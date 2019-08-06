رياضة

سولسكاير يبحث عن استعادة هيبة مانشستر يونايتد

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
أولي جونار سولسكاير
أولي جونار سولسكاير
يحظى أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، بفرصة ثانية نادرة في الموسم المقبل، لكن اللاعب النرويجي السابق يعلم أنه حان الوقت لتغيير فرص أنجح أندية إنجلترا. وعندما تولى سولسكاير المسؤولية بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي، عقب إقالة جوزيه مورينيو، ترك بصمته على الفور وأحدث تطورا مثيرا في نتائج الشياطين الحمر. وبالتأكيد ساعده الانتصار في 14 من 19 مباراة بجميع المسابقات من بينها الفوز التاريخي في ضيافة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، على اقتناص الوظيفة بشكل دائم في 28 مارس الماضي.
لكن مشاعر التفاؤل تراجعت سريعا وخسر اليونايتد أربع مرات في آخر ثماني مباريات في الدوري، من بينها الخسارة على أرضه أمام كارديف الهابط في الجولة الأخيرة من المسابقة. وعلى مدار آخر ثماني جولات حصد 14 فريقا نقاطا أكثر من اليونايتد، لكن الإحصائيات لا توضح القصة الكاملة للأداء الكارثي الذي تضمن الهزيمة 0-4
اقرأ المزيد
توني-كروس

كروس: من الصعب استعادة الفريق الذي تركه زيدان

يعد الألماني توني كروس من أبرز لاعبي الخبرة في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، ويعرف جيدًا كواليس الفريق الملكي على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي يرى أنه ليس من العدل مقارنة الفريق الحالي لريال مدريد، بالفريق الذي هيمن على لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات متتالية في الولاية الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويرى بأن عدم عقد تلك المقارنة هي أول خطوة نحو استعادة أمجاد الماضي، وقال كروس في هذا الشأن: "نرغب في لعب كرة قدم أفضل وبثبات أكثر، هذا أمر هام، فبعد القيام بذلك، ستأتي الألقاب تلقائيًا".
ميسى

الإصابة تحرم ميسي من جولة الولايات المتحدة

لم يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الاستمتاع بأول أيام عودته إلى برشلونة، بعد انتهاء فترة عطلته الصيفية، حيث عانى من إصابة في الساق في تدريبات أمس الاثنين، وهي الإصابة التي ستتسبب في غيابه عن جولة العملاق الكتالوني في الولايات المتحدة والتي ستبدأ اليوم تحضيرًا لبداية الموسم الجديد، ليؤكد النجم الأرجنتيني على غيابه عن الملاعب لفترة قليلة بسبب تلك الإصابة، بحسب ما نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتأتي تلك الإصابة بعد أقل من شهر من مشاركة ميسي في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأرجنتين.
فيرجيل فان دايك

بم نصح فان ديك أغلى مدافع في العالم؟

ستتركز الأضواء على الدولي الإنجليزي هاري ماجواير أكثر من أي وقت مضى، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى مدافع في العالم. ونصح الدولي الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، نظيره هاري ماجواير، بضرورة التركيز في اللعب وعدم الالتفات لهذه الضوضاء، إذا أراد التعامل جيدا مع الضغوط. وسبق أن نال فيرجيل فان ديك لقب أغلى مدافع في العالم عندما انضم إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في 2018، قبل أن يحطم مانشستر يونايتد هذا الرقم بالتعاقد مع قلب دفاع ليستر سيتي.
اقرأ المزيد من الأخبار
مورينيو‎

مورينيو: مانشستر يونايتد لم يقدر نجاحاتي

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عن عدم تقدير الجماهير بشكل كاف ما حققه مع مانشستر يونايتد، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي عام 2017 وإنهاء الدوري في المركز الثاني في عام 2018 خلف مانشستر سيتي، وقال مورينيو عن اختلاف شخصيته داخل وخارج الملعب: "هذا خطئي، أنا شخص منعزل، أحب العمل وحيدًا، أحب التفكير وحدي واتخاذ القرار وحدي، نعم تملك جهازا معاونا وأشخاصا من حولك، ولكنك الشخص الوحيد المسؤول عن القرار، ولذلك أنا من قررت العزلة، وشكلي يختلف طوال المباراة عمن يراني بعدها في الشارع".
صامويل اوميتيتى (2)

50 مليون يورو تقرب مدافع برشلونة من مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن عودة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاهتمام بالتعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة، هذا الصيف، وذكرت أن الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع البلوجرانا، عاد إلى قائمة اهتمامات الشياطين الحمر مؤخرا، لدعم الخط الخلفي لليونايتد بالموسم الجديد. وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن اهتمام مانشستر يونايتد يعود إلى تعثر مفاوضات الشياطين الحمر في الميركاتو الحالي، للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (4)

أسطورة مانشستر يونايتد: رحيل بوجبا أفضل للجميع

علق تيدي شيرنجهام، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على الوضع الحالي لنجم الشياطين الحمر، الفرنسي بول بوجبا، وما يتردد عن رغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، مؤكدا أن "من الأفضل لليونايتد في الوقت الحالي الاستغناء عن بول بوجبا نهائيا". وقال تيدي شيرنجهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "الكثير من الجماهير منزعجون من سلوكه ومردوده في أولد ترافورد، ومن الأفضل للجميع أن يرحل، وإذا كان ريال مدريد يريده فليذهب لهم أيا كان الثمن، وأنصحهم باستخدام أموال صفقته للتعاقد مع لاعب يرغب في اللعب لمانشستر يونايتد، ليخرج كل ما لديه للنادي".
جاريث-بيل (5)

سر رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل

كشفت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، اليوم الاثنين، سبب رفض النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اسم بيل ارتبط بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف، وبحسب "Evening Standard"، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org