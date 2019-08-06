إرهاب

سياسات ترامب والإرهاب المحلي.. اتهامات وأزمات كبرى

لم تكن سياسات ترامب وتصريحاته المختلفة ذات تأثير كبير على الديمقراطيين فقط، بل أثارت أيضًا غضب مجموعة كبيرة من الحزب الجمهوري المنضم له الرئيس الأمريكي
تحرير:محمود نبيل ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
ترامب
ترامب
كشفت الحوادث الدامية التي مرت بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى الأيام القليلة الماضية، العديد من الأزمات السياسية التي تحيط بالمشهد في البيت الأبيض، وخاصة أن قرارات الرئيس دونالد ترامب، بشأن الحادثتين أشارت لخلل واضح في التعامل مع الأزمة، إذ حاول المضي قدمًا في استغلال الحادثتين لأغراض سياسية تتعلق بضرورة التكاتف بين الحزبين لمواجهة مثل هذه الأزمات، وكشف خلال تعامله مع الحوادث عن أوجه فشل كثيرة، خاصة فيما يتعلق بطريقة التناول السياسي للأزمة والتعامل معها.
وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الخطابات الرئاسية في أعقاب المآسي الضخمة بالولايات المتحدة، عادة ما تحاول البحث عن الوحدة بين الحزبين، بالإضافة إلى التعامل مع الأوضاع المختلفة للأزمة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وبالنسبة لمنتقدي دونالد ترامب وسياساته في الولايات
اقرأ المزيد
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (15)

معهد الأورام ليس هدفا.. ماذا تعني عودة التفجيرات للقاهرة؟

مفاجآت عديدة فجرتها وزارة الداخلية حول تفجير معهد الأورام والذي وقع مساء الأحد، من خلال التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة لفحص السيارات محل الحادث، إذ أكدت الوزارة أن الفحص المبدئى لإحدى السيارات بمنطقة القصر العينى كشف عن أن الانفجار نتج عن تصادم إحدى السيارات الملاكى بثلاث سيارات في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في تأكيد الوزارة أن الفحص الفنى للسيارة كشف عن وجود كمية من المتفجرات بداخلها تسببت فى وقوع الانفجار عقب التصادم.
إطلاق-نار-في-الأمريكية (8)

برأ ترامب وأيد مجزرة المسجدين.. اعترافات مثيرة لسفاح تكساس

أعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، أن سفاح متجر "وولمارت" بمدينة إل باسو الأمريكية على الحدود المكسيكية، نشر بيانا عبَر فيه عن كرهه للمهاجرين، الذين يرى فيهم أكبر خطر على مستقبل بلاده. وكشفت أن المتهم بالهجوم الذي خلف عشرات القتلى والجرحى بين المتسوقين، هو رجل عمره 21 عاما، صاحب بشرة بيضاء ويدعى باتريك كروزياس، وأوضحت الشرطة أن المتهم كتب في صفحة له على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق أنه لا تطلعات له أبعد من التمتع بالحياة العادية، مضيفا أنه لم يشارك أبدا في النشاطات خارج البرنامج الدراسي في الكلية بسبب "افتقارها للحرية".
الشرطة-الأمريكية

9 قتلى و16 مصابا في إطلاق نار بأوهايو الأمريكية

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، في إطلاق نار بولاية "أوهايو" الأمريكية اليوم الأحد. وحسب صحيفة "دايتون ديلي نيوز" المحلية، فإن "الهجوم وقع وسط منطقة دايتون وتسبب بمقتل 10 وإصابة العشرات بجروح"، مشيرة إلى أن "الشرطة تصدت للمسلح الأول، فيما تبحث عن مطلق النار الثاني وسط توقعات أنه قد غادر المنطقة". وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة". من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن الشرطة الأمريكية، إن حاث إطلاق النار أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
إطلاق-نار-في-الأمريكية (6)

دوافع عديدة للمذبحة.. أمريكا تحدد هوية «سفاح تكساس»

أفادت السلطات الأمريكية أن المشتبه في قتله 20 شخصا وإصابة 40 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس، هو شاب عمره 21 عاما، من ضاحية ألين، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين القول إن المشتبه فيه يدعى باتريك كروسياس. وقال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بيانا من المشتبه فيه يشير إلى أن هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية. لكن البيان المنشور على موقع "8 تشان" الإلكتروني الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يعتقد أنه من إعداد المشتبه فيه، وصف هجوم وول مارت بأنه "رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".
اقرأ المزيد من الأخبار
الشرطة-الأمريكية

9 قتلى و16 مصابا في إطلاق نار بأوهايو الأمريكية

قُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات، في إطلاق نار بولاية "أوهايو" الأمريكية اليوم الأحد. وحسب صحيفة "دايتون ديلي نيوز" المحلية، فإن "الهجوم وقع وسط منطقة دايتون وتسبب بمقتل 10 وإصابة العشرات بجروح"، مشيرة إلى أن "الشرطة تصدت للمسلح الأول، فيما تبحث عن مطلق النار الثاني وسط توقعات أنه قد غادر المنطقة". وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة". من جانبها، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن الشرطة الأمريكية، إن حاث إطلاق النار أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 16 آخرين.
إطلاق-نار-في-الأمريكية (6)

دوافع عديدة للمذبحة.. أمريكا تحدد هوية «سفاح تكساس»

أفادت السلطات الأمريكية أن المشتبه في قتله 20 شخصا وإصابة 40 آخرين بسلاح ناري في مركز تجاري بولاية تكساس، هو شاب عمره 21 عاما، من ضاحية ألين، بحسب "سكاي نيوز". ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين القول إن المشتبه فيه يدعى باتريك كروسياس. وقال قائد شرطة إل باسو، جريج ألين، إن السلطات تفحص بيانا من المشتبه فيه يشير إلى أن هناك رابطا محتملا بجريمة كراهية. لكن البيان المنشور على موقع "8 تشان" الإلكتروني الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يعتقد أنه من إعداد المشتبه فيه، وصف هجوم وول مارت بأنه "رد على غزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org