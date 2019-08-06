بعائد 11.5%.. تفاصيل حسابات توفير «المعاش» في البنوك

تسعى الحكومة إلى تفعيل فكرة الشمول المالي بين المواطنين من خلال إتاحة الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع، حيث تقدم البنوك حسابات توفير خاصة لأصحاب المعاشات
تقدم البنوك المحلية والعاملة في مصر مجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بأصحاب المعاشات، مثل فتح حسابات التوفير، ومنح قروض بضمان المعاش، وذلك في إطار تدعيم فكرة الشمول المالي بين كافة فئات المجتمع، من خلال الاهتمام الأكبر بشريحة محدودي ومتوسطي الدخل وضمان وصول الخدمات المالية لهم.
وحسابات التوفير أو الادخار، عبارة عن حسابات مصرفية تسمح للعميل بتحريكها في أي وقتٍ سحباً وإيداعاً ولا تخضع لمدة محددة، كما تمنح العميل وسيلة آمنة لحفظ أمواله، فيما تقدم غالبية هذه الحسابات هامش ربح على الرصيد المودع في الحساب.
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل حسابات التوفير الخاصة بأصحاب المعاشات في البنوك وفقا لما يلي:
بنك الأسكندرية
يقدم بنك الأسكندرية حساب توفير «استثمار المعاش»، الخاص بأصحاب المعاشات وعملاء المعاش المبكر، حيث تم تخصيصه للأفراد فقط، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب حوالي 3 آلاف جنيه، ويتم إضافة الفائدة
ونعرض في هذا التقرير تفاصيل حسابات التوفير الخاصة بأصحاب المعاشات في البنوك وفقا لما يلي:
بنك الأسكندرية
يقدم بنك الأسكندرية حساب توفير «استثمار المعاش»، الخاص بأصحاب المعاشات وعملاء المعاش المبكر، حيث تم تخصيصه للأفراد فقط، ويبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب حوالي 3 آلاف جنيه، ويتم إضافة الفائدة على الحساب كل 6 أشهر.
ويشترط البنك أن يتم إصدار الحساب تحت اسم صاحب المعاش أو المتقاعد فوق سن 60 عاما، كما يتيح البنك إمكانية تحويل المعاشات شهرياً (مدني / عسكري) إلى الحساب.
البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي المصري حساب توفير المعاش للعملاء المتقاعدين،
المزايا
- الحد الأدنى لفتح الحساب: 5 آلاف جنيه.
- الحد الأقصى: مليون جنيه لإجمالى رصيد مبلغ مكافأة نهاية الخدمة مع العائد.
- دورية صرف العائد: شهرى.
- معدل العائد: 11.25%.
- يتيح حساب توفير المعاش سهولة السحب والإيداع من وإلى الرصيد في أي وقت بدون حد أدنى.
- يتيح البنك إمكانية تحويل المعاش على الحساب واستثماره.
- يعد الحساب أفضل وسيلة لاستثمار كافة المبالغ التي يحصل عليها المحالون للمعاش سواء عسكريين أو مدنيين.
القواعد والشروط
- يحق فتح الحساب للمصريين فقط.
- يشترط فتح حساب توفير المعاش بالعملة المحلية فقط.
المستندات المطلوبة
- تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي (بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك).
- خطاب من جهة العمل موجه للبنك موضح به مبلغ مكافأة نهاية الخدمة.
بنك قطر الوطني الأهلي ( QNB)
يقدم بنك قطر الوطني الأهلي، لعملائه حساب توفير «بلس» الخاص بأصحاب المعاشات، بعائد شهري إضافي يبلغ نحو 0.25%، للشرائح حتى 500 ألف جنيه.
المزايا
- الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه.
- سعر الفائدة: يختلف سعر الفائدة حسب قيمة المبلغ المودع فى الحساب كالآتي:
- %8.75 (فى حالة إيداع مبلغ قيمته من 1000 جنيه حتى 5 آلاف جنيه).
- %9 (فى حالة إيداع مبلغ قيمته من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه).
- %9.25 (فى حالة إيداع مبلغ قيمته من 50 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه).
- %9.75 (فى حالة إيداع مبلغ قيمته من 100 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه).
- دورية العائد: شهرية.
- مصاريف فتح الحساب: 35 جنيها.
- إمكانية إصدار بطاقة فيزا كلاسيك للخصم المباشر مجاناً.
- إمكانية إصدار بطاقة إضافية مجاناً للسنة الأولى.
- خصم 25% سنوياً على البطاقة الائتمانية الأساسية، أو إصدار بطاقة مجانية تابعة للسنة الأولى.
- خصم 0.5% على المصاريف الإدارية للقروض بضمان الأوعية الادخارية.
- إمكانية الاشتراك في برنامج الدخل المستمر.
الشروط المطلوبة
- فتح حساب توفير "توفير بلس" من بنك قطر الوطني الأهلي.
- ألا يقل السن عن 45 سنة.
- أن يكون العميل بالمعاش.
من ناحية أخرى بدأت وزارة التضامن الاجتماعى أمس، صرف معاشات شهر أغسطس وذلك للمعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى لعدد 3.37 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 6.24 مليار جنيه، كما تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك لعدد 1.58 مليون قائم بالصرف اليوم، الثلاثاء، بدلاً من اليوم العاشر من شهر أغسطس، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أغسطس اعتباراً من الخميس الماضى لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية.