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10 أفلام مصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
ليل خارجي
ليل خارجي
أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية قائمة الأفلام المصرية المشاركة في دورة المهرجان التاسعة، والمقامة في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل. لتمتلك السينما المصرية حضورًا قويا يتمثل في عرض سبعة أفلام طويلة وثلاثة أفلام قصيرة في برامج المهرجان المختلفة. في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يتنافس فيلمان هما "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، و"الضيف" لهادي الباجوري، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلمان أيضًا هما "الكيلو 64" لأمير الشناوي و"الشغلة" لرامز يوسف.
أما مسابقة الأفلام القصيرة للمهرجان فستتضمن ثلاثة أفلام مصرية هي "ما تعلاش عن الحاجب" لتامر عشري، "شوكة وسكينة" لآدم عبد الغفار، و"إكسترا سيف" لنوران شريف. وفي الأقسام غير التنافسية يُعرض فيلم "تراب الماس" لمروان حامد ضمن قسم "ليالي عربية"، وينظم المهرجان أمسية خاصة يُعرض فيها "يوم الدين" لأبو بكر شوقي،
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«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى، بعدة عروض من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المقبل، حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وبداية من يوم الأحد تعرض "MBC مصر" يوميا في الثانية عشر ظهرا حلقات مجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".
مسرحية-المتفائل (3)

12 عرضا مسرحيا في استقبال الجمهور خلال عيد الأضحى

كشف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن خريطة البيت الفني خلال عيد الأضحى المقبل، حيث ينتظر الجمهور 12 عرضا مسرحيا ما بين عروض جديدة وعروض مستمرة لنجاحها الجماهيري، تستعد حاليا من أجل استقبال الجمهور خلال أيام العيد، حيث تقدم العروض بثلاث محافظات، وهي: «القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر»، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح للوصول إلى المحافظات بمواسم الأعياد، وتنطلق العروض ابتداء من ثاني أيام العيد وذلك بالقاهرة على عدد من المسارح ونفس الوقت الذي ستطلق فيه العروض أيضا بكل من مسارح الإسكندرية والبحر الأحمر.
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تدهور حالة إبراهيم فرح الصحية.. ونجله يطلب الدعاء له

تعرض الفنان إبراهيم فرح، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لوعكة صحية شديدة، على إثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وطالب نجله (محمود) من الجمهور الدعاء لوالده، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع «فيسبوك»: «أطلب من الجميع دعوة لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة.. محتاج دعواتنا كلنا»، وتفاعل محبى الفنان إبراهيم فرح، مع هذا المنشور وأخذوا يتمنون له الشفاء العاجل، ويتذكرون أبرز أدواره التي رغم صغرها؛ إلا أنها عالقة فى أذهانهم، ويتلقى حاليا (فرح) العلاج داخل غرفة العناية المركزة.
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مهرجان-مالمو 2019-

«في عينيا» يفتتح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية، صباح اليوم الأحد، عن اختيار فيلم "في عينيا" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي ليكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل في المدينة السويدية. اختيار فيلم الافتتاح يأتي ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية ضيف شرف الدورة، البرنامج الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها.
مهرجان-مالمو 2019-

السينما التونسية ضيف شرف مهرجان مالمو

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن اختيار السينما التونسية لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة من المهرجان، والمقامة بمدينة مالمو السويدية في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل. البرنامج سيشهد عرض مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها. ويقام برنامج ضيف الشرف بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية والمركز الوطني التونسي للسينما والصورة؛ حيث قام الطرفان بتوقيع بروتوكول تعاون يتضمن مختلف الفاعليات التونسية التي سيحتضنها المهرجان.
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