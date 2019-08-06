رياضة

رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
ليفربول
ليفربول
هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
وأضاف رئيس ليفربول: "لا نرغب في أن يتحول البريميرليج إلى مسابقة مشابهة للدوري الإيطالي، والتي يتوج بلقبها يوفنتوس كل عام دون أن يواجه أي منافسة تذكر". ويبدو أن الموسم المقبل في الدوري الإيطالي سيشهد تنافسية أكثر، خاصة أن ناديي إنتر ونابولي استثمرا الكثير من الأموال هذا الصيف، لمواجهة الهيمنة الدائمة
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ميدو - مصر للمقاصة (3)

المقاصة: استاد الفيوم جاهز للأهلي والزمالك

قال بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، إن استاد الفيوم بات جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الجديد بما فيها مواجهات الفريق الفيومى أمام الأهلى والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطلبون فيه العودة إلى ملعبهم الأصلى باستاد الفيوم لخوض مبارياتهم عليه خلال الموسم المقبل. وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لبداية الدورى الممتاز لموسم (2019-2020)، بعد الجلسة التى جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمندوبى الأندية.
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سان جيرمان يعرض خدمات نيمار على 3 أندية

أدرك باريس سان جيرمان أن الحل الأفضل لحل أزمة النجم البرازيلي نيمار، هو التخلص من خدماته ولو على سبيل الإعارة، حيث يدرك الفريق الباريسي جيدًا حالة التوتر الشديدة في العلاقة بين نيمار وبين الإدارة، وبالتالي يسعى الفريق الفرنسي للتخلص من خدماته لأي فريق عدا برشلونة، حيث عرض باريس سان جيرمان، خدمات النجم البرازيلي على 3 أندية حتى الآن وهي مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد، وذلك على الرغم من رغبة نيمار في الرحيل إلى برشلونة، وذلك بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
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كروس: من الصعب استعادة الفريق الذي تركه زيدان

يعد الألماني توني كروس من أبرز لاعبي الخبرة في صفوف ريال مدريد في الوقت الحالي، ويعرف جيدًا كواليس الفريق الملكي على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي يرى أنه ليس من العدل مقارنة الفريق الحالي لريال مدريد، بالفريق الذي هيمن على لقب دوري أبطال أوروبا لثلاث سنوات متتالية في الولاية الأولى للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويرى بأن عدم عقد تلك المقارنة هي أول خطوة نحو استعادة أمجاد الماضي، وقال كروس في هذا الشأن: "نرغب في لعب كرة قدم أفضل وبثبات أكثر، هذا أمر هام، فبعد القيام بذلك، ستأتي الألقاب تلقائيًا".
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جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا عن التتويج: نهائى لا يصدق

وصف الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي نهائي الدرع الخيرية أمام ليفربول بأنه "نهائي لا يُصدق"، وتوج فريق مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، على حساب نظيره ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة (5- 4) بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد ويمبلي. وقال جوارديولا فى تصريحات لشبكة "بى تى" الإنجليزية: "هذا نهائي لا يُصدق بين الفريقين، لم يقدر أي فريق على الهيمنة على اللقاء لمدة 90 دقيقة".
جوارديولا 2019 (2)

جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
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كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
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