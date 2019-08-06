بعائد 11.5%.. تفاصيل حسابات توفير «المعاش» في البنوك

تسعى الحكومة إلى تفعيل فكرة الشمول المالي بين المواطنين من خلال إتاحة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع، حيث تقدم البنوك حسابات توفير خاصة لأصحاب المعاشات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

البنوك

تقدم البنوك المحلية والعاملة في مصر مجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بأصحاب المعاشات، مثل فتح حسابات التوفير، ومنح قروض بضمان المعاش، وذلك في إطار تدعيم فكرة الشمول المالي بين كافة فئات المجتمع، من خلال الاهتمام الأكبر بشريحة محدودي ومتوسطي الدخل وضمان وصول الخدمات المالية لهم. وحسابات التوفير أو الادخار، عبارة عن حسابات مصرفية تسمح للعميل بتحريكها في أي وقتٍ سحباً وإيداعاً ولا تخضع لمدة محددة، كما تمنح العميل وسيلة آمنة لحفظ أمواله، فيما تقدم غالبية هذه الحسابات هامش ربح على الرصيد المودع في الحساب.

ونعرض في هذا التقرير تفاصيل حسابات التوفير الخاصة بأصحاب المعاشات في البنوك وفقا لما يلي: بنك الأسكندرية يقدم بنك الأسكندرية حساب توفير «استثمار المعاش»، الخاص بأصحاب المعاشات وعملاء المعاش المبكر، حيث تم تخصيصه للأفراد فقط، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب حوالي 3 آلاف جنيه، ويتم إضافة الفائدة