جريمة

حريق في مدينة ملاهي بـ6 أكتوبر.. وسيارات الإطفاء تتحرك

تحرير:سماح عوض الله ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
شهدت مدينة ألعاب "ملاهي" بنطاق مدينة السادس من أكتوبر، قرب مدينة الإنتاج الإعلامي، اندلاع حريق داخلها، وسرعان ما تفاقمت سحابات الدخان بالمكان، خاصة مع احتوائه على مكونات من البلاستيك القابلة للاشتعال، وفور استغاثة عمال بالمكان بشرطة النجدة، تم إخطار قوات الحماية المدنية، وهرعت 12 سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ، للتعامل مع الموقف والسيطرة على ألسنة اللهب، وتبريد آثار الحريق لمنع تجدده مرة أخرى، ولم يتبين حتى الآن وقوع إصابات أو وفيات جراء الحريق من عدمه، وسنوافيكم بالتفاصيل.
  فرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمكان اندلاع النيران، وتم التحقق مع عدم وجود عمال فى نطاق التعامل مع النيران، وتدخل رجال الإطفاء لمكافحة النيران ومحاولة السيطرة عليها من مراكز اشتعالها، لإخمادها قبل تفاقهما والتهامها بقعة أكبر من المكان. وفى سياق الجهود الأمنية شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة
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انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (11)

22 شهيدا.. وفاة ضحيتين جديدتين في تفجير معهد الأورام

كشفت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الذى تسببت فيه سيارة مفخخة أمام معهد الأورام بالمنيل، وبلغ عدد شهداء الحادث حتى الآن 22 شهيدًا، إذ تسلمت مشرحة زينهم صباح اليوم الثلاثاء جثامين 10 شهداء من مستشفى قصر العيني، بعدما تسلمت بالأمس جثامين 12 شهيدًا من مستشفى معهد ناصر، بزيادة حالتي وفاة عما أعلنته وزارة الصحة من وفاة 20 شخصا، بينما يوجد كيس أشلاء حسبما أعلنت وزارة الصحة فى بيان رسمي سابق على ارتفاع عدد الضحايا، ويتولى خبراء الطب الشرعي أخذ عينات بصمة وراثية من الجثامين (DNA) للتحقق من هويتها تمهيدًا لتسليم الجثث إلى ذويهم لدفنهم.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

مصرع سائق توكتوك في مشاجرة بشبرا الخيمة

أطلق عاطل الرصاص على سائق توكتوك فأرداه قتيلا في شبرا الخيمة، إثر مشاجرة بينهما للخلاف على مبلغ مالي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى الساحل بوصول المدعو "حسام ك ف - 27 سنة - سائق توكتوك، والسابق اتهامه في 11 قضية سلاح واستعمال قوة وسلاح أبيض ومخدرات ومصاب بطلق ناري بالبطن، وتوفى أثناء عمل الإسعافات اللازمة له. بإخطار اللواء طارق العجيزى مدير الأمن، انتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث، لموقع الحادث.
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السيطرة على حريق «ماجيك لاند» دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية بأكتوبر، في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مدينة ماجيك لاند الترفيهية بأكتوبر، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، بحسب مصادر في الحماية. كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق في ملاهي ماجيك لاند بأكتوبر، تم الدفع بـ12 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران. وكشف مصدر أمني لـ"التحرير" أن النيران اندلعت بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية، مما تسبب فى تفاقم النيران
جثة

مصرع مسن أسفل عجلات القطار بكفر الشيخ

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، أثناء عبورة مزلقان كوبري المدير بمدينة دسوق أثناء مرور قطار دسوق قلين القادم من مدينة دمنهور والمتجة إلى كفر الشيخ ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، وجار انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثة، والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات. تلقى اللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من نقطة شرطة محطة قطار دسوق ، يفيد بمصرع مسن أسفل عجلات القطار أثناء مروره من فتحة غير شرعية بجوار كوبري المدير ليتصادف مرور القطار ويلقى مصرعه بالحال.
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حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (2)

ماكيت و12 سيارة إطفاء.. كواليس حريق «ماجيك لاند»

كشف مصدر أمني لـ"التحرير" كواليس الحريق المندلع الآن فى مدينة ملاهي، بمدينة السادس من أكتوبر، «ماجيك لاند»، إذ تبين اندلاع النيران بداية فى ماكيت مصنوع من الفوم والمعدن، ويجسد نمط الحياة فى إحدى المحافظات، وسرعان ما امتدت النيران إلى مبنى محاكاة منشأ من المعدن المدعوم بالخشب المصنع والفوم والمواد الكرتونية كذلك، مما تسبب فى تفاقم النيران بسبب طبيعة المواد التى يحتويها المكان، ورفعت قوات الحماية المدنية عدد سيارات الإطفاء المتعاملة مع النيران إلى 12 سيارة إطفاء حتى الآن، فى محاولة للسيطرة على النيران.
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حريق بمحلات الساعة للأقمشة والملابس في الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية منطقة الساعة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، شرق محافظة الإسكندرية وسكانها من خطر كبير عقب اشتعال حريق كبير في مجموعة من الأكشاك الخاصة ببيع الملابس، اليوم الجمعة، وذلك على غرار حريق العتبة، حيث تتشابه معها إلى حد كبير، لولا سرعة تدخل رجال الحماية المدنية ووصول سيارات الإسعاف فى الحال والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحال المجاورة والشقق السكنية ومحطة وقود ملاصقة لموقع الحريق. وأفادت مصادر أمنية أن سبب وقوع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائى.
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10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع أسمنت بسوهاج

نشب حريق في مصنع أسمنت، اليوم الأربعاء، بالمنطقة الصحراوية بدائرة مركز جهينة غربي محافظة سوهاج، ودفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج بعدد 10 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على النيران. تلقى اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ حريق بمصنع أسمنت تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية غرب جهينة، ووجه على الفور بالدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ورجال الأمن، وجار السيطرة على الحريق.
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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع أثاث بحلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، على حريق هائل اندلع داخل مصنع للأثاث بمنطقة حلوان، دون وقوع وفيات أو مصابين، بعدما تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء بمعاونة خزانات مياه ذات سعة كبيرة، وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وسماع شهود العيان، وطلبت النيابة العامة تحريات إدارة البحث الجنائي لبيان تفاصيل الحادث والوقوف على أسبابه، وقررت سماع أقوال عدد من شهود العيان وكذا أصحاب المصنع والجيران للوقوف على تفاصيل اندلاع الحريق وبيان أسبابه.
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