار.
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