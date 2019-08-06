12 عرضا مسرحيا في استقبال الجمهور خلال عيد الأضحى

يشهد عدد من المسارح بالقاهرة تقديم الكثير من العروض المسرحية، من بينها عرضان للأطفال وهما: «زهرة اللوتس» و«رحلة الزمن الجميل» المقدمان من فرقة مسرح العرائس والمسرح القومي
كشف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن خريطة البيت الفني خلال عيد الأضحى المقبل، حيث ينتظر الجمهور 12 عرضا مسرحيا ما بين عروض جديدة وعروض مستمرة لنجاحها الجماهيري، تستعد حاليا من أجل استقبال الجمهور خلال أيام العيد، حيث تقدم العروض بثلاث محافظات، وهي: «القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر»، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح للوصول إلى المحافظات بمواسم الأعياد، وتنطلق العروض ابتداء من ثاني أيام العيد وذلك بالقاهرة على عدد من المسارح ونفس الوقت الذي ستطلق فيه العروض أيضا بكل من مسارح الإسكندرية والبحر الأحمر.
العروض المسرحية بالقاهرة
تستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرضها الجديد «المتفائل» بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، العرض عن رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام
العروض المسرحية بالقاهرة
تستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرضها الجديد «المتفائل» بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، العرض عن رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.
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بينما تقدم فرقة مسرح الغد في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة، عرض «الحادثة» من تأليف لينين الرملى، إخراج عمرو حسان، بطولة ميدو عبد القادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، فتحي الجارحي.
بينما يستضيف مسرح الطليعة بالعتبة، عرضين الأول، وهو «يوم أن قتلوا الغناء» وذلك على مسرح قاعة زكي طليمات، في تمام الساعة السادسة مساء ثاني وثالث ورابع أيام العيد، العرض من تأليف محمود جمال حديني وإخراج تامر كرم، بطولة «ياسر صادق، شادي سرور، طه خليفة، ألحان فؤاد»، بينما تقدم على قاعة صلاح عبد الصبور، في تمام السابعة مساء عرض «نوح الحمام» تأليف وإخراج أكرم مصطفى، بطولة «سوين ربيع، حاتم عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي»، وذلك ابتداء من خامس أيام العيد.
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أما فرقة مسرح الشباب فتقدم عرضين من إنتاجها، حيث تقدم على المسرح العائم الصغير بالمنيل، في تمام السابعة مساء عرض «بيت الأشباح» من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، وبطولة خريجي الدفعة الأولى من ورشة (إبدأ حلمك)، وعلى مسرح ملك برمسيس تقدم عرض «مترو» في تمام الثامنة مساء، من تأليف محمد فضل وإخراج عادل رأفت، من بطولة «أحمد عثمان، شريهان قطب، خالد شرشابي، أحمد عمار».
كما أن هناك عروضا أيضا للأطفال، حيث تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض «رحلة الزمن الجميل» في تمام السابعة مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة العرض تأليف وأشعار يحيى زكريا، فكرة وإخراج محمد نور، أما فرقة المسرح القومي للأطفال فتقدم على مسرح ميامي عرض «زهرة اللوتس» في تمام السابعة مساء، العرض من تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج، بطولة «سيد جبر، هدى هاني، حمدي العربي، فادي خفاجة».
وتشارك فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بموسم عيد الأضحى المبارك، بعرضين على مسرحين مختلفين لأول مرة، حيث تقدم عرض «ست الدنيا» على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر في تمام الساعة الرابعة عصرا، العرض من تأليف وأشعار بلال إمام، إخراج ميدو آدم، بطولة؛ «أحمد الدسوقي، محمود سعيد، هيثم حسن، مريم نصر»، بينما تقدم عرض «أوبرا بنت عربي» على مسرح السلام في تمام التاسعة مساء، العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام على، بطولة «علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد فتحي، محمد السعداوي، هاني عبد الحي».
العروض المسرحية بالإسكندرية
أما بمحافظة الاسكندرية وتنطلق العروض ثاني أيام العيد، حيث تقدم فرقة مسرح الإسكندرية، على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي عرض ميمي ومامي «حكايات السندباد» تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة «هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع»، وذلك في تمام السادسة مساء.
العروض المسرحية بالبحر الأحمر
وتستقبل فرقة المسرح الحديث العرض المسرحي، بمحافظة البحر الأحمر، الجمهور طوال أيام العيد، وتقدم عرض «ولاد البلد» بممشى النصر بالغردقة في تمام التاسعة مساء، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني بالمحافظات والتي تنظمها شعبة مسرح التجوال والمواجهة التابعة لفرقة المسرح الحديث، العرض من تأليف مصطفى سليم، إخراج محمد الشرقاوي، ومن بطولة «محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف وغيرهم من شباب الفنانين».