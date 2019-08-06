بوسي ومحمود الليثي ينضمان إلى سباق أفلام عيد الأضحى

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

بوسي

أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس» بطولة بوسي ومحمود الليثي، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة، خاصة وأن الفيلم انتهى تصويره منذ فترة طويلة، الفيلم ينتمى إلى نوعية (أفلام السبكية) الخلطة الشعبية، حيث تدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى (سيكو) يتزوج من (نغم) من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة، الفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.

وبذلك ترتفع عدد الأفلام المشاركة فى موسم عيد الأضحى إلى 7 أعمال، وهي؛ «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة