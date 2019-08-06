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أمريكا تعلن رفضها العملية العسكرية التركية بسوريا

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص
ترامب
ترامب
يبدو أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، زاد من غضب الولايات المتحدة الأمريكية التي أبرمت اتفاقا مسبقا مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، ودفع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء، إلى الرد بالقول: إن "أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة". وأضاف إسبر في تصريحات، أن الولايات المتحدة ستمنع التدخل الأحادي من الجانب التركي، لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة.
وتابع "من الواضح أننا نعتقد أن أي عمل أحادي الجانب من قبل أنقرة سيكون غير مقبول.. ما سنفعله هو منع التوغلات الأحادية التي من شأنها أن تسيء إلى المصالح المتبادلة"، موضحا أن الولايات المتحدة وتركيا وقوات سوريا الديمقراطية تتشارك فيما يتعلق بشمال سوريا.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في وقت سابق،
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روحان

روحاني: الحرب مع إيران «أم كل الحروب»

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الحرب مع إيران في حال اندلاعها ستكون "قاسية جدا" لدرجة أنه وصفها بـ"أم الحروب". وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن "السلام مع بلاده هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب"، موضحا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات، حسب "رويترز". وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تشديد الأخيرة للعقوبات المفروضة على طهران، وذلك بعد عام على انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2016.
انفجار-محول-كهرباء (2)

انفجارات تهز مستودع أسلحة بروسيا وإجلاء 11 ألف مواطن

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد، بحسب "رويترز". ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها، إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.
الشرطة-الكندية

إطلاق نار في ملهى ليلي بكندا وسقوط مصابين

أعلنت شرطة مدينة تورونتو الكندية إصابة 5 أشخاص بجروح جراء حادث إطلاق نار في أحد النوادي الليلية بالمدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس". ونقلت الوكالة، اليوم الإثنين، عن متحدثة الشرطة أليسون دوجلاس أن أحد المصابين في المستشفى يواجه خطر الموت، فيما الأربعة الآخرين في حالة مستقرة. من جهته، قال قائد الشرطة، مارك سوندرز، إن هناك امرأتين من بين المصابين، وتمكن إثنان من المصابين من مغادرة المكان، وتوجها إلى المستشفى بنفسيهما قبل وصول الشرطة.
الهند-وباكستان

هل يشعل إلغاء المادة 370 الحرب بين الهند وباكستان؟

يبدو أن التوترات التي اندلعت في بداية العام الجاري بين الهند وجارتها باكستان، بسبب الخلاف على سيادة منطقة "كشمير"، في طريقها للاندلاع مرة أخرى، إذ ألغت الحكومة الهندية مادة من دستور البلاد تمنح كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وضعا خاصا في خطوة غير مسبوقة من المحتمل أن تثير الاضطرابات. وتضمن المادة 370 من الدستور الهندي صلاحيات هائلة تمنح الحكم الذاتي للولاية ذات الأغلبية المسلمة، حيث إن المنطقة كلها متنازع عليها بين الهند وباكستان، وتطالب كل منها بالسيطرة عليها بشكل كامل، ولكن تسيطر إسلام آباد ونيودلهي على أجزاء منها فقط.
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ترامب-أردوغان

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في سوريا: أبلغت أمريكا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء عملية عسكرية موسعة في مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، وهي المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية الكردية، وذلك بعد تحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بحسب "سي إن إن عربي". وقال أردوغان في كلمة له، مساء الأحد: إن بلاده أبلغت روسيا والولايات المتحدة بخصوص العملية المرتقبة، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بـ"عمليات في عفرين وجرابلس والباب (بمحافظة حلب)، والآن سنقوم بعملية شرق نهر الفرات في سوريا".
صحف سعودية

صحف سعودية: تركيا تتجاهل تهديد واشنطن وتتسلم «إس400»

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدر تسلم تركيا صواريخ روسية عناوين الصحف، كما استعرضت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الأطلسي يبدي قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن حلف شمال الأطلسي عبر أمس الجمعة عن قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وكثيراً ما حذر الحلف تركيا من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أسلحة الحلف، ومنها الطائرة المقاتلة إف-35.
ترامب

ترامب يبدأ الحرب على المهاجرين في 10 مدن أمريكية

حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ساعة الصفر للتحرك ضد المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، كاشفا اليوم الجمعة، أن السلطات ستبدأ في اعتقالهم وترحيلهم بداية من غد السبت، في 10 مدن أمريكية، مؤكدا في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه لا يشعر بالقلق من أن خطط الاعتقالات أصبحت علنية، وأن عمليات الترحيل لم تكن سرا، مضيفا: "سنركز على المجرمين بقدر استطاعتنا" بحسب سكاي نيوز.. ويأتي إعلان ترامب بدء حملته ضد المهاجرين، بعد تحذيرات أطلقها الشهر الماضي، ونقلت صحيفة نيورك تايمز، عن مسؤولين سابقين وحاليين الملامح الرئيسية للخطة.
صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
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