حريق في مدينة ملاهي بـ6 أكتوبر.. وسيارات الإطفاء تتحرك

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

حريق - أرشيفية

شهدت مدينة ألعاب "ملاهي" بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، قرب مدينة الإنتاج الإعلامي، اندلاع حريق داخلها، وسرعان ما تفاقمت سحابات الدخان بالمكان، خاصة مع احتوائه على مكونات من البلاستيك القابلة للاشتعال، وفور استغاثة عمال بالمكان بشرطة النجدة، تم إخطار قوات الحماية المدنية، وهرعت 12 سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، للتعامل مع الموقف والسيطرة على ألسنة اللهب، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، ولم يتبين حتى الآن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق من عدمه، وسنوافيكم بالتفاصيل.

فرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمكان اندلاع النيران، وتم التحقق مع عدم وجود عمال فى نطاق التعامل مع النيران، وتدخل رجال الإطفاء لمكافحة النيران ومحاولة السيطرة عليها من مراكز اشتعالها، لإخمادها قبل تفاقهما والتهامها بقعة أكبر من المكان. وفى سياق الجهود الأمنية شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة



فرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمكان اندلاع النيران، وتم التحقق مع عدم وجود عمال فى نطاق التعامل مع النيران، وتدخل رجال الإطفاء لمكافحة النيران ومحاولة السيطرة عليها من مراكز اشتعالها، لإخمادها قبل تفاقهما والتهامها بقعة أكبر من المكان.



وفى سياق الجهود الأمنية شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملات موسعة، لضبط تجار المخدرات وحائزى الأسلحة النارية، وكذلك التصدي لجرائم التلاعب بالأسواق، ونجحت الحملة فى القبض على 33 متهمًا بحيازة مواد مخدرة متنوعة بين أقراص وحشيش واستروكس وهروين، وكذلك تمكن رجال الأمن من القبض هلى 6 متهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة تنوعت بين آلي وخرطوش، وضبطت حملة الأسواق 60 قضية سلع تموينية.



