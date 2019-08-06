بوسي ومحمود الليثي ينضمان إلى سباق أفلام عيد الأضحى
تحرير:ريهام عبد الوهاب٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
بوسي
أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس» بطولة بوسي ومحمود الليثي، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة، خاصة وأن الفيلم انتهى تصويره منذ فترة طويلة، الفيلم ينتمى إلى نوعية (أفلام السبكية) الخلطة الشعبية، حيث تدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى (سيكو) يتزوج من (نغم) من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة، الفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.
وبذلك ترتفع عدد الأفلام المشاركة فى موسم عيد الأضحى إلى 7 أعمال، وهي؛ «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة
وبذلك ترتفع عدد الأفلام المشاركة فى موسم عيد الأضحى إلى 7 أعمال، وهي؛ «الفيل الأزرق 2» بطولة كريم عبد العزيز وهند صبري، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، «ولاد رزق 2» بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، «الكنز 2» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، «الفلوس» بطولة تامر حسنى وزينة، تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق، «الطيب والشرس واللعوب» بطولة مي كساب ومحمد سلام، تأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله، وأخيرًا «انت حبيبي وبس».
يبدو أن المنافسة ستكون شرسة خلال الموسم المقبل، خاصة وأن أغلب المنافسين فيه نجوم شباك، وهو ما يجعل هناك صعوبة فى توقع من سيحتل المركز الأول في قائمة الأعلى إيرادا.