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هند صبري بـ3 وجوه في عيد الأضحى.. أحدها ملكة فرعونية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الفنانة هند صبري
الفنانة هند صبري
تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، على صعيد السينما التي فضلت أن تركز فيها خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض قبل عامين فى رمضان، وتظهر (هند) خلال موسم أفلام عيد الأضحى بثلاثة وجوه مختلفة، الشخصية الأولي (فريدة عبيد) الزوجة التي قامت بقتل زوجها وابنتها الوحيدة، وعلى أثرها تدخل مستشفى العباسية، وذلك بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني، والشخصية الثانية خلال الفيلم نفسه وهي (لوليا) عرافة الغجر، والتي سيرها الفنان كريم عبد العزيز، فى أحلامه.
أما الشخصية الثالثة التى تلعبها التونسية هند صبري، وهي (حتشبسوت) في الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، الملكة التي تنتمي إلى الأسرة الثامنة عشرة، وحكمت مصر القديمة بعد وفاة زوجها تحتمس الثاني، وتعد من أنجح الملوك المصريين، ويرصد الفيلم فترة حكمها وقصة حبها للمنهدس (سنموت) -الفنان هاني عادل-. فيلم
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بوسي ومحمود الليثي ينضمان إلى سباق أفلام عيد الأضحى

أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس» بطولة بوسي ومحمود الليثي، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة، خاصة وأن الفيلم انتهى تصويره منذ فترة طويلة، الفيلم ينتمى إلى نوعية (أفلام السبكية) الخلطة الشعبية، حيث تدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى (سيكو) يتزوج من (نغم) من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة، الفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.
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عائشة بن أحمد: سعيدة بـ«الفلوس».. وأنتظر طرحه

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها بعرض البرمو الدعائي لفيلم "الفلوس"، والذي تشارك في بطولته مع النجم تامر حسني والفنانة زينة. وقالت عائشة "الفيلم تجربة مختلفة، وأنا سعيدة بخوضها"، منوهة بأنها تنتظر طرحه في دور العرض ومتحمسة لمتابعة ردود الفعل. وكانت عائشة قد نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان تامر حسني من من كواليس تصوير مشاهدهما معًا، كما نشرت البرومو الدعائي للفيلم وعلقت عليه "قريبًا".
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«كازابلانكا» يحقق رقما غير مسبوق في السينما المصرية

حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، رقما قياسيا في الإيرادات، إذ تمكن الفيلم من حصد 80 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريح السينما المصرية، ليتربع على عرش الأعلى إيرادا. الفيلم تمكن منذ طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي السابق، أن يحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما بعدما حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، وأيضًا وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهي 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما، وكذلك أصبح أسرع فيلم يصل لـ50 مليون جنيه بعد أسبوعين من عرضه فقط.
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بوسي ومحمود الليثي ينضمان إلى سباق أفلام عيد الأضحى

أعلنت شركة السبكي للإنتاج الفني، عن طرح فيلم «أنت حبيبي وبس» بطولة بوسي ومحمود الليثي، خلال موسم أفلام عيد الأضحى، ويأتي ذلك بعد تأجيل طرح الفيلم أكثر من مرة، خاصة وأن الفيلم انتهى تصويره منذ فترة طويلة، الفيلم ينتمى إلى نوعية (أفلام السبكية) الخلطة الشعبية، حيث تدور أحداثه وفقا لما تم الكشف عنه حول فنان مشهور يدعى (سيكو) يتزوج من (نغم) من أجل الفوز بالثروة التي كتبها لهما الجد، والتى تقدر بـ 10 ملايين جنيه، ولكن مع تطور الأحداث يتحول الزواج الصوري إلى حقيقة، الفيلم من تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.
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«الفيل الأزرق2» يتخطى حاجز الـ40 مليونا في 11 يوما

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى تخطي حاجز الـ40 مليون جنيه في نحو 11 يوم فقط من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الأحد 2 مليون و837 ألفا و96 جنيها، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون خلال الأحداث كضيوف شرف بجانب خالد الصاوي.
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إيرادات «الفيل الأزرق 2» تتخطى الجزء الأول فى 9 أيام

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى كسر حاجز الـ30 مليون جنيه فى أقل من أسبوعين من عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الجمعة 4 ملايين و555 ألفا و963 جنيها، وبذلك أصبح إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها، فى 9 ليالي عرض فقط، ومن المنتظر أن يتضاعف الرقم مع انطلاق موسم عيد الأضحى. يشارك فى بطولة الفيلم كل من «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني.
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هل يخرج تامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى؟

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى، الذي يعد الموسم الأصعب سينمائيا خلال عام 2019، خاصة أنه يضم أسماء كبيرة من النجوم، وأغلبهم نجوم شباك، حيث يشهد منافسة شرسة بين كل من: «كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد حلمى، مى كساب»، وحتى هذه اللحظة مصير مشاركة النجم تامر حسنى خلال الموسم المقبل مجهول، خاصة أنه حتى الآن لم يستقر بعد على اسم فيلمه، رغم انتهاء عملية التصوير والمكساج الخاصة بالفيلم؛ إلا أن صناعه فى مأزق فكيف يروجون لعمل لم يستقروا بعد على اسمه، لنجد أنه لم يتم طرح بوستر الترويج للفيلم أو حتى الإعلان الرسمي له.
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