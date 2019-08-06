هند صبري بـ3 وجوه في عيد الأضحى.. أحدها ملكة فرعونية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الفنانة هند صبري

تعيش الفنانة هند صبري حالة من النشاط الفني، على صعيد السينما التي فضلت أن تركز فيها خلال الفترة الأخيرة، بعد النجاح الكبير الذى حققته فى الدراما التليفزيونية بعد مشاركتها فى مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي عرض قبل عامين فى رمضان، وتظهر (هند) خلال موسم أفلام عيد الأضحى بثلاثة وجوه مختلفة، الشخصية الأولي (فريدة عبيد) الزوجة التي قامت بقتل زوجها وابنتها الوحيدة، وعلى أثرها تدخل مستشفى العباسية، وذلك بفيلم «الفيل الأزرق» الجزء الثاني، والشخصية الثانية خلال الفيلم نفسه وهي (لوليا) عرافة الغجر، والتي سيرها الفنان كريم عبد العزيز، فى أحلامه.

أما الشخصية الثالثة التى تلعبها التونسية هند صبري، وهي (حتشبسوت) في الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، الملكة التي تنتمي إلى الأسرة الثامنة عشرة، وحكمت مصر القديمة بعد وفاة زوجها تحتمس الثاني، وتعد من أنجح الملوك المصريين، ويرصد الفيلم فترة حكمها وقصة حبها للمنهدس (سنموت) -الفنان هاني عادل-. فيلم