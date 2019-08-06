ضبط 39 متهمًا بحيازة مخدرات وسلاح في الجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

متهمون بحيازة مخدرات وأسلحة

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات موسعة لضبط تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية، وكذلك التصدي لجرائم التلاعب بالأسواق، ونجحت الحملة فى القبض على 33 متهمًا بحيازة مواد مخدرة متنوعة بين أقراص وحشيش وإستروكس وهيروين، وكذلك تمكن رجال الأمن من القبض على 6 متهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة تنوعت بين آلي وخرطوش، وضبطت حملة الأسواق 60 قضية سلع تموينية تنوعت بين الغش التجاري وإنتاج خبز ناقص الوزن والبيع بأعلى من السعر الرسمي، وفتح منشآت غذائية دون شهادات صحية، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار.

قاد حملة تطهير البؤر الإجرامية، واستهداف القضاء على تجارة المخدرات والسلاح، اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونجحت جهود الحملة فى القبض على 33 متهما بحوزتهم، 884 جرام حشيش، و790 قرصا مخدرا، و250 جراما من مخدر البانجو، و130 جرام إستروكس، و53 جرام هيروين، و50 جرام فودو، وحرر رجال

قاد حملة تطهير البؤر الإجرامية، واستهداف القضاء على تجارة المخدرات والسلاح، اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونجحت جهود الحملة فى القبض على 33 متهما بحوزتهم، 884 جرام حشيش، و790 قرصا مخدرا، و250 جراما من مخدر البانجو، و130 جرام إستروكس، و53 جرام هيروين، و50 جرام فودو، وحرر رجال الضبط محاضر اتجار فى المواد المخدرة ضدهم، وتم إحالتهم للنيابات المختصة للتحقيق.



وأوقعت الحملة كذلك بالعديد من المتهمين المتورطين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وألقى رجال الأمن القبض على 6 متهمين، بحيازة بندقية آلية، وطبنجة، و4 فرد خرطوش، وطلقات نارية لتلك الأسلحة غير المرخصة، وتم تحرير محاضر بكل واقعة.





