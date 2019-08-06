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12 عرضا مسرحيا في استقبال الجمهور خلال عيد الأضحى

يشهد عدد من المسارح بالقاهرة تقديم الكثير من العروض المسرحية، من بينها عرضان للأطفال وهما: «زهرة اللوتس» و«رحلة الزمن الجميل» المقدمان من فرقة مسرح العرائس والمسرح القومي
تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
مسرحية المتفائل -سامح حسين
مسرحية المتفائل -سامح حسين
كشف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن خريطة البيت الفني خلال عيد الأضحى المقبل، حيث ينتظر الجمهور 12 عرضا مسرحيا ما بين عروض جديدة وعروض مستمرة لنجاحها الجماهيري، تستعد حاليا من أجل استقبال الجمهور خلال أيام العيد، حيث تقدم العروض بثلاث محافظات، وهي: «القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر»، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح للوصول إلى المحافظات بمواسم الأعياد، وتنطلق العروض ابتداء من ثاني أيام العيد وذلك بالقاهرة على عدد من المسارح ونفس الوقت الذي ستطلق فيه العروض أيضا بكل من مسارح الإسكندرية والبحر الأحمر.
العروض المسرحية بالقاهرة تستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرضها الجديد «المتفائل» بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، العرض عن رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام
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أحمد-السقا-ولد-الغلابه (1)

«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى، بعدة عروض من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المقبل، حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وبداية من يوم الأحد تعرض "MBC مصر" يوميا في الثانية عشر ظهرا حلقات مجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".
Ext. Night - ليل خارجى (4)

10 أفلام مصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية

أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية قائمة الأفلام المصرية المشاركة في دورة المهرجان التاسعة، والمقامة في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل. لتمتلك السينما المصرية حضورًا قويا يتمثل في عرض سبعة أفلام طويلة وثلاثة أفلام قصيرة في برامج المهرجان المختلفة. في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يتنافس فيلمان هما "ليل خارجي" لأحمد عبد الله السيد، و"الضيف" لهادي الباجوري، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلمان أيضًا هما "الكيلو 64" لأمير الشناوي و"الشغلة" لرامز يوسف.
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تدهور حالة إبراهيم فرح الصحية.. ونجله يطلب الدعاء له

تعرض الفنان إبراهيم فرح، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لوعكة صحية شديدة، على إثرها تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، وطالب نجله (محمود) من الجمهور الدعاء لوالده، حيث كتب على حسابه الخاص بموقع «فيسبوك»: «أطلب من الجميع دعوة لوالدي بالشفاء وربنا يقومه بالسلامة.. محتاج دعواتنا كلنا»، وتفاعل محبى الفنان إبراهيم فرح، مع هذا المنشور وأخذوا يتمنون له الشفاء العاجل، ويتذكرون أبرز أدواره التي رغم صغرها؛ إلا أنها عالقة فى أذهانهم، ويتلقى حاليا (فرح) العلاج داخل غرفة العناية المركزة.
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أحمد-السقا-ولد-الغلابه (1)

«حلمي والسقا وكريم وغادة» نجوم العيد على «MBC مصر»

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى، بعدة عروض من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة، عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، بداية من "السبت" المقبل، حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحاً، وتنقل مباشرة جانبا من مناسك الحج حتي السادسة مساءً، ثم تعرض في تمام العاشرة مساءً فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف. وبداية من يوم الأحد تعرض "MBC مصر" يوميا في الثانية عشر ظهرا حلقات مجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".
كازابلانكا (2)

«كازابلانكا» يحقق رقما غير مسبوق في السينما المصرية

حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، رقما قياسيا في الإيرادات، إذ تمكن الفيلم من حصد 80 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريح السينما المصرية، ليتربع على عرش الأعلى إيرادا. الفيلم تمكن منذ طرحه في موسم عيد الفطر السينمائي السابق، أن يحقق العديد من الأرقام القياسية، أبرزها أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما بعدما حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، وأيضًا وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهي 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما، وكذلك أصبح أسرع فيلم يصل لـ50 مليون جنيه بعد أسبوعين من عرضه فقط.
مسرحية-المتفائل (3)

سامح حسين: الوقوف على خشبة المسرح القومي حلم

يواصل الفنان سامح حسين، تقديم عروض مسرحيته الجديدة «المتفائل» على خشبة المسرح القومي، والتي انطلقت أولى عروضها الجمعة الماضي، ويجسد خلال المسرحية دور «كانديد» شخصية تتميز بالطيبة والتفاؤل، عاش حياته داخل قصر مغلق وتجبره ظروفه للخروج، ليرى الحياة لأول مرة على أرض الواقع بمنظورها الصعب والقاسي، ولكنه ظل متمسكا بوجهة نظره بالتعامل مع الحياة بصفة التفاؤل، وقال سامح حسين، فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن الوقوف على خشبة المسرح القومى إحساس لا يوصف، كما أنه مسئولية كبيرة؛ نظرا لحجم العمالقة الذين وقفوا على هذه الخشبة وتاريخ الخشبة العريق.
احمد-عز

أحمد عز يجرب حظه لأول مرة.. 9 عروض مسرحية جديدة

انتعاشة كبيرة تشهدها المسارح المصرية سواء الخاصة أو القومية، وذلك بعد عودة أغلب النجوم إلى خشبة المسرح مرة أخرى، وربما تعد الأزمات الإنتاجية التي مرت بها الدراما التليفزيونية خلال هذا العام مما جعل الكثيرين يفكرون فى بدائل أخرى لمواصلة عملهم، وكان المسرح هو طوق النجاة للكثيرين، وشجع النجاح الكبير الذى حققه كل من أشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي والنجم القدير يحيى الفخراني، باقى الممثلين على العودة من جديد إلى جمهور المسرح، بعدما أصبح الجمهور يعى بدور وأهمية المسرح، وضرورة إفاقته بعد تعرضه للإهمال الشديد على مدار السنوات الماضية.
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