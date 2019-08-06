وزيرة التضامن في رسالة للإرهابين: هتهدوا هنبني

تحرير:محمد عودة ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ ص

أعمال ترميم معهد الأورام

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء أعمال ترميم وإصلاح معهد الأورام. وقالت الوزيرة فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «اسلمى يا بلادى.. بعد 10 ساعات فقط من حادث معهد الأورام كان رجال المقاولون العرب قد شرعوا فى الترميم والإصلاح». وأضافت الوزيرة: «عشرات العمال والمهندسين بستراتهم الصفراء معلقون على السقالات، بعد 8 ساعات كانت العيادات الخارجيه اشتغلت، وإحنا بنعاين كان فيه أطباء في العمليات، يعنى هتهدوا هنبنى.. هتجرحوا هنداوى.. هتقتلوا هناخد بالتار، والسن بالسن، واسلمي يا بلادى، وتسلم أيادى الأطباء والمهندسين والعمال».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أعرب عن سعادته من تكاتف الشعب المصرى والأشقاء العرب لمواجهة الإرهاب الغاشم. وقال الرئيس السيسى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، مساء الإثنين: «ما أجمل حسن التكاتف والتكافل فى مواجهة قبح تأثير الإرهاب، وأنا أرى تسارع وتسابق وتضامن