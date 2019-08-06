10 أفلام مصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

ليل خارجي

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية قائمة الأفلام المصرية المشاركة في دورة المهرجان التاسعة، والمقامة في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل. لتمتلك السينما المصرية حضورًا قويا يتمثل في عرض سبعة أفلام طويلة وثلاثة أفلام قصيرة في برامج المهرجان المختلفة. في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يتنافس فيلمان هما "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، و"الضيف" لهادي الباجوري، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلمان أيضًا هما "الكيلو 64" لأمير الشناوي و"الشغلة" لرامز يوسف.

أما مسابقة الأفلام القصيرة للمهرجان فستتضمن ثلاثة أفلام مصرية هي "ما تعلاش عن الحاجب" لتامر عشري، "شوكة وسكينة" لآدم عبد الغفار، و"إكسترا سيف" لنوران شريف. وفي الأقسام غير التنافسية يُعرض فيلم "تراب الماس" لمروان حامد ضمن قسم "ليالي عربية"، وينظم المهرجان أمسية خاصة يُعرض فيها "يوم الدين" لأبو بكر شوقي،