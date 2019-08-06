رئيس الزمالك: الأهلي هو من يهدر المال

تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ ص

الأهلي

قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه ليس في خصومة مع النادي الأهلي، لكن مشكلته تكمن في تواجد عدد كبير من المنتمين لجماعة الإخوان داخل القلعة الحمراء، من بينهم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ومحمد يوسف، المدرب العام على حد وصفه. وانتقل رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، للحديث عن قناة النادي الجديدة، وقال إنها ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، وفقا لما أسفر عنه اجتماعه مع مسؤولي إعلام المصريين.

وكشف رئيس القلعة البيضاء أن القناة ستحصل على حقوق عرض ملخصات المباريات بعد ساعة من انتهائها، وتم الاتفاق على تفاصيل أخري. وواصل تصريحاته مطالبا جمهور نادي الزمالك بأن يفرح بالصفقات الجديدة المهمة التي أبرمها النادي استعدادا للموسم الجديد. وعن اتهامات إهدار المال العام، قال إن الأهلي اشترى حسين الشحات