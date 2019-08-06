جريمة

«التلاعب بالبورصة وخلية حلوان» أبرز محاكمات الثلاثاء

محاكمة نجلي مبارك تم تداولها أمام 6 دوائر قضائية وهى الوحيدة التى صدر فيها حكمان برد دائرتين قضائيتين وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام
تحرير:سماح عوض الله ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
نجلا مبارك فى إحدى جلسات التلاعب بالبورصة
نجلا مبارك فى إحدى جلسات التلاعب بالبورصة
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، منها محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حلوان"، إذ المقرر اليوم أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن قنديل، سماع مرافعات دفاع المتهمين بشأن الجرائم المنسوبة إليهم، وتتضمن ارتكاب 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.
ترجع وقائع الاتهام إلى الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر 2016، إذ نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستباحة دماء
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محكمة

السجن 15 عاما لربة منزل وزوجها صورا مدير شركة عاريا

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان وعبد الحميد مصطفى هندي وأشرف محمد الجميل وأمانة سر عبد الجليل خليفة بالسجن 15 سنة لكل من "إ.ص.ف"ربة منزل وزجها المدعو"م. أ. أ"فرد أمن بشركة خاصة و"ح.ع.م" عاطل لاتهامهما بخطف المجني عليه "إ.م.ب"مدير بشركة بترول. تعود الواقعة في القضية رقم 9588 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، ببلاغ يفيد يقيام 3 أشخاص بخطف شخص داخل شقة بدائرة القسم.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (5)

«الداخلية»: حركة حسم متورطة في تفجير معهد الأورام

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة حسم الإخوانية هي المتورطة في تفجير معهد الأورام الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة نحو 32 آخرين، كما كشفت الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في الانفجار أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، وكانت في طريقها لتفجير أحد الأهداف. في نفس الوقت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (10)

شفت جثث بتطير.. كيف نجت «أم يوسف» بطفلها من جحيم معهد الأورام؟

كارثة بكل المقاييس خلفت الحادث المروع الذي وقع قبل فجر يوم جديد، فمع اقتراب الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف ليل أمس، كان أهالي المنيل بمنطقة مصر القديمة، في حالة لا توصف تقشعر لها الأبدان، فقد كانوا على موعد مع حادث تفجير مروع، وهو ما يحكيه أحد مسؤولي دار ضيافة فتحت أبوابها لاستضافة الحالات المرضية والمصابين جراء الانفجار، لحين نقلهم إلى مكان مجهز بالمعدات والإمكانيات بشكل رسمي، لاستكمال علاجهم خشية إصابتهم بمكروه، جراء تصاعد ألسنة اللهب عالية إلى عنان السماء.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (6)

«الداخلية»: سيارة معهد الأورام كان بها مواد متفجرة

أعلنت وزارة الداخلية أن الفحص المبدئي للسيارة المتسببة في انفجار أمام معهد الأورام أثبت أنه كان بها مواد متفجرة، مضيفة في بيان لها أن السيارة كانت في طريقها لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. وقالت الوزارة في البيان «فى إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة قصر العينى أمام معهد الأورام .. والذى تبين من الفحص المبدئى أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات وذلك أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية وقامت بإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها»
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (10)

شفت جثث بتطير.. كيف نجت «أم يوسف» بطفلها من جحيم معهد الأورام؟

كارثة بكل المقاييس خلفت الحادث المروع الذي وقع قبل فجر يوم جديد، فمع اقتراب الساعة إلى الثانية عشرة بعد منتصف ليل أمس، كان أهالي المنيل بمنطقة مصر القديمة، في حالة لا توصف تقشعر لها الأبدان، فقد كانوا على موعد مع حادث تفجير مروع، وهو ما يحكيه أحد مسؤولي دار ضيافة فتحت أبوابها لاستضافة الحالات المرضية والمصابين جراء الانفجار، لحين نقلهم إلى مكان مجهز بالمعدات والإمكانيات بشكل رسمي، لاستكمال علاجهم خشية إصابتهم بمكروه، جراء تصاعد ألسنة اللهب عالية إلى عنان السماء.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«كتائب حلوان وكمين الواحات» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحوّلات الكهرباء، والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وهم متهمون بالانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدّرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
مستشار-حسن-قنديل (2)

تأجيل قضية خلية حلوان إلى جلسة 6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حلوان"، إلى جلسة 6 أغسطس، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين بشأن الجرائم المنسوبة إليهم، وتتضمن ارتكاب 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية، وذلك في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر 2016.
محاكمة-جمال-وعلاء-مبارك-فى-قضية-التلاعب-بالبورصة-تصوير-سامح-ابو-حسن

تأجيل «التلاعب بالبورصة» إداريا لـ6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، تأجيلا إداريا إلى جلسة 6 أغسطس، وذلك نظرًا لانعقاد احتفالات الشرطة بتخريج دفعة ضباط الشرطة لعام 2019، ما تعذر معه انعقاد الجلسة داخل أكاديمية الشرطة. وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف، وأمانة سر محمد أبو العلا، بينما شهدت الجلسة غياب علاء وجمال مبارك.
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