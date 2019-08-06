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الجيش الليبي يدمر طائرة تركية في مصراتة

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٥ ص
مقاتلات ليبية
مقاتلات ليبية
أعلن سلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن تدميره طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة. وأوضح الجيش الليبي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه دمر بإطلاق صاروخ واحد فقط طائرة شحن من طراز "إيل - 76" أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة. وتابع "كما شن سلاح الجو 3 غارات أخرى صباح اليوم استهدفت محطتي رادار "B 12" و"B14" للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة"، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح الغارات كانت 100%، ومن دون وقوع أضرار جانبية.
يذكر أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق الوطني كان قد دمر بغارة نفذت في 26 يوليو الماضي طائرتي شحن تابعتين لشركة خاصة أوكرانية على مهبط قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات المشير خليفة حفتر في منطقة الجفرة وسط الصحراء الليبية، وهو دفع الأخير إلى بدء عملية عسكرية موسعة. وإثر ذلك، شنت طائرات "الجيش الوطني"
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القبض-على-أكبر-مافيا-مخدرات-وقمار-العراق (5)

ضبط زعيم أكبر مافيا للمخدرات والنساء في العراق (صور)

شنت مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق، أكبر حملة في تاريخ البلاد لملاحقة مافيات "الروليت" وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء "النخاسة"، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت المديرية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه "وبتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفّذت مديرية الأمن في الهيئة الحملة الأكبر في تاريخ العراق". وقالت المديرية إن "الحشد الشعبي نفّذ العملية النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات".
انتخابات-تونس (2)

هوس الترشح وتشريع المخدرات يسيطران على انتخابات تونس

بعد رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تسعى تونس لتجنب شغور السلطة بكل الطرق، ولتحقيق تلك الخطوة قامت بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنطلق نوفمبر المقبل، إلا أنه بعد رحيل السبسي تم تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر المقبل. وانطلقت الجمعة الماضية، أولى مراحل الانتخابات بفتح باب الترشح وتوالى التقديم للترشح وبلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممّن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجاري.
قوات-الجيش-السورى

الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في إدلب

يومًا بعد يوم تتصاعد وتيرة المواجهات الميدانية بين قوات الجيش السوري وبين فصائل هيئة تحرير الشام في إدلب، التي بدأت منذ منتصف مارس 2019، توقيع اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا. ورغم إبقاء الاتفاق قائمًا في مسعى لتجنب اتساع نطاق التوتر بين الطرفين، إلا أن التطورات الجارية توحي بوجود تحركات في إدلب لمواجهة فصائل بعينها. اليوم، أعلن الجيش السوري استئناف عملياته القتالية ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بسبب عدم الالتزام المجموعات المسلحة هناك بوقف إطلاق النار، بحسب سوريا اليوم.
بنك الريان فى بريطانيا

رعاة الإرهاب الدولي.. فضيحة جديدة لقطر في بريطانيا

يبدو أن قطر مستمرة في القيام بدور سلبي ورعاية الإرهاب والتطرف بشكل مادي، لا سيما في أوروبا، وذلك بعد أن فشلت في مساعيها نحو الشرق الأوسط وإفريقيا. الدعم القطري اللا متناهي للإرهاب مرتبط بشكل وثيق بأجندة دولية تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة والعالم أجمع، وهو ما اكتشفته دول المقاطعة العربية، وحاولوا إثناء الدوحة عن مساعيها، إلا أن تمسك الأخيرة بموقفها الداعم للتطرف والمتطرفين زاد من وتيرة الأزمة. البداية كانت من خلال استقصاء أجرته صحيفة "التايمز" بالتعاون مع مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية "هنري جاكسون".
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غسان-سلامة

«هدنة العيد».. هل تنهي الفشل الأممي في ليبيا؟

بعد تزايد الشكوك في قدرة الدور الأممي على الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، يحاول غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، البحث عن مخرج لحل النزاع القائم في ليبيا والتعامل مع الأزمة ووضع آليات لحلها. سلامة شدد على أنه في ظل استمرار المعارك الدائرة لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعاه إلى تقديم مقترح جديد لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية. وتكافح ليبيا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل انعدام الأمن وحالة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يقصف موقع طائرة تركية استهدفت حجاجا

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات (الكرامة) التابعة للجيش الليبي العقيد محمد فرج العوامي، عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج، قائلا إن الطائرة المسيرة كان يوجهها ضباط أتراك جلبهم تنظيم الإخوان الإرهابي، واستهدفت طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولي للأراضي المقدسة، مضيفا: "كان لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، وصدرت الأوامر لضرب مصدر خروج الطائرة التي قامت بارتكاب هذه الجريمة".
الجيش الليبي

الجيش الليبي يبدأ هجوما واسعا لاقتحام طرابلس

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة "للجيش الوطني الليبي" تسجيلا، أعلنت فيه بدء هجوم واسع بهدف اقتحام العاصمة الليبية "طرابلس". وألقى اللواء صالح اعبودة رئيس غرفة العمليات المتقدمة بيانا موجها إلى جميع الوحدات العسكرية التابعة "للجيش الوطني"، حدد فيه التاسعة ساعة الصفر لانطلاق هجوم كبير تردد الحديث عنه في المدة الأخير، وصف بأنه حاسم.
صحف سعودية

صحف سعودية: البحرين تكشف أكاذيب قطر.. وإيران تصعد

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء ، على العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وتصدرت الأوضاع تطورات الأوضاع في اليمن واللقاء الذي عقد في الحديدة عناوين الصحف. في افتتاحيتها تناولت صحيفة "سبق" ضبط الشرطة الإيطالية خلال عمليات مداهمة، استهدفت جماعات اليمين المتطرف في شمالي البلاد، صاروخ "جو - جو" وأسلحة أخرى متطورة بحوزتهم ، وأوضحت أن الصاروخ الذي تم ضبطه خلال العمليات الأمنية "جو- جو" في حالة تشغيل جيدة، ويستخدمه الجيش القطري.
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