انفجار معهد الأورام يتصدر صحف الإمارات

الصحف تناولت ما كشفه تحقيق استقصائي عن أن مصرفاً مملوكاً لقطر يقدم خدمات مالية لمنظمات عدة، مرتبطة بجماعات ومنظمات متطرفة وإرهابية، منها جماعة "الإخوان".

تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص

صحف إماراتية

تصدر التفجير الذي شهده محيط معهد الأورام بالقاهرة، عناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، واستعرضت الصحف استئناف الغارات السورية على إدلب، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "استشهاد 20 مصرياً وإصابة 47 في حادث إرهابي نفذته "حسم" الإخوانية بالقاهرة، تناولت صحيفة "الخليج" تفاصيل الانفجار الإرهابي الذي وقع بعد منتصف ليل أمس الأول، بالقرب من معهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، والذي يقع في منطقة قصر العيني وسط القاهرة.

وأحدث الانفجار أيضاً عدة تلفيات بمبنى المعهد، فيما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء لأسر الشهداء، الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" أن التقديرات تشير إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن، لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات