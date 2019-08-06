روحاني: الحرب مع إيران «أم كل الحروب»

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الحرب مع إيران في حال اندلاعها ستكون "قاسية جدا" لدرجة أنه وصفها بـ"أم الحروب". وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن "السلام مع بلاده هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب"، موضحا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات، حسب "رويترز". وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تشديد الأخيرة للعقوبات المفروضة على طهران، وذلك بعد عام على انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2016.

وبلغ التوتر ذروته مع اتهام واشنطن للحرس الثوري باستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز الاستراتيجي وخليج عٌمان، كما أن أطهران أعلنت احتجاز ناقلات نفط في عمليات وصفها عواصم عالمية بـ"قرصنة الدولة".وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزمه توجيه ضربة عسكرية لإيران في يونيو الماضي، لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة،