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صحف سعودية: قطر تمول التطرف.. وجاهزية تامة للحج

الصحف أبرزت إعلان بريطانيا انضمامها إلى تحالف دولي بقيادة أمريكا لحماية السفن التجارية وردع التهديدات الإيرانية في الخليج العربي مؤكدة التزامها بحرية الملاحة
تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي مسلطة الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط والتفجير الإرهابي الذي شهدته القاهرة، بالإضافة إلى الاستعداد لموسم الحج. وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الداخلية المصرية، كشفت في بيان أمس الإثنين، أن حركة "حسم" هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار أسفر عن وقوع 20 قتيلا. وقالت الوزارة: "توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء تجهيز تلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".
وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بعد غموض دام ساعات، أظهرت تحقيقات أولية لأجهزة الأمن المصرية، أمس، أن الانفجار الذي وقع أمام مستشفى لعلاج الأورام وسط القاهرة، مُخلفاً عشرات القتلى والجرحى، ناجم عن سيارة مفخخة جهزتها "حركة حسم الإخوانية" لتنفيذ عمل إرهابي كانت تسير في الاتجاه المعاكس واصطدمت عرضاً بسيارات
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انتخابات-تونس

انتخابات تونس.. 21 مرشحًا في السباق الرئاسي المبكر

لا تزال الانتخابات الرئاسية التونسية تستحوذ على المشهد العام، خصوصا بعد إقبال عدد من المرشحين لخوض السباق الرئاسي، في أعقاب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، والتي عجلت بإجراء الانتخابات، في حين ستعلن حركة النهضة، قرارها بشأن مرشحه، خصوصا بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حسب المواعيد المقررة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 أغسطس الجاري. وتواصل الهيئة أيضًا تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بحسب "سكاي نيوز".
الطيران الليبي

الجيش الليبي يدمر طائرة تركية في مصراتة

أعلن سلاح الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن تدميره طائرة شحن قادمة من تركيا محملة بصواريخ خاصة بالطائرات المسيرة لحظة هبوطها في مصراتة. وأوضح الجيش الليبي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه دمر بإطلاق صاروخ واحد فقط طائرة شحن من طراز "إيل - 76" أثناء هبوطها في مدرج الكلية الجوية في مدينة مصراتة. وتابع "كما شن سلاح الجو 3 غارات أخرى صباح اليوم استهدفت محطتي رادار "B 12" و"B14" للدفاع الجوي في الكلية الجوية بمصراتة"، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح الغارات كانت 100%، ومن دون وقوع أضرار جانبية.
صحف-اماراتية

انفجار معهد الأورام يتصدر صحف الإمارات

تصدر التفجير الذي شهده محيط معهد الأورام بالقاهرة، عناوين الصحف الإماراتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، واستعرضت الصحف استئناف الغارات السورية على إدلب، إضافة إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "استشهاد 20 مصرياً وإصابة 47 في حادث إرهابي نفذته "حسم" الإخوانية بالقاهرة، تناولت صحيفة "الخليج" تفاصيل الانفجار الإرهابي الذي وقع بعد منتصف ليل أمس الأول، بالقرب من معهد الأورام، التابع لجامعة القاهرة، والذي يقع في منطقة قصر العيني وسط القاهرة.
القبض-على-أكبر-مافيا-مخدرات-وقمار-العراق (5)

ضبط زعيم أكبر مافيا للمخدرات والنساء في العراق (صور)

شنت مديرية أمن الحشد الشعبي في العراق، أكبر حملة في تاريخ البلاد لملاحقة مافيات "الروليت" وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء "النخاسة"، بحسب "روسيا اليوم". وأعلنت المديرية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أنه "وبتوجيه من رئيس الوزراء لرئاسة هيئة الحشد الشعبي نفّذت مديرية الأمن في الهيئة الحملة الأكبر في تاريخ العراق". وقالت المديرية إن "الحشد الشعبي نفّذ العملية النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو حجي حمزة الشمري زعيم المافيا الأكبر في العراق والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات".
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بنك الريان فى بريطانيا

رعاة الإرهاب الدولي.. فضيحة جديدة لقطر في بريطانيا

يبدو أن قطر مستمرة في القيام بدور سلبي ورعاية الإرهاب والتطرف بشكل مادي، لا سيما في أوروبا، وذلك بعد أن فشلت في مساعيها نحو الشرق الأوسط وإفريقيا. الدعم القطري اللا متناهي للإرهاب مرتبط بشكل وثيق بأجندة دولية تسعى إلى زعزعة استقرار دول المنطقة والعالم أجمع، وهو ما اكتشفته دول المقاطعة العربية، وحاولوا إثناء الدوحة عن مساعيها، إلا أن تمسك الأخيرة بموقفها الداعم للتطرف والمتطرفين زاد من وتيرة الأزمة. البداية كانت من خلال استقصاء أجرته صحيفة "التايمز" بالتعاون مع مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية "هنري جاكسون".
صحف-سعودية1

صحف سعودية: طهران تتحدى التحركات لضمان أمن الممرات

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت انتهاكات إيران مانشيتات الصحف. في افتتاحيتها ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران تحدت أمس، التحركات الدولية الساعية لضمان أمن الممرات المائية في الخليج، فيما أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية حرية الملاحة البحرية في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي لردع أي مساس بها. وقال وزير الخارجية الإيراني أمس، إن بلاده "لا تسعى للمواجهة، لكن لدينا ساحل بطول 1500 ميل على الخليج؛ هذه مياهنا وسوف نحميها".
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: قطر تقود الإرهاب في الصومال

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الدور القطري المشبوه في الصومال، كما سلطت الضوء أيضا على اختيار بوريس جونسون، لخلافة تيريزا ماي، على رأس حزب المحافظين والحكومة البريطانية إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن فضيحة جديدة فجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، حول دور تنظيم الحمدين التخريبي في المنطقة، وتمثلت في تسجيل صوتي، يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت في الصومال. التسجيل عبارة عن مكالمة هاتفية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة بن هاشم، ورجل الأعمال والأمن خليفة كايد المهندي، المقرب من أمير قطر.
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بتسجيل صوتي.. «نيويورك تايمز» تكشف تورط قطر في تفجيرات الصومال

فاجأت "نيويورك تايمز" الأمريكية، النظام القطري، بنشر تسجيل صوتي سري يفضح دوره في تفجيرات دامية استهدفت الصومال، إذ كشفت الصحيفة في تنفيذ تنظيم متطرف في الصومال تفجيرات من أجل تعزيز مصالح الدوحة، مشيرة إلى أن التسجيل الذي بحوزتها يكشف إقرار رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، خلال حديث مع سفير الدوحة في مقديشو حسن بن حمزة بن هاشم، بأن المتطرفين قاموا بتفجير في مدينة بوصاصو لتعزيز مصالح بلده، وأنه بعد أسبوع من التفجير الذي وقع في 18 مايو الماضي، اعترف للسفير بأن قطر تعرف من يقف خلف التفجيرات والقتل.
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