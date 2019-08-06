رئيس الزمالك للخطيب: أوعى تقارن نفسك بيا

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ ص

محمود الخطيب

علق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على مبادرة حسن راتب مالك قناة «المحور» الفضائية، مساء الإثنين، قائلًا: «شرف لمحمود الخطيب إنه يقعد معايا، ولا جدوى من مبادرة حسن راتب الذي أكن له كل احترام وتقدير». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر قناة «المحور»، أنه دافع عن لاعبي الأهلي قبل مباراة الترجي التونسي العام الماضي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما صمت الخطيب ولم يتحدث في أية أمور متعلقة بهذا الأمر رغم الضرر الذي طال لاعبيه.

وتابع رئيس القلعة البيضاء: «مبادرة إيه وأنا كنت مقدم دعوة بخط إيدي للخطيب لحل مشاكل الكرة المصرية، لكنه حضر الاجتماع متعاليا، أنا اسمى معروف يا خطيب، أصغر مؤلف قانون ومستشار وقاضي، أنت مين يا خطيب؟ أنت دخلت ملعبي». اقرأ أيضا: مالك المحور يطرح مبادرة صلح بين الخطيب ورئيس الزمالك وواصل