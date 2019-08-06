انفجار معهد الأورام يتصدر صحف الإمارات

الصحف تناولت ما كشفه تحقيق استقصائي عن أن مصرفاً مملوكاً لقطر يقدم خدمات مالية لمنظمات عدة، مرتبطة بجماعات ومنظمات متطرفة وإرهابية، منها جماعة "الإخوان".
تصدر التفجير الذي شهده محيط معهد الأورام بالقاهرة، عناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، واستعرضت الصحف استئناف الغارات السورية على إدلب، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة.
تحت عنوان "استشهاد 20 مصرياً وإصابة 47 في حادث إرهابي نفذته "حسم" الإخوانية بالقاهرة، تناولت صحيفة "الخليج" تفاصيل الانفجار الإرهابي الذي وقع بعد منتصف ليل أمس الأول، بالقرب من معهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، والذي يقع في منطقة قصر العيني وسط القاهرة.
وأحدث الانفجار أيضاً عدة تلفيات بمبنى المعهد، فيما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء لأسر الشهداء، الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" أن التقديرات تشير إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن، لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات
وأحدث الانفجار أيضاً عدة تلفيات بمبنى المعهد، فيما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعزاء لأسر الشهداء، الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" أن التقديرات تشير إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن، لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
وتوصلت التحريات المبدئية والمعلومات إلى وقوف حركة حسم، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وراء إعداد وتجهيز تلك السيارة.
وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد أن الانفجار الذي حدث الليلة الماضية في منطقة قصر العيني وسط العاصمة القاهرة عمل "إرهابي جبان".
وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "أتقدم بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة قصر العيني مساء الأمس. كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وأدانت الإمارات العمل الإرهابي وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية".
وبالانتقال إلى الشأن الإيراني وتحت عنوان "إيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي" ، ذكرت "الخليج" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اعتبر أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تتصرف بمفردها ضد طهران، وهي غير قادرة على تشكيل تحالف من أجل حماية السفن التجارية في الخليج، لأن حلفاءها يشعرون "بالحرج" من الانضمام إليه، واصفاً دعوتها لإجراء محادثات بـ"الخدعة".
وأكد ظريف كذلك أنه رفض دعوة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض الشهر الماضي، رغم تهديده بفرض عقوبات عليه ما لم يفعل.
وقال ظريف في مؤتمر صحفي في طهران: "ستنسحب إيران من اتفاقها النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية إذا دعت الضرورة"، لكنه أضاف أن كل الإجراءات التي اتخذتها طهران "يمكن الرجوع عنها إذا تم تأمين مصالحها بموجب الاتفاق".
وتحت عنوان "تسهيلات قطرية لبناء ميناء لإيران"، كشفت صحيفة "البيان" عن إعلان العميد قاسم رضائي، قائد حرس الحدود الإيراني، أمس، أن الدوحة قدمت تسهيلات لبناء ميناء خاص للسفن، وكذلك تقديم خدمات لرجال أعمال إيران بشكل جيد. وفق ما أفادت وسائل إعلام روسية، نقلاً عن وكالة فارس الإيرانية.
وأضاف رضائي أنه تم الاتفاق مع القطريين على تعزيز قدرات البلدين لا سيما فيما يتعلق بتعزيز القوة الإنتاجية والاستهلاكية داخل قطر، وتحسين التجارة في البلدين عبر تقديم التسهيلات اللازمة من قبل قوات خفر الحدود.
وقالت إيران إن اجتماعاً جمع وفدين لخفر الحدود من قطر وإيران اليومين الماضيين في طهران وناقشا توسيع التعاون الميداني وتوطيد العلاقات بين البلدين.
فيما أفادت "الإمارات اليوم" بأن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتهم إيران بأنها "الراعي الأول للإرهاب في العالم"، مؤكداً أنها أبدت استعدادها لاحتجاز السفن التجارية، فيما أعلنت بريطانيا، أمس، أنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج العربي، لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
وقال بومبيو خلال بيان للخارجية الأمريكية: "لابد من ردع النظام الإيراني، لتحقيق الاستقرار وحماية أنفسنا من خطر احتجازها للسفن التجارية".
وتحت عنوان "الجيش السوري يوقف العمل بالهدنة ويستأنف عملياته في إدلب" ، أوضحت "الخليج" أن الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية في شمال غربي البلاد، فور إعلانه وقف العمل باتفاق هدنة دخل، أمس الاثنين، يومه الرابع، متهماً الفصائل المسلحة والمصنفة "إرهابية" باستهداف قاعدة "حميميم" الجوية التي تتخذها روسيا مقراً لقواتها.
واتهمت قيادة الجيش السوري في بيان نشره الإعلام الرسمي "المجموعات المسلحة، المدعومة من تركيا" بأنها "رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار، وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين في المناطق الآمنة المحيطة".
وأضافت: "انطلاقاً من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لأي التزام من التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، وعدم تحقق ذلك؛ فإن الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها".
وذكرت "الاتحاد" أن الجيش السوري قال في بيان له إن استئناف العمليات يأتي "رداً على رفض الجماعات المسلحة الالتزام بوقف إطلاق النار".
وأضاف "انطلاقاً من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لأي التزام من التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، وعدم تحقق ذلك فإن الجيش والقوات المسلحة ستستأنف عملياتها القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها".
تناولت "الإمارات اليوم" ما كشف عنه تحقيق استقصائي أجرته صحيفة "التايمز" البريطانية، بالتعاون مع مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية "هنري جاكسون"، ونشرت نتائجه، أمس، عن أن مصرفاً مملوكاً لقطر يقدم خدمات مالية لمنظمات عدة، مرتبطة بجماعات ومنظمات متطرفة وإرهابية، منها جماعة "الإخوان".
وأظهر التحقيق أن بعض عملاء بنك "الريان" القطري، لديهم حسابات في بنوك غربية جُمدت أو أغلقت، في إطار حملة أمنية لمكافحة الإرهاب.