انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

الصادرات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، تراجع عجز الميزان التجاري لمصر ليسجل نحو 3.34 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 4.42 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بنسبة انخفاض بلغت نحو 24.6%. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مايو 2019، والتي أصدرها اليوم، الثلاثاء، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 1.6%، لتبلغ نحو 2.68 مليار دولار خلال شهر مايو 2019، مقابل 2.64 مليار دولار لذات الشهر من العام السابق.

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها: "أسمدة بنسبة 27.5%، ملابس جاهزة بنسبة 2.8%، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 33.8%". فيما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال مايو 2019 مقابل مثيلتها لذات الشهر من العام السابق وأهمها "البترول الخام بنسبة 30.9%، فواكه طازجة بنسبة 43.3%، عجائن ومحضرات غذائية