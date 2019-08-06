كروس: من الصعب استعادة الفريق الذي تركه زيدان

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

توني كروس

يعد الألماني توني كروس من أبرز لاعبي الخبرة في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، ويعرف جيدًا كواليس الفريق الملكي على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي يرى أنه ليس من العدل مقارنة الفريق الحالي لريال مدريد، بالفريق الذي هيمن على لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات متتالية في الولاية الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويرى بأن عدم عقد تلك المقارنة هي أول خطوة نحو استعادة أمجاد الماضي، وقال كروس في هذا الشأن: "نرغب في لعب كرة قدم أفضل وبثبات أكثر، هذا أمر هام، فبعد القيام بذلك، ستأتي الألقاب تلقائيًا".

وأضاف كروس: "من الصعب أن نستعيد الفريق الذي تركه زيدان بعد ولايته الأولى، من الصعب للغاية الوصول إلى هذا المستوى، فريقنا كان في موقف مختلف تمامًا عندما عاد إليه زيدان في شهر مارس الماضي، لا يمكن مقارنة ذلك الفريق، بالفريق الذي تركه في شهر مايو من عام 2018". وعن التعاقد مع المهاجم لوكا يوفيتش، علق كروس:

وأضاف كروس: "من الصعب أن نستعيد الفريق الذي تركه زيدان بعد ولايته الأولى، من الصعب للغاية الوصول إلى هذا المستوى، فريقنا كان في موقف مختلف تمامًا عندما عاد إليه زيدان في شهر مارس الماضي، لا يمكن مقارنة ذلك الفريق، بالفريق الذي تركه في شهر مايو من عام 2018".



وعن التعاقد مع المهاجم لوكا يوفيتش، علق كروس: "يتأقلم معنا بصورة جيدة للغاية، نعم عانى من سوء حظ بالتعرض للإصابة، ولكنه يمثل إضافة قوية لنا، خاصة أنه يجيد تسجيل الأهداف".



يذكر أن ريال مدريد خرج الموسم الماضي خالي الوفاض دون التتويج بأي لقب، حيث حل ثالثًا في الدوري الإسباني، وودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالخسارة أمام أياكس الهولندي، وودع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي بالخسارة أمام غريمه برشلونة.