تركيا تهدد بضرب الأكراد في شمال سوريا

تحرير:وكالات ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

أردوغان وترامب

لم يدم الصمت التركي طويلا للرد على رفض الولايات المتحدة، العملية العسكرية في شمال سوريا ضد الأكراد، ليخرج الرئيس رجب طيب أردوغان خلال ويؤكد أنه "إذا لم تفعل تركيا ما يجب فعله اليوم شمال سوريا، فإنها ستدفع ثمنًا باهظًا لاحقًا". وأضاف أردوغان خلال كلمته أمام السفراء الأتراك في أنقرة، أنه لا توجد أدلة ملموسة تظهر أن منظومة S-400 الروسية ستضر بطائرات F-35 أو طائرات حلف شمال الأطلسي، معربًا عن اعتقاده بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لقضية S-400 أن "تأسر" العلاقات التركية الأمريكية.

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية: إن "أي عملية عسكرية تركية شمال سوريا لن تكون مقبولة"، موضحا أن الولايات المتحدة ستمنع التدخل الأحادي من الجانب التركي، لكنها تأمل في التوصل إلى اتفاق مع أنقرة. وتابع "من الواضح أننا نعتقد أن أي عمل أحادي الجانب من قبل أنقرة سيكون