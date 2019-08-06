أمريكا تعلن رفضها العملية العسكرية التركية بسوريا

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

ترامب

يبدو أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، زاد من غضب الولايات المتحدة الأمريكية التي أبرمت اتفاقا مسبقا مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، ودفع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء، إلى الرد بالقول: إن "أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة". وأضاف إسبر في تصريحات، أن الولايات المتحدة ستمنع التدخل الأحادي من الجانب التركي، لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة.

وتابع "من الواضح أننا نعتقد أن أي عمل أحادي الجانب من قبل أنقرة سيكون غير مقبول.. ما سنفعله هو منع التوغلات الأحادية التي من شأنها أن تسيء إلى المصالح المتبادلة"، موضحا أن الولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية تتشارك فيما يتعلق بشمال سوريا.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق،