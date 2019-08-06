«التلاعب بالبورصة وخلية حلوان» أبرز محاكمات الثلاثاء

محاكمة نجلي مبارك تم تداولها أمام 6 دوائر قضائية وهى الوحيدة التى صدر فيها حكمان برد دائرتين قضائيتين وهذا بخلاف تكوين عدد كبير من لجان الخبراء لفحص موضوع الاتهام

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

نجلا مبارك فى إحدى جلسات التلاعب بالبورصة

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، منها محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حلوان"، إذ المقرر اليوم أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن قنديل، سماع مرافعات دفاع المتهمين بشأن الجرائم المنسوبة إليهم، وتتضمن ارتكاب 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.

ترجع وقائع الاتهام إلى الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر 2016، إذ نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين واستباحة دماء