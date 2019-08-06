صحف سعودية: قطر تمول التطرف.. وجاهزية تامة للحج

الصحف أبرزت إعلان بريطانيا انضمامها إلى تحالف دولي بقيادة أمريكا لحماية السفن التجارية وردع التهديدات الإيرانية في الخليج العربي مؤكدة التزامها بحرية الملاحة

تحرير:وفاء بسيوني ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٨ ص

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الثلاثاء، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي مسلطة الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط والتفجير الإرهابي الذي شهدته القاهرة، بالإضافة إلى الاستعداد لموسم الحج. وذكرت صحيفة "عكاظ" أن وزارة الداخلية المصرية، كشفت في بيان أمس الإثنين، أن حركة "حسم" هي المسؤولة عن تجهيز السيارة المتسببة بانفجار أسفر عن وقوع 20 قتيلا. وقالت الوزارة: "توصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء تجهيز تلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية".

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بعد غموض دام ساعات، أظهرت تحقيقات أولية لأجهزة الأمن المصرية، أمس، أن الانفجار الذي وقع أمام مستشفى لعلاج الأورام وسط القاهرة، مُخلفاً عشرات القتلى والجرحى، ناجم عن سيارة مفخخة جهزتها "حركة حسم الإخوانية" لتنفيذ عمل إرهابي كانت تسير في الاتجاه المعاكس واصطدمت عرضاً بسيارات

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أنه بعد غموض دام ساعات، أظهرت تحقيقات أولية لأجهزة الأمن المصرية، أمس، أن الانفجار الذي وقع أمام مستشفى لعلاج الأورام وسط القاهرة، مُخلفاً عشرات القتلى والجرحى، ناجم عن سيارة مفخخة جهزتها "حركة حسم الإخوانية" لتنفيذ عمل إرهابي كانت تسير في الاتجاه المعاكس واصطدمت عرضاً بسيارات أخرى ما عجّل بانفجار محتوياتها. وتبين أن السيارة كانت مسروقة.

ولم تحسم التحقيقات الأولية وجهة السيارة المفخخة، لكن موقع الانفجار يبعد مئات الأمتار عن مناطق حيوية عدة في قلب العاصمة، أبرزها مقر البرلمان، ورئاسة مجلس الوزراء، والمتحف المصري، فضلاً عن وزارات ومصالح حكومية مهمة.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعث برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني في القاهرة.



وبالانتقال إلى الشأن القطري، ذكرت "عكاظ" أن قطر واصلت محاولاتها المستميتة للتملص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليميا ودوليا، لتنكشف حقيقة جديدة تثبت تورط الدوحة في تمويل للجماعات المتطرفة، وفي دول مختلفة قد لا تخطر على البال.

وظلت قطر تدافع عن فضائح مسؤولين كبار في الدولة متورطين في تقديم الدعم المادي أو العسكري أو حتى اللوجستي للإرهاب في عدد من دول العالم، لكن آخر فضيحة كشفتها صحيفة "تايمز" البريطانية في تقرير لها أمس الإثنين، التي قالت إن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ"جماعات متشددة" في المملكة المتحدة.

وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أنه جاء في تحقيق للصحيفة أن بنك "الريان" الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، يقدم خدمات لمنظمات، بينها 15 مثيرة للجدل، منها 4 مساجد و3 جمعيات خيرية، تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد.

وبين عملاء "الريان" جمعية خيرية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها كياناً إرهابياً، وجمعيات تدعم أصوليين، ومسجد يقوم عليه منذ فترة قيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، حسب "تايمز".



وأوضحت صحيفة "سبق" أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أعلنت اعتراض وإسقاط طائرات دون طيّار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم (داعش الإرهابي).

وتحت عنوان "ترامب يطالب بتنظيم ملكية الأسلحة وإدانة نزعة تفوق العرق الأبيض"، أفادت صحيفة "الحياة" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف مجزرتَي تكساس وأوهايو بأنهما "جريمة ضد الإنسانية"، داعياً إلى تشديد الضوابط على ملكية الأسلحة ومطالباً بإدانة نزعة تفوّق العرق الأبيض.

يأتي ذلك بعدما قتل رجل أبيض يُدعى باتريك كروزيوس (21 سنة) 20 متسوقاً في متجر "وولمارت" في إل باسو في ولاية تكساس السبت.

وأعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد أن 7 من القتلى مكسيكيون، علماً أن كروزيوس نشر بياناً قبل المجزرة، ندّد بـ"غزو ذوي الأصول الإسبانية" تكساس.

وفي افتتاحيتها تناولت "الشرق الأوسط" إعلان بريطانيا أمس انضمامها إلى تحالف دولي بقيادة أمريكا لحماية السفن التجارية وردع التهديدات الإيرانية في الخليج العربي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها ملتزمة بحرية الملاحة وتوفير المرور الآمن عبر الخليج من خلال لعب دور قيادي في مهمة أمنية بحرية دولية جديدة، وأكدت أن "البحرية الملكية البريطانية ستعمل جنباً إلى جنب مع البحرية الأمريكية لضمان أمن السفن التجارية في مضيق هرمز".

محليا، أكدت "عكاظ" تحت عنوان "نعم جاهزون.. أمن الحجاج خط أحمر"، على وجود جاهزية أمنية دقيقة وروح عسكرية عالية وتكامل في منظومة الأمن؛ وأداء مهني وعزيمة لتأمين موسم الحج.

وعكس العرض العسكري الذي نظم في مكة المكرمة جاهزية قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم الحج، وكان محل اهتمام وإعجاب وتقدير وسائل الإعلام العربية والإسلامية الضيوف على وزارة الإعلام.

وذكرت "الجزيرة" أن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، رعى الحفل السنوي لاستعراض قوات أمن الحج والأجهزة المعنية بشؤون الحج والحجاج المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج هذا العام 1440هـ بحضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين.



وتحت عنوان "مصير أسود في انتظار حزب أردوغان"، أشارت "عكاظ" إلى تأكيد البروفيسور وعالم الاجتماع التركي إسماعيل بيشكجي، أن قيام حزب سياسي جديد في بلاده بزعامة علي باباجان، الذي تصدر المشهدين السياسي والاقتصادي في تركيا لسنوات قبل أن يطيح به الرئيس رجب طيب أردوغان، سيخلق "هزة كبيرة" في صفوف حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وقال بيشكجي في تصريحات لـ"العربية" أمس، إن هذا الحزب الذي يؤسسه باباجان في الوقت الراهن، سيحصل أيضاً على المزيد من الأصوات من أنصار حزبه "العدالة والتنمية" الذي انشق عنه قبل فترة، في أي انتخاباتٍ مقبلة قد تشهدها البلاد، مرجعاً الأسباب الرئيسية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، هو الزيادة في النفقات العسكرية يوماً بعد يوم.