بم نصح فان ديك أغلى مدافع في العالم؟

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

فيرجيل فان ديك

ستتركز الأضواء على الدولي الإنجليزي هاري ماجواير أكثر من أي وقت مضى، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في العالم. ونصح الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، نظيره هاري ماجواير، بضرورة التركيز في اللعب وعدم الالتفات لهذه الضوضاء، إذا أراد التعامل جيدا مع الضغوط. وسبق أن نال فيرجيل فان ديك لقب أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2018، قبل أن يحطم مانشستر يونايتد هذا الرقم بالتعاقد مع قلب دفاع ليستر سيتي.

وأضاف فيرجيل فان ديك: "ماجواير لا ناقة له ولا جمل في السعر الذي دفعه مانشستر يونايتد للحصول على خدماته، لكنه لن يستطيع على كل حال الإفلات من التركيز الإعلامي". ونوه مدافع ليفربول: "هذا السعر الكبير يجلب الضغوط، لكن يجب ألا يكون له أي تأثير سلبي، لأنك تعاني دائما من الضغوط في الأندية الكبيرة مثل مانشستر

وأضاف فيرجيل فان ديك: "ماجواير لا ناقة له ولا جمل في السعر الذي دفعه مانشستر يونايتد للحصول على خدماته، لكنه لن يستطيع على كل حال الإفلات من التركيز الإعلامي".



ونوه مدافع ليفربول: "هذا السعر الكبير يجلب الضغوط، لكن يجب ألا يكون له أي تأثير سلبي، لأنك تعاني دائما من الضغوط في الأندية الكبيرة مثل مانشستر يونايتد".



ولعب فان ديك دورا محوريا مع ليفربول منذ قدومه إلى الريدز، وساعد النادي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والمنافسة حتى آخر رمق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال الدولي الهولندي إن قدرته على وضع كل شيء في نصابه الصحيح، ساعدته على التغلب على التركيز الإعلامي، مضيفًا: "فقط حاول التركيز على القيام بما تحب وأن تقدم أفضل ما عندك. اثبت نفسك في الملعب واستمتع بوقتك ولا تشغل بالك بأي أشياء أخرى".

