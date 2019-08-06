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بعائد 11.5%.. تفاصيل حسابات توفير «المعاش» في البنوك

تسعى الحكومة إلى تفعيل فكرة الشمول المالي بين المواطنين من خلال إتاحة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع، حيث تقدم البنوك حسابات توفير خاصة لأصحاب المعاشات
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
البنوك
البنوك
تقدم البنوك المحلية والعاملة في مصر مجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بأصحاب المعاشات، مثل فتح حسابات التوفير، ومنح قروض بضمان المعاش، وذلك في إطار تدعيم فكرة الشمول المالي بين كافة فئات المجتمع، من خلال الاهتمام الأكبر بشريحة محدودي ومتوسطي الدخل وضمان وصول الخدمات المالية لهم. وحسابات التوفير أو الادخار، عبارة عن حسابات مصرفية تسمح للعميل بتحريكها في أي وقتٍ سحباً وإيداعاً ولا تخضع لمدة محددة، كما تمنح العميل وسيلة آمنة لحفظ أمواله، فيما تقدم غالبية هذه الحسابات هامش ربح على الرصيد المودع في الحساب.
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل حسابات التوفير الخاصة بأصحاب المعاشات في البنوك وفقا لما يلي: بنك الأسكندرية يقدم بنك الأسكندرية حساب توفير «استثمار المعاش»، الخاص بأصحاب المعاشات وعملاء المعاش المبكر، حيث تم تخصيصه للأفراد فقط، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب حوالي 3 آلاف جنيه، ويتم إضافة الفائدة
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.49 جنيه، ونحو 16.59 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك الأسكندرية، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.58 جنيه للبيع، و16.48 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل 16.64 جنيه للبيع، و16.54 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك بلوم، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان 16.59 جنيه للبيع، و16.49 جنيه للشراء.
ذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1468 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا، ومجموعة جوسفون (2)

مجموعة «جوسفون» لمراكز البيانات العملاقة تبحث عن مصر

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ومجموعة "جوسفون- Jusfoun Big Data Information Group" العاملة في مجال البيانات العملاقة، بهدف إنشاء فرع للشركة في مصر يتضمن مركز تميز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت على رأس وفد رفيع المستوى للصين؛ للمشاركة في فعاليات منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس، وبحث التعاون المشترك مع كبار المسؤولين والوزراء المشاركين في المنتدى ومسؤولي عدد من كبرى الشركات الصينية.
اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع كبير في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام حوالي 9 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1468 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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البنك-المركزى

بعد إطلاقه ما مؤشر أسعار الفائدة الخالية من المخاطر؟

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معيارا جديدا لأسعار الفائدة الخالية من المخاطر، وشارك في إطلاق المؤشر الجديد مجموعة اتصال سوق المال المصرية والبنوك المحلية. وأكد البنك الأوروبي أهمية خطوة إطلاق المعيار الجديد التي ستزيد من كفاءة تحسين السوق، حيث تتماشى مع الاتجاه الدولي نحو تطوير معدلات فائدة خالية من المخاطر. وتدور أسعار الفائدة في مصر ما بين 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى احتمالية خفض الفائدة الفترة المقبلة.
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التضامن: بدء صرف معاشات شهر أغسطس غدا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم، الأربعاء، عن بدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتبارًا من غد الخميس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي. وأضافت الوزارة أن صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي سيبدأ من يوم الإثنين المقبل الموافق 5 أغسطس. كما قررت الوزارة تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم الإثنين المقبل بدلا من يوم 10 أغسطس، لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
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قانون المعاشات الجديد.. هل ينصف موظفي الحكومة؟

بين مؤيدين ورافضين وآخرين لا يعلمون عنه شيئا، ننتظر مصير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، وتسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستصدار، وأثار القانون حالة من الجدل على مدى الأيام الماضية بسبب بعض التعديلات، التى أبرزها رفع السن القانونية لخروج المعاش حتى 65 عامًا، ومستقبل استثمار أموال معاشات نحو 10 ملايين مستفيد، ومصير الهيئة العامة لأصحاب المعاشات، وكيف تتم عقوبة المستثمرين المخالفين تجاه حقوق العمال.
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تصل لـ5 ملايين جنيه| تفاصيل قروض «تشطيب» وحدات السكن

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم، مثل قروض التمويل العقاري، والسيارات، والتعليم، إلى جانب إتاحة تمويلات خاصة بتشطيب الوحدات، خاصة مع الارتفاع الكبير في تكلفة التشطيب بعد قرار تعويم الجنيه المصري. وتقدم البنوك التمويلات الخاصة بتشطيب الوحدات بمختلف أنواعها، سواء كانت سكنية، أو إدارية، أو مصيفية، أو تجارية، من خلال مجموعة من الشروط والمحددات، التي تختلف من بنك إلى آخر، وبسعر فائدة مناسب.
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