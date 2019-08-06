الجيش الليبي يدمر طائرة تركية في مصراتة

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص

مقاتلات ليبية

أعلن سلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن تدميره طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة. وأوضح الجيش الليبي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه دمر بإطلاق صاروخ واحد فقط طائرة شحن من طراز "إيل - 76" أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة. وتابع "كما شن سلاح الجو 3 غارات أخرى صباح اليوم استهدفت محطتي رادار "B 12" و"B14" للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة"، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح الغارات كانت 100%، ومن دون وقوع أضرار جانبية.

يذكر أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني كان قد دمر بغارة نفذت في 26 يوليو الماضي طائرتي شحن تابعتين لشركة خاصة أوكرانية على مهبط قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات المشير خليفة حفتر في منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية، وهو دفع الأخير إلى بدء عملية عسكرية موسعة. وإثر ذلك، شنت طائرات "الجيش الوطني"