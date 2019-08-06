«التلاعب بالبورصة وخلية حلوان» أبرز محاكمات الثلاثاء
محاكمة نجلي مبارك تم تداولها أمام 6 دوائر قضائية وهى الوحيدة التى صدر فيها حكمان برد دائرتين قضائيتين وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام
تحرير:سماح عوض الله
٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
نجلا مبارك فى إحدى جلسات التلاعب بالبورصة
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، منها محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حلوان"، إذ المقرر اليوم أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن قنديل، سماع مرافعات دفاع المتهمين بشأن الجرائم المنسوبة إليهم، وتتضمن ارتكاب 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.
ترجع وقائع الاتهام إلى الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر 2016، إذ نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستباحة دماء
ترجع وقائع الاتهام إلى الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر 2016، إذ نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأشارت التحقيقات إلى أن الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وكان من بين المتهمين من يمد الخلية الإرهابية بمعونات مادية ومالية تتمثل في أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو الجماعة إليه، وبوسائلها.
التلاعب بالبورصة
تبدأ اليوم هيئة المحكمة الجديدة برئاسة المستشار خليل عمر، نظر أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، بعد رد هيئة محكمة سابقة، ومن المقرر انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وتعقد الجلسة بعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف وأمانة سر محمد أبو العلا.
تعد قضية التلاعب بالبورصة من أطول قضايا الثورة من حيث مدة المحاكمة، إذ مر على بدء تداولها فى المحاكم قرابة 7 سنوات، بدأت منذ عام 2012، وهى القضية الوحيدة التى تداول نظرها خلال درجة تقاضٍ واحدة أكثر من 6 قضاة، وكذلك هى الوحيدة التى صدر فيها حكمان برد دائرتين قضائيتين، إحداهما بناءً على طلب المتهمين بعد صدور قرار بحبسهم، والثانية طلب رد من المدعي بالحق المدني، وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام.
يحاكم في القضية كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان "متوفى"، ونجله أحمد فتحي حسين سليمان، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر، وياسر سليمان هشام الملواني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا.
كما يحاكم في القضية أحمد نعيم أحمد بدر، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسن محمد حسنين هيكل، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة سابقا، وجمال محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر سابقا، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا، وعمرو محمد علي القاضي، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسين لطفي صبحي الشربيني، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا.
نسبت التحقيقات إلى المتهمين أنهم في غضون عامي 2006 و2007 بدائرة قسم العجوزة بمحافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين، رئيسًا وعضو مجلس إدارة بالبنك الوطني المصري -الذي تساهم فيه الدولة، والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- بالحصول لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن أظفرا المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك، تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر إستراتيجي، ما أتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والاطلاع على كل المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.