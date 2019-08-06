رياضة

رئيس الزمالك للخطيب: أوعى تقارن نفسك بيا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مبادرة حسن راتب مالك قناة «المحور» الفضائية، مساء الإثنين، قائلًا: «شرف لمحمود الخطيب إنه يقعد معايا، ولا جدوى من مبادرة حسن راتب الذي أكن له كل احترام وتقدير». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر قناة «المحور»، أنه دافع عن لاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي العام الماضي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما صمت الخطيب ولم يتحدث في أية أمور متعلقة بهذا الأمر رغم الضرر الذي طال لاعبيه.
وتابع رئيس القلعة البيضاء: «مبادرة إيه وأنا كنت مقدم دعوة بخط إيدي للخطيب لحل مشاكل الكرة المصرية، لكنه حضر الاجتماع متعاليا، أنا اسمى معروف يا خطيب، أصغر مؤلف قانون ومستشار وقاضي، أنت مين يا خطيب؟ أنت دخلت ملعبي». اقرأ أيضا: مالك المحور يطرح مبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك وواصل
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رئيس الزمالك: الأهلي هو من يهدر المال

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه ليس في خصومة مع النادي الأهلي، لكن مشكلته تكمن في تواجد عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان داخل القلعة الحمراء، من بينهم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ومحمد يوسف، المدرب العام على حد وصفه. وانتقل رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، للحديث عن قناة النادي الجديدة، وقال إنها ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما أسفر عنه اجتماعه مع مسؤولي إعلام المصريين.
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مالك «المحور» يطرح مبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك

أكد حسن راتب، مالك قناة المحور الفضائية، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من أعز أصدقائه، مشيرًا إلى أن رئيس نادي الزمالك «رجل طيب»، وأن منزله مفتوح لهما للتصالح وفتح صفحة جديدة خلال الفترة المقبلة وإعادة الروح الرياضية. وقال راتب، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم»، الذي يعرض عبر قناة المحور: «أنا طرحت مبادرة الصلح بين الخطيب ورئيس الزمالك، وخيركم من يبدأ بالصلح، وسأقوم بالاتصال بهما وأتمنى أن تنجح مبادرتي وأثق في قبولهما».
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الأهلي يحدد 3 ملاعب لاستضافة مبارياته بالموسم الجديد

كشف النادي الأهلي عن الملاعب التي سيخوض عليها الفريق الأول لكرة القدم مبارياته في مختلف منافسات الموسم المقبل، والذي سينطلق الشهر المقبل بانطلاق مسابقة الدوري العام، وأوضح محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن إدارة النادي نسّقت مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي، المدير الفني وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة لتحديد 3 ملاعب سيخوض عليها الفريق مبارياته في الموسم الجديد. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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رئيس الزمالك: الأهلي هو من يهدر المال

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه ليس في خصومة مع النادي الأهلي، لكن مشكلته تكمن في تواجد عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان داخل القلعة الحمراء، من بينهم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ومحمد يوسف، المدرب العام على حد وصفه. وانتقل رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، للحديث عن قناة النادي الجديدة، وقال إنها ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما أسفر عنه اجتماعه مع مسؤولي إعلام المصريين.
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الغندور لمنتقديه: بتفهموا كورة أكتر مني بمناسبة إيه؟

بحدة شديدة، علق الإعلامي خالد الغندور، ولاعب نادي الزمالك السابق، على الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة من جماهير النادي الأبيض. وقال الغندور، خلال حلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه على قناة المحور، إنه ليس ضد من يختلف معه حبا في نادي الزمالك، لكنه ضد من يختلف معه من الممولين لأغراض محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: «أنا لا أخشى أحد ونظرتي للحياة الكروية في مصر اختلفت، ويجب أن يدرك البعض أن البرنامج الذي أعمل به هو إعلام داعم للنادي الأبيض».
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المقاولون عن تصريحات رئيس الزمالك: راجل جميل بيشجعنا

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن التجديد لطاهر محمد طاهر، نجم الفريق، مؤكدًا أن والد اللاعب لم يضع أي شروط وترك التقدير للنادي، وهو ما رحب به النجم الشاب، وتم تجديد التعاقد في هدوء، وهو أمر منطقى في تعاملات النادي مع واحد من أبنائه. وأوضح صلاح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج super TIME الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أن طاهر محمد طاهر، لاعب طموح ويسعى للاحتراف في أوروبا ولا يتوقف سعيه عند اللعب في الدوري المصري، ويملك الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق طموحاته.
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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