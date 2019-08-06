الأرصاد: طقس اليوم حار رطب على الوجه البحري والقاهرة

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: الصغرى العظمى القاهرة 26 36 شبين الكوم 25 36 طنطا 25 35 دمنهور 25 33 الإسكندرية 24 31 بلطيم 25 31 مطروح 24 31 السلوم 23 31 سيوة 24 36 بورسعيد 26 32 دمياط 25 32 الزقازيق 26 35 الإسماعيلية 25 37 السويس 26 37 العريش 24 32 رفح 23 32 رأس سدر 27 38 نخل 20 36 نويبع 29 37 طابا