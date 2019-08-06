رياضة

الإصابة تحرم ميسي من جولة الولايات المتحدة

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
لم يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الاستمتاع بأول أيام عودته إلى برشلونة، بعد انتهاء فترة عطلته الصيفية، حيث عانى من إصابة في الساق في تدريبات أمس الاثنين، وهي الإصابة التي ستتسبب في غيابه عن جولة العملاق الكتالوني في الولايات المتحدة والتي ستبدأ اليوم تحضيرًا لبداية الموسم الجديد، ليؤكد النجم الأرجنتيني على غيابه عن الملاعب لفترة قليلة بسبب تلك الإصابة، بحسب ما نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتأتي تلك الإصابة بعد أقل من شهر من مشاركة ميسي في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأرجنتين.
وقال ميسي عبر حسابه: "حرصت بشدة على بداية الإعداد مع برشلونة، ولكن لسوء الحظ، عانيت من خيبة آمل في الحصة التدريبية الأولى لي مع الفريق، حيث تعرضت لإصابة ستبعدني عن الملاعب لبعض الوقت". وأضاف النجم الأرجنتيني: "أشكر الجميع على كل رسائل الدعم التي تلقيتها، أردت بشدة التواجد رفقة الفريق، والجماهير التي
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إيقاف ميسي عن أولى مباريات تصفيات كأس العالم

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رئيس البرازيل يرد على انتقادات ميسي لكوبا أمريكا

رد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، على انتقادات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لبطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التي اختتمت منذ أيام وتوجت البرازيل بلقبها على أرضها، وانتقد ميسي بشدة القرارات التحكيمية في مباراة نصف النهائي التي جمعت بين البرازيل والأرجنتين، بعدما أشار إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أراد منذ البداية منح اللقب للبرازيل، وهي التعليقات التي يرى بأنها تسببت في حصوله على بطاقة حمراء ظالمة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تشيلي.
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