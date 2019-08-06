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تدهور حالة إبراهيم فرح الصحية.. ونجله يطلب الدعاء له

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
إبراهيم فرح
إبراهيم فرح
تعرض الفنان إبراهيم فرح، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لوعكة صحية شديدة، على إثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وطالب نجله (محمود) من الجمهور الدعاء لوالده، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع «فيسبوك»: «أطلب من الجميع دعوة لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة.. محتاج دعواتنا كلنا»، وتفاعل محبى الفنان إبراهيم فرح، مع هذا المنشور وأخذوا يتمنون له الشفاء العاجل، ويتذكرون أبرز أدواره التي رغم صغرها؛ إلا أنها عالقة فى أذهانهم، ويتلقى حاليا (فرح) العلاج داخل غرفة العناية المركزة.
وكان آخر عمل قد شارك فيه الفنان إبراهيم فرح، هو مسلسل «أهو ده اللي صار» بطولة روبى، الذى عرضه فى فبراير الماضي، ولعب دور (يسه) الخادم بقصر (نوار باشا) والصديق المقرب من (يوسف باشا) -الفنان أحمد داود-، والذى كان يتعامل معه كأب وليس كخادم يعمل لديه فى القصر وكان هو شاهد على قصة حبه لـ(نادرة)
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«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

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12 عرضا مسرحيا في استقبال الجمهور خلال عيد الأضحى

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10 أفلام مصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية قائمة الأفلام المصرية المشاركة في دورة المهرجان التاسعة، والمقامة في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل. لتمتلك السينما المصرية حضورًا قويا يتمثل في عرض سبعة أفلام طويلة وثلاثة أفلام قصيرة في برامج المهرجان المختلفة. في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يتنافس فيلمان هما "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، و"الضيف" لهادي الباجوري، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلمان أيضًا هما "الكيلو 64" لأمير الشناوي و"الشغلة" لرامز يوسف.
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بعد «حرب كرموز» و«كازابلانكا»..أمير كرارة «بطل روما»

كشفت شركة «سينرجي فيلمز» عن تعاقدها مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي على فيلم جديد بعنوان «بطل روما»، من تأليف محمود البزاوي، يدور فى إطار الأكشن والحركة ومن المقرر أن يتم تصوير فى عدة دول أوروبية، ويجرى حاليا ترشيح باقى أبطال الفيلم ومعاينة أماكن التصوير من أجل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بين النجم وشركة «سينرجي فيلمز» بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمهما «كازابلانكا» والذى حطم الأرقام القياسية، حيث كسر حاجز 70 مليون جنيه أمام شباك التذاكر، ولا يزال يحقق أرقاما كبيرة.
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