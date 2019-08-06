رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

ليفربول

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.

وأضاف رئيس ليفربول: "لا نرغب في أن يتحول البريميرليج إلى مسابقة مشابهة للدوري الإيطالي، والتي يتوج بلقبها يوفنتوس كل عام دون أن يواجه أي منافسة تذكر". ويبدو أن الموسم المقبل في الدوري الإيطالي سيشهد تنافسية أكثر، خاصة أن ناديي إنتر ونابولي استثمرا الكثير من الأموال هذا الصيف، لمواجهة الهيمنة الدائمة

وأضاف رئيس ليفربول: "لا نرغب في أن يتحول البريميرليج إلى مسابقة مشابهة للدوري الإيطالي، والتي يتوج بلقبها يوفنتوس كل عام دون أن يواجه أي منافسة تذكر".



ويبدو أن الموسم المقبل في الدوري الإيطالي سيشهد تنافسية أكثر، خاصة أن ناديي إنتر ونابولي استثمرا الكثير من الأموال هذا الصيف، لمواجهة الهيمنة الدائمة ليوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي.



يذكر أن ليفربول لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، ولم يسبق له أن توج بلقب المسابقة بمسماها بريميرليج بداية من عام 1992.



ونجح ليفربول الموسم الماضي في التتويج باللقب السادس في تاريخه بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد التغلب في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد.