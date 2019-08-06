رياضة

بم نصح فان ديك أغلى مدافع في العالم؟

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
فيرجيل فان ديك
فيرجيل فان ديك
ستتركز الأضواء على الدولي الإنجليزي هاري ماجواير أكثر من أي وقت مضى، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في العالم. ونصح الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، نظيره هاري ماجواير، بضرورة التركيز في اللعب وعدم الالتفات لهذه الضوضاء، إذا أراد التعامل جيدا مع الضغوط. وسبق أن نال فيرجيل فان ديك لقب أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2018، قبل أن يحطم مانشستر يونايتد هذا الرقم بالتعاقد مع قلب دفاع ليستر سيتي.
وأضاف فيرجيل فان ديك: "ماجواير لا ناقة له ولا جمل في السعر الذي دفعه مانشستر يونايتد للحصول على خدماته، لكنه لن يستطيع على كل حال الإفلات من التركيز الإعلامي". ونوه مدافع ليفربول: "هذا السعر الكبير يجلب الضغوط، لكن يجب ألا يكون له أي تأثير سلبي، لأنك تعاني دائما من الضغوط في الأندية الكبيرة مثل مانشستر
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كروس: من الصعب استعادة الفريق الذي تركه زيدان

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رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماجوير

انضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويمتد عقد ماجوير مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، مع وجود بند يتيح تمديده لعام إضافي، وقال ماجوير عن انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لهذا النادي العظيم، استمتعت كثيرًا بمسيرتي مع ليستر سيتي، وأرغب في التوجه بالشكر إلى كل من تواجد في هذا النادي وإلى الجماهير على دعمها الهائل في آخر موسمين، ولكن أتى اليونايتد ودق على بابي، وهذه فرصة لا تصدق".
هاري ماجوير

هل يصبح هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم؟

سيصبح الإنجليزي هاري ماجواير، أغلى مدافع في العالم حسب وسائل الإعلام البريطانية، التي أشارت إلى موافقة فريقه ليستر سيتي على التخلي عنه لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (نحو 97 مليون دولار أمريكي). وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماجواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 مليون مكافآت)، وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثهامبتون الإنجليزي إلى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو) في يناير 2018.
هاري ماجواير

اليونايتد على بعد خطوة من ضم أغلى مدافع فى العالم

كشفت تقارير صحفية عن إنهاء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم المدافع الدولي هاري ماجواير، قادما من نادى ليستر سيتى، حيث كشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية أن الصفقة ستصل قيمتها إلى 85 مليون جنيه إسترليني، وأنه فى حالة الإعلان عن الصفقة رسميًا، سيصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم . وبدأت شائعات انتقال اللاعب خلال الأسابيع الماضية، حيث رفض ليستر أكثر من عرض من مانشستر يونايتد، وتمسك بالحصول على 85 مليون جنيه إسترليني، وهو ما وافقت عليه إدارة الشياطين الحمر رغبة فى تدعيم خط دفاع الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية .
صامويل اوميتيتى (2)

50 مليون يورو تقرب مدافع برشلونة من مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن عودة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاهتمام بالتعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة، هذا الصيف، وذكرت أن الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع البلوجرانا، عاد إلى قائمة اهتمامات الشياطين الحمر مؤخرا، لدعم الخط الخلفي لليونايتد بالموسم الجديد. وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن اهتمام مانشستر يونايتد يعود إلى تعثر مفاوضات الشياطين الحمر في الميركاتو الحالي، للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي.
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