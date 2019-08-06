تدهور حالة إبراهيم فرح الصحية.. ونجله يطلب الدعاء له

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

إبراهيم فرح

تعرض الفنان إبراهيم فرح، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لوعكة صحية شديدة، على إثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وطالب نجله (محمود) من الجمهور الدعاء لوالده، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع «فيسبوك»: «أطلب من الجميع دعوة لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة.. محتاج دعواتنا كلنا»، وتفاعل محبى الفنان إبراهيم فرح، مع هذا المنشور وأخذوا يتمنون له الشفاء العاجل، ويتذكرون أبرز أدواره التي رغم صغرها؛ إلا أنها عالقة فى أذهانهم، ويتلقى حاليا (فرح) العلاج داخل غرفة العناية المركزة.

وكان آخر عمل قد شارك فيه الفنان إبراهيم فرح، هو مسلسل «أهو ده اللي صار» بطولة روبى، الذى عرضه فى فبراير الماضي، ولعب دور (يسه) الخادم بقصر (نوار باشا) والصديق المقرب من (يوسف باشا) -الفنان أحمد داود-، والذى كان يتعامل معه كأب وليس كخادم يعمل لديه فى القصر وكان هو شاهد على قصة حبه لـ(نادرة)