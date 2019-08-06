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انفجار معهد الأورام يتصدر صحف الإمارات

الصحف تناولت ما كشفه تحقيق استقصائي عن أن مصرفاً مملوكاً لقطر يقدم خدمات مالية لمنظمات عدة، مرتبطة بجماعات ومنظمات متطرفة وإرهابية، منها جماعة "الإخوان".
تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تصدر التفجير الذي شهده محيط معهد الأورام بالقاهرة، عناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، واستعرضت الصحف استئناف الغارات السورية على إدلب، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "استشهاد 20 مصرياً وإصابة 47 في حادث إرهابي نفذته "حسم" الإخوانية بالقاهرة، تناولت صحيفة "الخليج" تفاصيل الانفجار الإرهابي الذي وقع بعد منتصف ليل أمس الأول، بالقرب من معهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، والذي يقع في منطقة قصر العيني وسط القاهرة.
وأحدث الانفجار أيضاً عدة تلفيات بمبنى المعهد، فيما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء لأسر الشهداء، الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" أن التقديرات تشير إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن، لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات
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انتخابات-تونس

انتخابات تونس.. 21 مرشحًا في السباق الرئاسي المبكر

لا تزال الانتخابات الرئاسية التونسية تستحوذ على المشهد العام، خصوصا بعد إقبال عدد من المرشحين لخوض السباق الرئاسي، في أعقاب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي عجلت بإجراء الانتخابات، في حين ستعلن حركة النهضة، قرارها بشأن مرشحه، خصوصا بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 أغسطس الجاري. وتواصل الهيئة أيضًا تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بحسب "سكاي نيوز".
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: قطر تمول التطرف.. وجاهزية تامة للحج

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي مسلطة الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط والتفجير الإرهابي الذي شهدته القاهرة، بالإضافة إلى الاستعداد لموسم الحج. وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الداخلية المصرية، كشفت في بيان أمس الإثنين، أن حركة "حسم" هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار أسفر عن وقوع 20 قتيلا. وقالت الوزارة: "توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء تجهيز تلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".
الطيران الليبي

الجيش الليبي يدمر طائرة تركية في مصراتة

أعلن سلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن تدميره طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة. وأوضح الجيش الليبي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه دمر بإطلاق صاروخ واحد فقط طائرة شحن من طراز "إيل - 76" أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة. وتابع "كما شن سلاح الجو 3 غارات أخرى صباح اليوم استهدفت محطتي رادار "B 12" و"B14" للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة"، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح الغارات كانت 100%، ومن دون وقوع أضرار جانبية.
القبض-على-أكبر-مافيا-مخدرات-وقمار-العراق (5)

ضبط زعيم أكبر مافيا للمخدرات والنساء في العراق (صور)

شنت مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق، أكبر حملة في تاريخ البلاد لملاحقة مافيات "الروليت" وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء "النخاسة"، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت المديرية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه "وبتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفّذت مديرية الأمن في الهيئة الحملة الأكبر في تاريخ العراق". وقالت المديرية إن "الحشد الشعبي نفّذ العملية النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات".
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: اتفاق دستوري بالسودان وخفض جديد للنووي

تصدر الاتفاق على الوثيقة الدستورية في السودان الصفحات الأولى للصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما تناولت الهجوم الذي شهدته ولاية تكساس الأمريكية، إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات الأخرى. وكشفت صحيفة "الإمارات اليوم" عن إعلان وسيط الاتحاد الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، أن المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة الرئيسى "قوى الحرية والتغيير"، اتفقا على وثيقة دستورية تمهد لتشكيل حكومة انتقالية، وسيواصل الطرفان اجتماعاتهما للترتيبات الفنية لتنظيم مراسم التوقيع الرسمي على الوثيقة.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: اتفاق نووي جديد.. وأول هزيمة لجونسون

تصدرت الصراعات في الشرق الأوسط عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، إذ استعرضت الأوضاع في السودان والجزائر وسوريا، وتناولت آخر تطورات الأزمة بين واشنطن وطهران، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث تناولت صحيفة "الاتحاد" هذا الشأن تحت عنوان «السودان ينتظر حسم المفوضيات وتوقيت حل (الانتقالي)»، فقد أكد وفدا المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، أمس، أنهما قريبان جدا من توقيع اتفاق نهائي على وثيقة الإعلان الدستوري التي ستحكم الفترة الانتقالية.
الاتفاق النووي

ترامب يمدد بنودا بالاتفاق النووي رغم الصراع مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت متأخر أمس الأربعاء، أنها ستجدد الاستثناءات الممنوحة لبعض الدول لمواصلة مشاركتها في المشاريع النووية المدنية مع طهران، وفقا للاتفاق النووي الإيراني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية "إن الإجراء سيساعد في الحفاظ على الإشراف على البرنامج النووي المدني الإيراني، ويقلل من مخاطر الانتشار النووي، ويقيد قدرة إيران على صناعة سلاح نووي، ويمنع النظام من إعادة تشكيل المنشآت النووية لأغراض عسكرية". ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي أعلنت فيه واشنطن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: تونس تودع رئيسها.. وأردوغان يختفي

تصدرت استعدادات تونس لتوديع رئيسها عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وتناولت تطورات الأزمة بين إيران وأمريكا، كما استعرضت العديد من القضايا الأخرى. أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن الجيش التونسي سيتولى تنظيم جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اليوم، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوفود الأجنبية، على ما أعلن أول من أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان أمس، أنها ستتخذ احتياطات استثنائية بتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله.
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