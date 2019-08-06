12 عرضا مسرحيا في استقبال الجمهور خلال عيد الأضحى

يشهد عدد من المسارح بالقاهرة تقديم الكثير من العروض المسرحية، من بينها عرضان للأطفال وهما: «زهرة اللوتس» و«رحلة الزمن الجميل» المقدمان من فرقة مسرح العرائس والمسرح القومي

تحرير:التحرير ٠٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

مسرحية المتفائل -سامح حسين

كشف الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، عن خريطة البيت الفني خلال عيد الأضحى المقبل، حيث ينتظر الجمهور 12 عرضا مسرحيا ما بين عروض جديدة وعروض مستمرة لنجاحها الجماهيري، تستعد حاليا من أجل استقبال الجمهور خلال أيام العيد، حيث تقدم العروض بثلاث محافظات، وهي: «القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر»، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح للوصول إلى المحافظات بمواسم الأعياد، وتنطلق العروض ابتداء من ثاني أيام العيد وذلك بالقاهرة على عدد من المسارح ونفس الوقت الذي ستطلق فيه العروض أيضا بكل من مسارح الإسكندرية والبحر الأحمر.

العروض المسرحية بالقاهرة تستمر فرقة المسرح القومي في تقديم عرضها الجديد «المتفائل» بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، والعديد من نجوم فرقة المسرح القومي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة، العرض عن رواية كانديد لفولتير، إعداد وإخراج إسلام