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بوسي ومحمود الليثي ينضمان إلى سباق أفلام عيد الأضحى

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
بوسي
بوسي
أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس» بطولة بوسي ومحمود الليثي، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة، خاصة وأن الفيلم انتهى تصويره منذ فترة طويلة، الفيلم ينتمى إلى نوعية (أفلام السبكية) الخلطة الشعبية، حيث تدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى (سيكو) يتزوج من (نغم) من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة، الفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.
وبذلك ترتفع عدد الأفلام المشاركة فى موسم عيد الأضحى إلى 7 أعمال، وهي؛ «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة
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عائشة بن أحمد

عائشة بن أحمد: سعيدة بـ«الفلوس».. وأنتظر طرحه

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها بعرض البرمو الدعائي لفيلم "الفلوس"، والذي تشارك في بطولته مع النجم تامر حسني والفنانة زينة. وقالت عائشة "الفيلم تجربة مختلفة، وأنا سعيدة بخوضها"، منوهة بأنها تنتظر طرحه في دور العرض ومتحمسة لمتابعة ردود الفعل. وكانت عائشة قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان تامر حسني من من كواليس تصوير مشاهدهما معًا، كما نشرت البرومو الدعائي للفيلم وعلقت عليه "قريبًا".
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«كازابلانكا» يحقق رقما غير مسبوق في السينما المصرية

حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، رقما قياسيا في الإيرادات، إذ تمكن الفيلم من حصد 80 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريح السينما المصرية، ليتربع على عرش الأعلى إيرادا. الفيلم تمكن منذ طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي السابق، أن يحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما بعدما حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، وأيضًا وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهي 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما، وكذلك أصبح أسرع فيلم يصل لـ50 مليون جنيه بعد أسبوعين من عرضه فقط.
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أحمد حلمي ومنة شلبي «حرامية» على أفيش «خيال مآتة»

أفرجت أخيرًا الشركة المنتجة لفيلم «خيال مآتة»، عن البوستر الدعائي، الذي يتصدره كل من بطلي العمل النجم أحمد حلمي والفنانة منة شلبي، وظهر الثنائي وهما يرتديان ملابس سوداء، أشبه بزي "الحرامية"، ومن خلفهما الكثير من القطع الذهبية. ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم يوم الخميس المقبل، للمنافسة خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: «خالد الصاوي، بيومي فؤاد، عبد الرحمن أبو زهرة، حسن حسنى، لطفى لبيب» الفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي وإنتاج وليد صبري.
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الفيل-الازرق-2

إيرادات «الفيل الأزرق 2» تتخطى الجزء الأول فى 9 أيام

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الجمعة 4 ملايين و555 ألفا و963 جنيها، وبذلك أصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها، فى 9 ليالي عرض فقط، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني.
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هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
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زينة توضح تصريحاتها عن الزواج: الرهان كان سرا

علقت الفنانة زينة على تصريحاتها لمجلة «زهرة الخليج» عند سؤالها عن إمكانية زواجها مرة أخرى، لترد: «وعهد الله لن أغير كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار لو تزوجت ثانية»، مؤكدة أن هذا الرهان كان بينها وبين الصحفي الذي أجرى معها الحوار، ولم يكن للنشر، حيث نشرت غلاف المجلة على حسابها بـ«إنستجرام» وكتبت: «صديقي الغالي والعشرة الطيبة.. مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض ما شاء الله عليك، لا وأنا فاكرة بتكلم مع نفسي شكرا.. بالمناسبة الرهان ده كان سرا بيني وبينه».
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أمير كرارة يزاحم نجوم موسم عيد الأضحى بـ«كازابلانكا»

اتضحت معالم موسم عيد الأضحى المقبل، الذى يحظى بمنافسة شرسة بين نجوم الصف الأول، حيث يعرض خلاله 5 أفلام، وكانت البداية مع فيلم «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز، الذى انطلق عرضه نهاية الأسبوع الماضى، حيث قرر صناعُه طرحه مبكرًا، من أجل خطف الجمهور، وتحقيق أكبر قدر من الإيرادات، يتلوه فيلم «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز، الذي سيطرح قبل العيد بنحو 3 أيام، وأيضا فيلم «كل سنة وأنت طيب» بطولة تامر حسني، وفيلم «خيال مآتة» الذي يشهد عودة أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب نحو 3 أعوام، وأخيرا فيلم «الطيب والشرس واللعوب» بطولة مى كساب.
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