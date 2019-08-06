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تركيا تهدد بضرب الأكراد في شمال سوريا

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص
أردوغان وترامب
أردوغان وترامب
لم يدم الصمت التركي طويلا للرد على رفض الولايات المتحدة، العملية العسكرية في شمال سوريا ضد الأكراد، ليخرج الرئيس رجب طيب أردوغان خلال ويؤكد أنه "إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا، فإنها ستدفع ثمنًا باهظًا لاحقًا". وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام السفراء الأتراك في أنقرة، أنه لا توجد أدلة ملموسة تظهر أن منظومة S-400 الروسية ستضر بطائرات F-35 أو طائرات حلف شمال الأطلسي، معربًا عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لقضية S-400 أن "تأسر" العلاقات التركية الأمريكية.
كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية: إن "أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة"، موضحا أن الولايات المتحدة ستمنع التدخل الأحادي من الجانب التركي، لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة. وتابع "من الواضح أننا نعتقد أن أي عمل أحادي الجانب من قبل أنقرة سيكون
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البنك-المركزي-الصيني

بعد اتهامها بالتلاعب.. الصين لأمريكا: سياستكم متهورة

علَق المصرف المركزي الصيني، اليوم الثلاثاء، على قرار الولايات المتحدة باعتبار الصين دولة تتلاعب بالعملة، وذلك عقب تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار، مؤكدا أن سياسة واشنطن متهورة للعمل الأحادي الجانب والسياسة الحمائية التي ستؤثر بشكل سلبي للغاية على الاقتصاد والمالية العالميين. وقال المركزي في بيان: "يعرب الجانب الصيني عن أسفه العميق لقرار الولايات المتحدة اعتبار الصين دولة تتلاعب بسعر الصرف، ولا تفي هذه التسمية حتى بالمعايير الكمية التي وضعتها الولايات المتحدة نفسها للتعريف بالمتلاعب بالعملة".
ترامب

أمريكا تعلن رفضها العملية العسكرية التركية بسوريا

يبدو أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، زاد من غضب الولايات المتحدة الأمريكية التي أبرمت اتفاقا مسبقا مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، ودفع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء، إلى الرد بالقول: إن "أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة". وأضاف إسبر في تصريحات، أن الولايات المتحدة ستمنع التدخل الأحادي من الجانب التركي، لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة.
روحان

روحاني: الحرب مع إيران «أم كل الحروب»

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الحرب مع إيران في حال اندلاعها ستكون "قاسية جدا" لدرجة أنه وصفها بـ"أم الحروب". وأضاف روحاني في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن "السلام مع بلاده هو أصل السلام والحرب معها هي أم كل الحروب"، موضحا أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد إجراء مفاوضات مع إيران فعليها رفع كل العقوبات، حسب "رويترز". وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، على خلفية تشديد الأخيرة للعقوبات المفروضة على طهران، وذلك بعد عام على انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2016.
انفجار-محول-كهرباء (2)

انفجارات تهز مستودع أسلحة بروسيا وإجلاء 11 ألف مواطن

هزت سلسلة تفجيرات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا، اليوم الإثنين، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، ودفع شركة روسال المنتجة للألومنيوم لتعليق العمل في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد، بحسب "رويترز". ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن السلطات المحلية قولها، إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من أحياء في مدينة أتشينسك بمنطقة كراسنويارسك عقب وقوع الانفجارات ونشوب حريق في مخزن عسكري.
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ترامب

أمريكا تعلن رفضها العملية العسكرية التركية بسوريا

يبدو أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستقوم بعملية شرقي نهر الفرات بشمال سوريا في منطقة تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، زاد من غضب الولايات المتحدة الأمريكية التي أبرمت اتفاقا مسبقا مع أنقرة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا، ودفع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الثلاثاء، إلى الرد بالقول: إن "أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة". وأضاف إسبر في تصريحات، أن الولايات المتحدة ستمنع التدخل الأحادي من الجانب التركي، لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة.
لاجئون

أمريكا تمدد فترة بقاء لاجئين سوريين على أراضيها

سمحت الإدارة الأمريكية لنحو 7 آلاف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلادهم، بالبقاء لفترة 18 شهرا إضافية على أراضيها، ومددت مدة الحماية المؤقتة التي سعت لحرمان مهاجرين آخرين منها. وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية، وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة. وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فقد حاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفا من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان.
ترامب-أردوغان

البنتاجون: تركيا ستخسر 9 مليارات دولار بسبب «إف 35»

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج الطائرة "أف-35"، مشيرة إلى قرار تركيا شراء منظومة "اس 400" سيؤثر على علاقة أنقرة بالناتو. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاقتناء والدعم الذاتي إيلين لورد قولها إن تركيا ستخسر 9 مليارات دولار من جراء تقليص صفقة طائرات "أف 35"، مشيرة إلى أن الوزارة أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة بحلول 31 يوليو.
البيت-الأبيض

أمريكا ترفض رسميا بيع «F-35» لتركيا: مستحيل

علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "F-35" بسبب شراء البلاد منظومات الصواريخ "إس-400" الروسية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضر التعاون بين أنقرة وواشنطن، بحسب "روسيا اليوم". وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء: "للأسف، قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي إس-400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج F-35 أمرا مستحيلا". وأضاف البيان: "لا يمكن أن تتعايش F-35 مع المنصة الروسية لجمع المعلومات الاستطلاعية، التي سيتم استخدامها لدراسة القدرات المتطورة لهذه الطائرات".
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