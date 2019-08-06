سياسات ترامب والإرهاب المحلي.. اتهامات وأزمات كبرى

لم تكن سياسات ترامب وتصريحاته المختلفة ذات تأثير كبير على الديمقراطيين فقط، بل أثارت أيضًا غضب مجموعة كبيرة من الحزب الجمهوري المنضم له الرئيس الأمريكي

تحرير:محمود نبيل ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

ترامب

كشفت الحوادث الدامية التي مرت بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى الأيام القليلة الماضية، العديد من الأزمات السياسية التي تحيط بالمشهد في البيت الأبيض، وخاصة أن قرارات الرئيس دونالد ترامب، بشأن الحادثتين أشارت لخلل واضح في التعامل مع الأزمة، إذ حاول المضي قدمًا في استغلال الحادثتين لأغراض سياسية تتعلق بضرورة التكاتف بين الحزبين لمواجهة مثل هذه الأزمات، وكشف خلال تعامله مع الحوادث عن أوجه فشل كثيرة، خاصة فيما يتعلق بطريقة التناول السياسي للأزمة والتعامل معها.

وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الخطابات الرئاسية في أعقاب المآسي الضخمة بالولايات المتحدة، عادة ما تحاول البحث عن الوحدة بين الحزبين، بالإضافة إلى التعامل مع الأوضاع المختلفة للأزمة. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وبالنسبة لمنتقدي دونالد ترامب وسياساته في الولايات