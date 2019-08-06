سياسات ترامب والإرهاب المحلي.. اتهامات وأزمات كبرى

لم تكن سياسات ترامب وتصريحاته المختلفة ذات تأثير كبير على الديمقراطيين فقط، بل أثارت أيضًا غضب مجموعة كبيرة من الحزب الجمهوري المنضم له الرئيس الأمريكي
كشفت الحوادث الدامية التي مرت بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى الأيام القليلة الماضية، العديد من الأزمات السياسية التي تحيط بالمشهد في البيت الأبيض، وخاصة أن قرارات الرئيس دونالد ترامب، بشأن الحادثتين أشارت لخلل واضح في التعامل مع الأزمة، إذ حاول المضي قدمًا في استغلال الحادثتين لأغراض سياسية تتعلق بضرورة التكاتف بين الحزبين لمواجهة مثل هذه الأزمات، وكشف خلال تعامله مع الحوادث عن أوجه فشل كثيرة، خاصة فيما يتعلق بطريقة التناول السياسي للأزمة والتعامل معها.
وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الخطابات الرئاسية في أعقاب المآسي الضخمة بالولايات المتحدة، عادة ما تحاول البحث عن الوحدة بين الحزبين، بالإضافة إلى التعامل مع الأوضاع المختلفة للأزمة.
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وبالنسبة لمنتقدي دونالد ترامب وسياساته في الولايات
وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الخطابات الرئاسية في أعقاب المآسي الضخمة بالولايات المتحدة، عادة ما تحاول البحث عن الوحدة بين الحزبين، بالإضافة إلى التعامل مع الأوضاع المختلفة للأزمة.
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وبالنسبة لمنتقدي دونالد ترامب وسياساته في الولايات المتحدة، كان الأمر أكثر من مجرد سؤال عن مقدار الضرر الذي تسببت فيه الحادثتان، ولكن رأوا أن تناول ترامب لبعض الملفات بعنصرية شديدة، كان من أهم الأسباب التي أدت إلى هذه النتائج.
أثناء وقوفه في غرفة الاستقبال الدبلوماسي في البيت الأبيض، أمس الإثنين، وتحديدًا بعد يوم من إراقة الدماء في ولايتي أوهايو وتكساس في أمريكا، قال الرئيس ترامب: "بصوت واحد، يجب أن ندين العنصرية والتعصب الأبيض".
ولم يكن خطاب ترامب منحصرًا في شق واحد من الأزمة، لكنه استمر في تطرقه للعديد من الملفات، كان أبرزها مواجهة "ألعاب الفيديو المروعة والشنيعة"، بالإضافة إلى التحذير من "مخاطر الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية" والمطالبة بإصلاح قوانين الصحة العقلية، والتي تهدف للكشف عن أي خلل يتعلق بطريقة التفكير.
وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لسقوط "الكثير من القتلى" في إطلاق النار المروع الذي وقع يوم السبت، في مركز تجاري بمدينة إل باسو في ولاية تكساس.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "إطلاق نار مروّع في إل باسو، المعلومات الواردة سيئة للغاية، نتحدث عن الكثير من القتلى".
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وأضاف: "تحدثت مع حاكم ولاية تكساس جريج آبوت، لكي أقدم إليه دعم الحكومة الفيدرالية".
وأكدت السلطات في مدينة إل باسو سقوط عدد من القتلى واعتقال شخص عقب حادث إطلاق نار السبت في مركز تجاري بهذه المدينة الحدودية مع المكسيك.
وعلى الرغم من محاولة خطاب ترامب، للفت النظر إلى العديد من الأزمات الأساسية في المجتمع الأمريكي، فإنه افتقد أي ذكر للإجراءات التي تتعلق بالفحوصات الخاصة بالخلفية الفكرية لمشتري الأسلحة، أو حتى تحمل المسؤولية بشأن خطابه العنصري، والذي قد يكون عاملا مساهمًا في الأزمة.
ولم تكن سياسات ترامب وتصريحاته المختلفة ذات تأثير كبير على الديمقراطيين فقط، حيث أثارت أيضًا غضب مجموعة كبيرة من حزب الرئيس الجمهوري للولايات المتحدة.
وخلال الشهر الماضي، وتحديدًا عندما غرد ترامب عبر تويتر، قائلا إن: "أربعة من أعضاء الكونجرس الملونين (السود) يجب أن يعودوا إلى بلدانهم"، وكان للسناتور ميت رومني رأي غاضب من التصريحات الرئاسية، حيث وصفها بأنها "مدمرة ومهينة ومخيبة للآمال"، فيما رأى ليندسي جراهام أن طريقة ترامب غليظة للغاية في التعامل مع الملفات السياسية المختلفة.
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وارتفعت أصوات المعارضة أكثر عندما هتف أنصار ترامب في إحدى جولات حملته الانتخابية "أرجعها مرة أخرى"، في إشارة إلى إلهان عمر عضوة الكونجرس ذات الأصول الصومالية.